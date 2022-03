V 75 letech zpátky za katedru. Učitelky v důchodovém věku se vrátily do školy, učí ukrajinské děti

Zhruba 400 ukrajinských dětí se v současnosti učí v českobudějovických školách. Výuku ve dvou třídách zajistilo v areálu kongregace školských sester také Biskupské gymnázium. Učitelky pro víc než třicet dětí ale nebylo snadné sehnat. Vedení gymnázia je nakonec našlo mezi bývalými kolegyněmi v důchodovém věku, které se do školy vrátily po několika letech. České Budějovice 15:24 30. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jindřiška Maršíková se v důchodovém věku rozhodla pomáhat s výukou ukrajinských žáků. | Foto: Jitka Cibulová Vokatá | Zdroj: Český rozhlas

V 75 letech začala znovu učit Jindřiška Maršíková. „Já jsem vždycky učila ráda, baví mě to. Děti jsou mi milé a tohle jsou děti, které mají ještě ke všemu něco za sebou,“ říká.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Třídu ukrajinských prvňáků a druháků navštívila Jitka Cibulová Vokatá

Do třídy ukrajinských prvňáků a druháků chodí například Maria a Marta. Maria říká, že ráda píše, a Marta je nadšená z krásné třídy, hraček a také paní učitelky.

„Děti jsou šikovné, umíme už barvy, části těla, dnes začneme zvířátka. Musí se hlavně naučit poslouchat tu řeč, melodii a jednotlivá slova. Neznají se, já na ně mluvím cizí řečí, takže udržet jejich pozornost dá práci. Musí se to kombinovat s písničkami, malováním nebo pohybem,“ dodává Jindřiška Maršíková.

Uprchlíků na maďarsko-ukrajinské hranici ubývá, stejně tak dobrovolníků. Chybí hlavně tlumočníci Číst článek

Další učitelkou, která v důchodovém věku pomáhá s výukou ukrajinských dětí, je Jaroslava Havelková. K tomu, aby se po třinácti letech vrátila do školy, ji přemluvila právě její dlouholetá kamarádka a kolegyně Jindřiška Maršíková.

Na rozdíl od ní si to trochu rozmýšlela. „Váhala jsem, protože přece jen to už byla velká přestávka. Když jsem pak ale viděla tu situaci, tak jsem to pokládala skoro za povinnost. Dostat se do té práce, do toho koloběhu, to vůbec nebyl problém, horší je jazyková bariéra,“ popisuje.

To, že Biskupské gymnázium v Českých Budějovicích shání pro ukrajinské děti pedagogy, se mezi staršími učitelkami rychle rozkřiklo a začaly samy nabízet svoji pomoc. Vedení školy má tak už i několik náhradnic pro případ, že by jejich kolegyním došly síly.