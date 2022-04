OVĚŘOVNA: Ukrajinští uprchlíci si neváží ubytování v Česku? Ověřili jsme pravdivost řetězového mailu

Ukrajinští uprchlíci, kteří si neváží darovaných věcí a jídla. Takový narativ mezi sebou sdíleli lidé na sociálních sítích na samém začátku uprchlické krize. Teď začíná převažovat další, který se týká ubytovávání Ukrajinců. Podle řetězových e-mailů, z nichž jeden skončil i ve schránce Ověřovny serveru iROZHLAS.cz a Radiožurnálu, měli ukrajinští uprchlíci ničit penziony na jižní Moravě. Informaci jsme opět ověřili a nabízíme ji v kontextu. OVĚŘOVNA Brno/Moravský Žižkov 5:00 4. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V řetězovém e-mailu figuruje i obec Moravský Žižkov, kde měli podle tvrzení Ukrajinci zdemolovat penzion. Podle majitelky jediného penzionu ve vesnici, který ukrajinské uprchlíky ubytovává to není pravda. Bydlí tam převážně matky s malými dětmi, které se chovají vzorně. Ilustrační foto | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Zprávy z jižní Moravy. O víkendu se tu poprali ubytování Ukrajinci. Kupují jen vodku. Místní doktor je odmítl ošetřit, tak je odvezla záchranka. A v Žižkově a někde u Mikulova zdevastovali penziony protože je chtěli převést někam do tělocvičny. Majitel si teď musí opravy hradit sám,“ píše se v e-mailu.

Jen v adresáři, který dorazil do schránky redakce jsou desítky adresátů, kteří mohli zprávu šířit dál.

Obsah řetězového e-mailu o uprchlících na jižní Moravě | Zdroj: Reprofoto iROZHLAS.cz

Redakce serveru iROZHLAS.cz proto dala dohromady fakta, ze kterých lze vycházet. Zmiňovaný Žižkov je na jižní Moravě jediný, a to obec Moravský Žižkov, ve které jsou celkem tři penziony.

Proto server iROZHLAS.cz nejprve oslovil starostu obce Josefa Osičku (STAN). Ten redakci potvrdil, že v obci jsou ukrajinští uprchlíci skutečně ubytovaní. Že by ale s nimi byly nějaké problémy, sám neslyšel.

„Nic o tom nevím. Mně policie asi nehlásí každou událost. Ale pochybuju, že kdyby se něco podobného stalo, tak by se to tady udrželo v tajnosti. Je nepravděpodobné, že by se to ke mě nedoneslo,“ reagoval starosta na dotaz.

‚V naprostém pořádku‘

Jak doplnil, bydlí v penzionu Lada, ale vzhledem k „obsazení hotelu“ ho podobná informace udivila. „Jsou tam samé ženy a děti. Je tam jeden pán nad šedesát let. Nedovedu si představit, že by tam něco podobného proběhlo,“ doplnil s tím, že někteří Ukrajinci žijí na vesnici i v rodinách. Ale tam nejsou hlášeny vůbec žádné problémy.

Redakce se z toho důvodu obrátila i na majitelku penzionu Sklep Lada, kde měli být podle starosty ukrajinští uprchlíci ubytováni. Majitelka penzionu Hana Osičková se proti tvrzením ale jednoznačně vymezila.

„Není to vůbec pravda. Děvčata jsou velice šikovná. Dali jsme jim tam i pračku, samy si perou. Vůbec to tam zdemolované není. Všechno je v naprostém pořádku,“ odpověděla.

Potvrdila, že v penzionu bydlí převážně ženy a děti. Dokonce jedna těhotná žena těsně před porodem. „Chodila se tam za nimi pravidelně dívat moje tchýně. Charita přivezla budoucí mamince dokonce postýlku a vaničku. Kontrolovali i ty pokoje nahoře. A ta děvčata tam mají ustláno, uklizeno a nedělají žádný nepořádek,“ doplnila s tím, že v dalších penzionech už uprchlíci ubytováni nejsou.

Jediný případ

Případ poničení ubytovny se na jižní Moravě v souvislosti s ukrajinskými uprchlíky skutečně stal. Jak informovalo jihomoravské hejtmanství, skupina uprchlíků poškodila hotel na Hodonínsku. Obsah e-mailu ale ani tomuto případu neodpovídá.

„Víme o škodě způsobené v objektu hotelu v obci na Hodonínsku. Důvodem ale nebyl připravovaný převoz na ubytování do tělocvičny. Žádný převoz do tělocvičny nebyl v Jihomoravském kraji realizován,“ odepsala mluvčí na dotaz serveru iROZHLAS.cz, čímž zpochybnila pravdivost sdílené informace. Převozy uprchlíků totiž koordinuje kraj společně s hasiči.

