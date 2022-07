Uprchlíci musí nahlásit způsob úhrady zdravotního pojištění. Po 150 dnech ho stát přestává platit

Prvních válečných uprchlíků z Ukrajiny se od pondělí týká nová administrativní povinnost. Po 150 dnech od získání dočasné ochrany v Česku ztrácejí běženci ve věku od 18 do 65 let nárok na automatické zdravotní pojištění placené státem. Pokud nezačali pracovat, musejí své pojišťovně oznámit, kdo za ně bude zálohy platit dál. Někteří uprchlíci ale podle neziskových organizací o své povinnosti nevědí a hrozí jim, že budou na pojistném dlužit. Praha 10:05 25. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pokud uprchlíci nenahlásí způsob odvodu zdravotního pojištění, hrozí jim zadlužení | Foto: René Volfík, KACPU, Praha Vysočany | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Vím o tom, že v Česku po obdržení víza mám právo na bezplatné zdravotní pojištění po dobu 150 dní. Dozvěděla jsem se to na internetu,“ říká Taťána z ukrajinského města Vinnycja, když jela autobusem za svou 73letou maminkou, která na Ukrajině zůstala.

Taťána do Česka, konkrétně do Českých Budějovic, přijela na začátku března - asi dva týdny po vypuknutí války.

O tom, že má pojišťovnu po 150 dnech kontaktovat, Taťána ví. Všichni uprchlíci ale tyto informace nemají.

„Z těch rozhovorů, které jsme absolvovali, což jsou desítky denně, tak nemáme pocit, že jsou informovaní. Když už o tom vědí, tak minimálně ví, že se něco změnilo. Ale neznají detaily – neví, jakou částku musí platit, co kam mají doložit,“ říká vedoucí ukrajinské helplinky Člověka v tísni Vlastimila Sachrová.

Zaměstnání nebo platba

Potřebné údaje mají uprchlíci pojišťovně nahlásit na speciálních webových stránkách. Pokud nejsou zaměstnaní, můžou si zálohy platit sami, případně doloží, že se pořád řadí mezi státní pojištěnce. Tedy, že jsou například uchazeči o zaměstnání registrovaní na úřadech práce, studenti nebo třeba matky pečující o děti.

„Osoba, která pečuje o jedno dítě do 7 let nebo o dvě a více dětí do 15 let doloží rodný list nebo jiný doklad s osobními údaji dítěte a čestné prohlášení o vztahu k dítěti,“ vysvětluje náměstek ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny Ivan Duškov .

U zaměstnaných uprchlíků obvykle odvádí pojištění zaměstnavatel. Klára Boumouvá z Charity ale upozorňuje na to, že si lidi pracující na dohody za nižší výdělky platí pojištění sami, měsíčně to je 2187 korun.

„Obávám se, že člověku, který chodí na brigády typu DPP za nízkou částku a není za něj odváděno zdravotní pojištění, tak vznikne povinnost si ho zaplatit, protože má nějaké příjmy. Ale to, co si vydělá, tak zaplatí, a bude to demotivační,“ varuje Boumová.

Možné zadlužení

Co se stane, když Ukrajinci změnu do osmi dnů od vypršení lhůty pojišťovně nenahlásí, přibližuje předseda správní rady VZP Tom Philipp (KDU-ČSL).

„Pokud nedojde k ohlášení a nezačnou platit, tak na ně bude nahlíženo jako na neplatiče. Začne jim růst dluh, a bude postupně vymáhán,“ uvádí Philipp.

Podle náměstka ministra zdravotnictví Josefa Pavlovice (Piráti) chce stát uprchlíky skrze zdravotní pojištění motivovat k práci, nebo alespoň k registraci na úřadu.

„Je zapotřebí, aby zde byla jasná registrace, tedy abychom věděli, kolik lidí se tu nachází. Český stát by rád vyšel Ukrajincům vstříc z hlediska nabídky zaměstnání. Proto potřebujeme přesně vědět, kolik jich v jakých regionech máme a kolik z nich je nahlášeno na Úřadech práce,“ dodává Pavlovic.

U Všeobecné zdravotní pojišťovny je registrovaných 90 procent Ukrajinců. Způsob úhrady zdravotního pojištění bude muset podle údajů VZP postupně hlásit více než dvě stě tisíc běženců.