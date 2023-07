OVĚŘOVNA: 32 tisíc měsíčně v humanitární dávce pro ukrajinskou rodinu? Maximálně necelých 14 tisíc

„Celkem tedy za tuto jednu rodinku je výdej ze státní pokladny za měsíc 102 800 Kč!!“ šíří se v řetězových e-mailech o vyplácených humanitárních dávkách Ukrajincům. Jak ale ověřil server iROZHLAS.cz, česká matka samoživitelka může měsíčně získat až o 12 tisíc korun více než ukrajinská. „Komentář můžeme označit za velice manipulativní,“ uvádí mluvčí ministerstva práce Eva Davidová po prostudování „řetězáku“. OVĚŘOVNA! Praha 5:00 30. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V emalových schránkách se šíří nepravdivé informace o dávkách pro ukrajinské uprchlíky | Zdroj: Koláž iROZHLAS

„To, co už cenzoři několikrát záměrně smazali, jen abyste neznali celou pravdu! Toto je plivanec do tváře našim lidem!!!“ hřímá autor řetězového e-mailu, který doputoval až do schránky projektu Ověřovna!

Kritik podpory lidem, kteří uprchli před válkou na Ukrajině do Česka, spočítal, že čtyřčlenná ukrajinská rodina měsíčně získá na dávkách ze státní kasy 102 800 korun.

Jak ale po prostudování příspěvku uvádí ministerstvo práce a sociálních věcí, komentář je velice manipulativní, protože srovnává dvě rozdílné situace. Samo pak připojilo dva modelové příklady, ze kterých vychází, že česká matka se dvěma dětmi získá až o 12 tisíc korun více než ukrajinská.

V obou případech jde o samoživitelky se dvěma dětmi ve věku 7 a 16 let. U české matky jsou uvedené podmínky, že otec neplatí výživné, uchází se o zaměstnání a bydlí v pražském nájemním bytě. V takovém případě pak matka získá až téměř 32 tisíc korun na výživném, příspěvku na bydlení nebo přídavku na dítě.

Žena, která se dvěma dětmi ve stejném věku přišla z Ukrajiny, pak dosáhne maximálně na 19 808 korun, pokud bydlí v evidovaném bytě. Samotná humanitární dávka tak u takové rodiny činí 10 808 korun.

Autor smyšleného výpočtu došel ke statisícové částce například tak, že vynásobil humanitární dávku v hodnotě pět tisíc korun všemi členy rodiny. Měsíčně by si tak v této položce vyšli na 32 tisíc korun.

„To je skutečně lživá informace. Rodina (dva dospělí a dvě děti) by nyní měla nárok na humanitární dávku zhruba 13 938 korun (bez příspěvku na ubytování),“ popřela pravdivost sdělení mluvčí ministerstva Eva Davidová.

Zpočátku invaze byl skutečně příspěvek ve výši pět tisíc korun, po půl roce se však tato částka snížila. V současnosti je prvních pět měsíců ve výši životního minima, poté se, když si uprchlík nehledá příjem, sníží na výši existenčního minima.

Popírá tím tak snahu pisatele dokázat, že Ukrajinci těží z českého sociálního programu. „Z modelového příkladu jasně vyplývá, že český klient má díky dávkám státní sociální podpory a dávkám hmotné nouze nárok na mnohem vyšší částku než držitel dočasné ochrany,“ uvedla Davidová.

Příspěvek na stravování? Nikdy

V řetězovém e-mailu se objevila i položka „stravování“, podle které měli uprchlíci získat 200 korun denně na osobu, měsíčně to na čtyřčlennou domácnost vychází na 24 tisíc korun.

Komentář ministerstva? Žádný příspěvek na stravování nebyl vyplácen. „Mohlo se stát, že držitelé dočasné ochrany měli ubytování zdarma včetně celodenní stravy a základních hygienických pomůcek. V tomto případě jim ale zanikal nárok na humanitární dávku,“ napsala mluvčí.

Na začátku července začaly platit přísnější podmínky pro pomoc ukrajinským uprchlíkům v Česku. Zrušilo se například bezplatné hromadné ubytování pro uprchlíky pobývající v Česku déle než pět měsíců, kteří zároveň nepatří do jedné ze zranitelných skupin. A skončil také příspěvek pro solidární domácnosti poskytující běžencům zdarma bydlení.

Česko v loňském roce utratilo celkem 14 miliard korun za náklady na zajištění příjmu a poskytnutí dočasné ochrany uprchlíkům z Ukrajiny.