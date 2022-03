Šéfka Sdružení pro integraci a migraci: Je potřeba počítat, že ubytování uprchlíků bude na delší dobu

Těch, kteří před válkou uprchli z Ukrajiny do Česka, dál přibývá, státu ale docházejí kapacity pro jejich ubytování. Vláda proto chce mimo jiné motivovat české domácnosti k tomu, aby běžencům - mezi kterými jsou hlavně ženy s dětmi - poskytly přístřeší. „Je potřeba si uvědomit, že ti lidé nic nemají. Mají jednu tašku věcí, žádné vybavení, ručníky nebo prostěradla,“ říká pro Radiožurnál Magda Faltová, ředitelka Sdružení pro integraci a migraci. Praha 16:36 16. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dosud do Česka přišlo na 200 000 lidí, kteří z Ukrajiny utekli před válkou | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Sdružení pro integraci a migraci hledá pro Ukrajince bydlení v českých domácnostech na delší dobu. Jakou s tím zatím máte zkušenost? Chtějí Češi ubytovávat rodiny z Ukrajiny?

Zatím je zkušenost pozitivní. Nabídek je hodně, nicméně je potřeba pracovat s očekáváními, jaká lidé mají. My opravdu hledáme dlouhodobé nabídky, ideálně na šest měsíců. Někdy dochází k tomu, že ti lidé, kteří ubytování nabízí, se k tomu nechtějí nebo nemohou zavázat na tak dlouho.

Co všechno by měl člověk zvážit, než volný pokoj nebo část rodinného domu nabídne uprchlíkům k bydlení? O jaké praktické věci jde, kromě toho, co jste říkala?

Nejzásadnější je vnitřní rozhodnutí - že to děláte, protože to chcete, a že jste si vědomi toho, že to nebude úplně jednoduché. Pokud jde o praktické věci, je potřeba si uvědomit, že ti lidé nic nemají. Mají jednu tašku věcí, nemají žádné vybavení, ručníky nebo prostěradla. Je potřeba zajistit poměrně hodně věcí. Samozřejmě jsou sbírky, přes které se dá leccos sehnat, ale tím, jak je těch příchozích lidí hodně, tak jim s tím můžeme pomoci jen částečně.

Jak často se stává, že by se zájemci o poskytnutí ubytování začali odhlašovat, protože si postupně uvědomují, že by u nich rodiny zůstaly delší dobu?

Stává se nám to pravidelně. Lidé se sami ozvou s tím, že tu nabídkou musí stáhnout z různých důvodů. Jednak jde o tu dlouhodobost, ale i o to, že se jim změní rodinná situace, ztratí práci, nastanou nějaké okolnosti, takže ten prostor už nemohou nabídnout. Samozřejmě je to pochopitelné.

A pak se nám čím dál více stává to, že se nám ozývají lidé, kteří již někoho ubytovali, kteří se tak sami rozhodli, přivezli si někoho od hranic a podobně. Možná to úplně nepromysleli nebo čekali, že se ta situace vyvine jinak. Ozývají se s tím, že už u sebe ty lidi hostit nemohou. To je pro nás celkem problém, protože kapacity jiného ubytování jsou hodně napjaté.

Snažíte se propojit nabídky a poptávky i přes web Uprchlíci vítejte. Kolik nabídek vám v posledních dnech přichází?

Máme tam skoro přes 2000 nabídek ubytování. Samozřejmě to znamená, že nám trvá, než se těm lidem ozveme, protože to musíme zpracovat a s každým, u koho bychom někoho ubytovávali, musíme mluvit. Musíme ty nabídky třídit. Jsou tam nabídky, které jsou nevyužitelné, protože to ubytování je třeba úplně nezařízené nebo nevhodné. Objevují se i lidé, kteří mají tendenci si vybírat, koho ubytují podle nějakých neetických kritérií, a mají očekávání na různé služby, které by jim ti uprchlíci měli poskytovat.

Takže s tou naší databází je to poměrně náročná práce a žádáme všechny, kteří se přihlásili, aby měli trpělivost. Opravdu chceme, aby ten proces byl bezpečný, abychom mluvili s nimi a abychom mluvili i s uprchlíky, které tam budeme ubytovávat. Chceme, aby se ti lidé potkali, řekli si ano, to je to, co pro nás bude fungovat. A pokud všechny tyto kroky neuděláme pečlivě, tak se to potom vrátí. Nebude to fungovat, lidé nebudou moci v těch ubytováních zůstat dlouho a budeme se točit pořád dokola, ubytovávat ty stejné lidi.

Také může nastat ta situace z druhé stránky. Někdo ubytuje uprchlíky, ale z jakéhokoliv důvodu po nějakém čase ta dotyčná maminka s dětmi řekne: odcházíme. Ti lidé uprchli před válkou, jsou citlivější na pro nás normální situace, a tak se prostě rozhodnou odejít. Jak se s tím vyrovnat z pozice toho člověka, který má pocit, že pro ně udělal všechno nejlepší: nabídl ubytování, otevřenou náruč?

Je potřeba počítat s tím, že ti lidé prostě mají nějaké plány, které se mění. Jsou v situaci, která je pro ně úplně nová. Mají za sebou a před sebou těžká rozhodnutí. Je potřeba to akceptovat. Říci si, že já jsem udělal všechno, co jsem mohl, někomu jsem v určitém okamžiku pomohl a mělo to smysl. A nebrat si ty věci osobně. Samozřejmě je důležité o těch věcech komunikovat.

Je důležité si stanovit nějaká pravidla dopředu a být tomu otevřený. Je to těžké, když někdo odmítne vaši pomoc, kterou vnímáte jako nezištnou. Ale ti lidé jsou dospělí lidé, umí si říct, jakou péči potřebují, co jim je příjemné a co je jim nepříjemné. Je potřeba to respektovat.