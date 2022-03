Česko hledá, kde postaví moduly pro uprchlíky. ‚Nemá to být v odlehlých oblastech,‘ nastiňuje šéf hasičů

Česko přestává zvládat ubytování Ukrajinců prchajících před válkou. Podle českých hasičů by se země mohla brzy dostat do stavu, kdy jim bude moct nabídnout jen nouzové přístřeší. Stát proto žádá Evropskou unii o poskytnutí 25 humanitárních základen, které by měly ubytovat na 50 tisíc uprchlíků. Na to, kde budou stát, odpovídá v rozhovoru pro Radiožurnál ředitel hasičského záchranného sboru Vladimír Vlček. Rozhovor Praha 13:40 13. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ředitel hasičského záchranného sboru Vladimír Vlček | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Kolika lidem poskytne přístřeší jedna základna a jaké vybavení v ní bude?

Jestliže hovoříme o standardizované základně, tak jeden modul je standardně stavěn pro ubytování 250 lidí. To by samozřejmě situaci v Česku neřešilo. Proto jsme požádali o 25 modulů, ale s podstatným navýšením, to znamená s kapacitou, která je devětkrát větší než standardní.

Samozřejmě součástí celého modulu jsou i další zařízení, které slouží uprchlíkům k hygieně, jako polní kuchyně nebo jako komunitní stan. Takže je to opravdu modul, který je včetně obsluhy po určité období soběstačný.

A to nám docela koreluje s tím, že už v tuto chvíli se v některých městech, v některých krajských asistenčních centrech blížíme k tomu, že poskytujeme pouze dočasné nouzové přístřeší. Zatím je to v tělocvičnách nebo v kamenných budovách, ale pokud bude příval uprchlíků pokračovat, tak se zřejmě nevyhneme tomu, že budeme muset hledat i toto náhradní řešení.

Nepůjde o klasické ubytování v kamenných budovách. Jak se tam třeba řeší zateplení?

Samozřejmě součástí modulu je i vyhřívání, to je standard. Na druhé straně, jestliže se na to podíváme z dlouhodobějšího hlediska, tak to není jen o vyhřívání, ale může to být v letních měsících také o chlazení. Takže to se musí řešit jako komplex.

Kde by tyto základny mohly stát? Půjde o větší města, třeba kvůli lepší infrastruktuře, nebo budou stát mimo ně? Jak o tom uvažujete?

Princip spočívá na rozhodnutí krajských krizových štábů. Nicméně je třeba říct, že v České republice máme 205 obcí s rozšířenou působností a 27 statutárních měst. Takže lokace těchto základen by měla být primárně tam, kde je možné napojení na infrastrukturu. A samozřejmě určitě by to nemělo být v odlehlých oblastech.

Kdo ty základny a jak do Česka dopraví?

To je součástí mechanismu. Princip je takový, že pokud si členský stát požádá, tak Brusel rozešle tuto žádost jednotlivým členským státům. A je na nich, co a jakým způsobem nabídnou. Jestliže přijde nabídka z konkrétního státu, tak by měla přijít vlastně v celém komplexu včetně obsluhy, která základnu postaví a bude ji provozovat.

Podle ministra vnitra Víta Rakušana z hnutí STAN by mělo jít pouze o nouzové ubytování, tedy pro případ, že dojdou kapacity v tělocvičnách a kamenných budovách. Podle něj by se to mohlo stát už v dubnu. S tímto souhlasíte?

Nikdo z nás v tuto chvíli nemá v ruce křišťálovou kouli, aby odhadl, jak dlouho bude pokračovat válka a jaké může mít důsledky na civilní obyvatelstvo. Dnes víme, že z Ukrajiny odešlo více než 2 600 000 lidí.

Kolik uprchlíků z Ukrajiny teď průměrně denně přichází do Česka? Protože podle odhadu hasičského záchranného sboru je v Česku asi 200 000 ukrajinských válečných uprchlíků. Platí to číslo?

Je to trošku variabilní. Za včerejšek (sobotu) to bylo necelých 9000 lidí, kteří se registrovali v krajských asistenčních centrech, ale k tomu je třeba připočíst kapacitu standardních úřadů v odboru azylové a migrační politiky. To znamená odhad, který se předpokládá, je mezi 15 až 20 000.

Na druhé straně vzhledem ke změně krizového opatření mají uprchlíci zhruba 30 dnů na registraci, to znamená, ne všichni ti, kteří přijdou do České republiky, se okamžitě registrují.