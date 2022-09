Praha kvůli nízkým teplotám uzavřela městečko pro uprchlíky. Ti byli převezeni do jiného ubytování

Pražský magistrát uzavřel stanové městečko pro ukrajinské uprchlíky v Troji. Důvodem jsou klesající teploty. O uprchlíky se bude nadále starat městské Centrum sociálních služeb Praha v ubytovně na Florenci a na Smíchově. Sdělil to mluvčí magistrátu Vít Hofman. Městečko se 150 lůžky bylo otevřeno v květnu a mělo fungovat do 30. září. Druhé městečko vzniklo později v Malešicích a v létě byla obě sloučena do Troje.

