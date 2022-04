Areál horního zámku v Rožmberku nad Vltavou ožil. Zázemí tu našli ukrajinští uprchlíci

Ze dne na den se malému historickému městečku Rožmberk nad Vltavou téměř zdvojnásobil počet obyvatel. Dorazili tam totiž uprchlíci z Ukrajiny. Necelá stovka volyňských Čechů bydlí v areálu horního zámku v bývalém rekreačním zařízení České pošty. Rožmberk nad Vltavou 0:30 10. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Evženija Poliščuková ukazuje díla ukrajinských dětí, které teď žijí s matkami v Rožmberku nad Vltavou | Foto: Petr Kubát | Zdroj: Český rozhlas

„Je nás tu 94, přijeli jsme z české vesničky Malinovka. Máme tu takovou místnost, kde se děti mohou věnovat výuce online. Máme tu léky, protože jak jsme na Ukrajině museli sedět ve sklepech, děti byly nastydlé,“ ukazuje Evženija Poliščuková.

Desítky dětí se scházejí v místnosti, která slouží jako herna. „Ony jsou tu spokojené, tady není střelba, mají tu teplo, vše, co potřebují. Máme tu tři patra, kde bydlí maminky s dětmi, v pokojích jsou až po čtyřech,“ dodává.

Česká pošta jako vlastník objektu zařídila uprchlíkům stravování. Na snídaně, obědy i večeře chodí do jídelny v dolní části areálu. Vše si hradí běženci z příspěvků od ministerstva vnitra.

Obec se stará o další organizační věci. „Zvládli jsme takový ten úvodní tlak, kdy přijeli z Prahy, pak museli do Plané na letiště, na pracovní úřad, do banky. Tohle máme za sebou a teď čekáme, že se zaběhne každodenní život. Diskutujeme, jak to bude ve škole, která je ve Vyšším Brodě. Musíme dát dohromady seznamy, škola musí zajistit pedagoga,“ popisuje starosta Rožmberku Bohuslav Čtveráček z uskupení Rožmberk Plus.

Podle něj mají uprchlíci šanci najít v regionu i práci, například v cestovním ruchu. „Na sezonu je tady poptávka a většinou se ani nedaří ta místa obsadit,“ potvrzuje.

Obec se snaží uprchlíkům také různými aktivitami zpříjemnit volný čas. Matky s dětmi už byly na výletě na Lipně, památkáři pro ně zase připravili komentované vycházky po městě i prohlídku dolního hradu.