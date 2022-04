Náklady na zvládnutí migrace mohou podle Stanjury být až 50 miliard. Chce pomoc Evropské unie

Ministerstvo financí v současnosti odhaduje celoroční náklady na zvládnutí migrace z Ukrajiny na zhruba dvě miliardy eur, tedy přibližně 50 miliard korun. Na pátečním setkání s novináři to uvedl ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). V této souvislosti poznamenal, že Česko chce o pomoci jednat s Evropskou komisí. Dosavadní pomoc z EU podle něj stačit nebude. Praha 14:47 8. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká republika je podle ministra Stanjury pro uprchlíky z Ukrajiny spíše cílovou zemí | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Více než měsíc po zahájení ruského útoku na Ukrajinu odešlo ze země kvůli válce 4,2 milionu Ukrajinců, z toho více než 2,5 milionu našlo útočiště v Polsku. Mezi další velmi vytížené země patří vedle jiných zemí regionu také Česko. To aktuálně udělilo přes 270 000 víz. Česko je přitom podle Stanjury pro uprchlíky z Ukrajiny spíše cílovou než tranzitní zemí. Aktuální odhady podle ministra počítají s 325 000 uprchlíky z Ukrajiny.

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) v neděli uvedl, že jeho úřad dosud stálo zvládání migrace z Ukrajiny deset miliard korun. Zároveň odhadnul, že ministerstvo vnitra za řešení migrační otázky zaplatí asi 20 až 30 miliard korun. Na pomoc uprchlíkům vláda podle Stanjury využije mimo jiné vládní rozpočtovou rezervu i rezervy jednotlivých ministerstev.

Evropská komise navrhla, že nejzasaženější členské státy, mezi něž patří i Česko, budou moci využít až desítku miliard eur z fondu REACT EU původně určeného na oživení evropských regionů po pandemii covidu-19.

Generální ředitel pro zaměstnanost Evropské komise Joost Korte při návštěvě Česka uvedl, že by Česko mohlo použít na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny i nevyužité peníze z operačních evropských programů. Návrh počítá se 40 eury (974 Kč) týdně na jednoho uprchlíka po dobu tří měsíců.

Výdaje na obranu

V souvislosti s konfliktem na Ukrajině Stanjura uvedl, že bude potřeba urychlit nárůst výdajů na obranu tak, aby Česko dvou procent HDP dosáhlo dříve než v roce 2025. „Letos by mohlo jít až 14 miliard korun navíc do rozpočtu obrany,“ uvedl Stanjura. Vláda již ve středu schválila urychlení nákupu vojenského materiálu a některých modernizačních projektů v letech 2022 až 2024 v celkové výši 48 miliard korun.

Ministerstvo obrany po středečním jednání vlády informovalo, že ještě letos chce zahájit akviziční proces u projektů za 14,58 miliardy korun. Konkrétně jde třeba o nákup balistických prostředků, munice, posílení pozemní přepravy nebo o ruční palné zbraně.

V následujících dvou letech chce resort urychlit nákupy za 33,77 miliardy korun. Jde například o doplnění počtů kolových obrněných vozidel Pandur a Titus, pořízení ženijních prostředků, lehkých útočných vozidel, taktického satelitního systému či komunikačních a informačních prostředků.

Dotace ministerstva školství

Organizátoři kurzů češtiny a adaptačních skupin pro děti válečných uprchlíků z Ukrajiny mohou začít žádat ministerstvo školství o dotace na podporu svých aktivit. V programu pro ně bude 1,4 miliardy korun.

Žadatelé se o peníze mohou hlásit do 31. května. Využít je mohou na kurzy a skupiny, které se pro ukrajinské děti budou konat do konce srpna. Ministerstvo o tom v pátek informovalo na svém webu.

V dotačním programu na kurzy češtiny pro Ukrajince ve věku 14 až 18 let je podle úřadu k dispozici 150 milionů korun. Na adaptační skupiny, které budou zaměřené na děti od tří do 15 let, může jít 1,25 miliardy korun.

Podle ministra školství Petra Gazdíka (STAN) je možné, že se v případě potřeby peníze ještě navýší. „Výchozí alokace je 1,4 miliardy Kč, ale můžeme ji navýšit podle skutečných potřeb,“ uvedl. Žadatelé se budou hlásit o dotace administrativně jednoduchou formou šablon, dodal.

Peníze na kurzy češtiny mohou získat veřejné vysoké školy a školská zařízení zapsaná v rejstříku, kraje a obce či městské části hlavního města Prahy. Podporu na provoz adaptačních skupin mohou obdržet navíc i příspěvkové a nestátní neziskové organizace.

Vláda ke konci března schválila na začlenění ukrajinských žáků do škol do letošního srpna zvýšení rozpočtu ministerstva školství o 5,2 miliardy korun. Gazdík tehdy řekl, že peníze budou potřeba na zařazení dětí do běžných tříd, adaptační skupiny pro mateřské a základní školy a kurzy češtiny pro školáky i ukrajinské učitele.

Minulý týden bylo podle ministra v ČR registrováno 125 000 ukrajinských uprchlíků ve věku od tří do 18 let. Uprchlíci mají povinnost se do 90 dnů přihlásit k povinné školní docházce.

Sněmovna v první polovině března schválila rozpočet ministerstva školství ve výši 249,6 miliardy korun.