Podle ní byla navíc škoda okamžitě uhrazena. „Jihomoravský kraj se podílel na náhradě této škody ve výši 42 tisíc korun. Ukrajinské uprchlíky, kteří škodu způsobili, jsme předali Správě uprchlických zařízení,“ vysvětluje Knotková.

Jak ale doplnila, šlo o výjimečný případ. V kraji je ubytováno ve městech a obcích podle databáze ministerstva vnitra více než 24 tisíc ukrajinských uprchlíků. Toto je jediný podobný případ, který hejtmanství podle ní eviduje.

Redakce serveru iROZHLAS.cz narazila ještě na jeden případ, ke kterému podle dostupných informací mělo dojít na Břeclavsku. Při ověřování informace se iROZHLAS.cz spojil i s majitelem konkrétního penzionu, ten ovšem odmítl věc blíže komentovat s tím, že sám žádné informace nešíří.

Vedení obce pak o incidentu neví a stejně reagovali i krajští policisté, kteří na místě podle mluvčího Pavla Švába neevidují žádný úřední úkon.

Redakce pro jistotu kontaktovala ještě Správu uprchlických zařízení. Její mluvčí Jan Piroch pouze potvrdil, že na základě vlastní evidence nevedou informaci, že by na místo byli umístěni uprchlíci. Připustil, že k drobným incidentům může docházet. Jde ale spíše o jednotky případů, což v kontextu vysokého počtu lidí není možné zcela eliminovat. Náhradu případné škody majitelům ale stát řeší.

Počet trestných činů nebo přestupků spáchaných ukrajinskými uprchlíky je minimální i podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN).

„Není tam žádný závažný trestný čin. Aktuální počet trestných činů odpovídá tomu, že lidé přicházející z Ukrajiny, jsou sami potenciálními oběťmi. Ty potenciální okruhy trestné činnosti jsou podvody s vízy, kuplířství nebo třeba podvody týkající se nesměnitelnosti jejich měny a podobě,“ vysvětlil v neděli v České televizi.

Řetězové e-maily

Informace o uprchlících a válce na Ukrajině se často šíří nijak neregulovanou formou řetězových e-mailů. Fenoménu se věnuje dlouhodobě vedoucí programu ověřování informací a mediálního vzdělávání Jaroslav Valůch z organizace Transitions.

Podle něj je důvodem, proč lidé mají tendence podobné informace šířit a vyhledávat, třeba nedůvěra k tradičním zdrojům informací – tedy fungujícím mediálním organizacím.

„Takže cokoliv, co se k nim dostává přes tradiční kanály, vnímají s nedůvěrou a místo toho sami hledají alternativní vysvětlení složitých událostí,“ vysvětlil pro iROZHLAS.cz s tím, že válka na Ukrajině je přesně tímto typem těžko uchopitelné události.

Šíření nenávistných, zkreslených, případně úplně zavádějících informací je ale podle Valůcha nejen snahou najít neotřelé vysvětlení složitých problémů, ale třeba jakousi omluvou vlastního odmítavého postoje k pomoci uprchlíkům.

„Nikdo z nás nechce být viděn jako někdo, kdo nepomáhá lidem v nouzi. Takže hledání alternativního vysvětlení – že si uprchlíci mohou za svou situaci sami, že je na Ukrajině nacismus, že sami vyprovokovali Rusko – je pro ně omluvou, že nemusejí tu situaci řešit. Je to zkrátka úlevný pocit, zbavení se nějaké společenské zodpovědnosti,“ dodal.

I proto mají podle něj takoví lidé tendence některé informace takzvaně „přifouknout“. „Dělala to bulvární média, dělají to i lidé, kteří mají velký dosah na sociálních sítích a skrze e-maily. Je to jednoduché – vezmete střípek nějaké události, a akorát ji prostě nafouknete do nějakých velkých proporcí, aby to bylo dostatečně šokující a zajímavé. Aby to vzbudilo u lidí pocit, že je to něco, co chtějí sdílet a dále šířit,“ řekl s tím, že by lidé proto měli být z hlediska obsahů takových e-mailů opatrní a sdílené informace proto raději dále nešířit.

Co dělat, když mi přijde řetězový e-mail? Podle vedoucího programu ověřování informací a mediálního vzdělávání Jaroslava Valůcha z organizace Transitions je to každého věc. Jestliže člověka podobné zprávy obtěžují, je nejjednodušší e-mail smazat a nijak na něj nereagovat. Ne přiliš šťastnou variantou je podle odborníka konfrontace odesílatele, která zpravidla vede ke konfliktu mezi bývalými spolužáky nebo kolegy, kteří jsou často původci těchto zpráv. V případě, že chce někdo informaci skutečně ověřit, měl by ji srovnat z informacemi z dalších, důvěryhodných zdrojů. Jestli si ale sám není svými schopnostmi jistý, je možné absolvovat také kurz, kde školení odborníci lidi se základními ověřovacími technikami seznámí.