Černochová: Česko zdvojnásobí pomoc pro Ukrajinu. Zvažujeme stanová městečka pro uprchlíky

Ministerstvo obrany dosud poskytlo Ukrajině pomoc za více než 725 milionů korun. A počítá s tím, že částka by se měla zdvojnásobit. V nedělních Otázkách Václava Moravce to řekla ministryně obrany Jana Černochová z ODS. Exministr obrany Lubomír Metnar za ANO s tím souhlasí. Ministerstvo obrany také zvažuje vybudování stanových městeček pro uprchlíky. Kapacitu by měly mít kolem 400 lidí a na starosti by je měla armáda.

