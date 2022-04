Tři tisíce na osobu měsíčně. Lidé ubytovávající Ukrajince mohou žádat o solidární příspěvek státu

Lidé, kteří ve svém bytě nebo domě ubytovávají ukrajinské uprchlíky, můžou od pondělí žádat o solidární příspěvek pro domácnosti. Stát bude vyplácet tři tisíce korun na jednu osobu měsíčně, maximální příspěvek bude dvanáct tisíc na jednu domácnost. Jaké jsou podmínky pro získání příspěvku? I to vysvětluje v rozhovoru pro Radiožurnál náměstkyně ministerstva práce a sociálních věcí Iva Merhautová. Rozhovor Praha 9:27 11. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Náměstkyně ministra práce a sociálních věcí Iva Merhautová | Foto: Jan Handrejch | Zdroj: Právo / Profimedia

Kdo může o takzvanou solidární dávku požádat? A jaké musí splňovat podmínky?

Mohou o ni žádat české domácnosti, které ubytovaly ukrajinské občany ve svém bytě, domě, ale třeba i v bytě po babičce, který mají teď prázdný.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor s Ivou Merhautovou

Říkáte „ve svém“, ale musí to být skutečně můj byt?

Je to i pro nájemní bydlení.

Musí to nějak schvalovat třeba i vlastník té nemovitosti?

Ne. Ten příspěvek je dočasný. Je to na dobu šesti měsíců, takže jsme tam žádné podmínky nedali. Naopak, dali jsme tam nějaké prostorové podmínky v tom takzvaném zákoně lex ukrajina. Je to tak, aby tam ten dotyčný měl nějakou místnost pro odpočinek, přípravu jídla, koupelnu, WC a přístup k pitné vodě.

Do tří dnů

To znamená, že by měl mít vlastní místnost pro odpočinek a ten zbytek může být společný?

Může je sdílet, ano.

Česko již udělilo přes 270 tisíc víz uprchlíkům z Ukrajiny. Jejich skutečný počet v zemi ale bude vyšší Číst článek

Kde tedy lidé mohou o takový příspěvek zažádat?

Tentokrát jsme se vydali výhradně elektronickou cestou. A na webové adrese je zapotřebí zvolit menu a v něm jsou už teď na výběr dvě dávky. Jedna je humanitární dávka pro ukrajinské občany a jedna je tedy ta nová – od pondělního rána pro české domácnosti.

Co musejí doložit ukrajinští uprchlíci, kteří v dané domácnosti bydlí?

Musejí doložit tomu "domácímu" – protože on žádost za sebe vyplňuje – pas, číslo víza, samozřejmě jméno, příjmení a dobu pobytu, který musí být nejméně šestnáct dní.

Kdy budou peníze přicházet na účet?

V pondělí byla spuštěna aplikace. Proto počítáme, že tak do tří dnů by mohly začít chodit první peníze.