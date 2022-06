‚Situaci zvládneme.‘ Středočeský kraj se neobává zavření pražského uprchlického centra

Středočeská hejtmanka Petra Pecková (STAN) nepředpokládá, že by uzavření pražského Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině (KACPU) zhoršilo situaci v regionu. Kraj situaci zvládne, v případě potřeby navýší kapacity střediska v Kutné Hoře, řekla v úterý. Vedení Prahy uzavře vysočanské centrum pro ukrajinské uprchlíky o půlnoci na čtvrtek. Důvodem jsou přeplněnost metropole a nedostatečné kapacity. Sloužilo i pro Středočeský kraj. Praha 13:55 14. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Středočeská hejtmanka Petra Pecková nepředpokládá, že by uzavření pražského Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině zhoršilo situaci v regionu (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Já si myslím, že tu situaci zvládneme. Nepředpokládáme, že zavření krajského asistenčního centra v Praze by mělo nějaké velké důsledky pro krajské asistenční centrum v Kutné Hoře,“ uvedla Pecková.

Středisko podle ní nyní funguje ve všední dny od 07.00 do 17.00 a o víkendech od 07.00 do 12.00. Lze jej však otevřít na 24 hodin denně. „My opravdu nepředpokládáme, že by se tato situace stala,“ dodala.

Hejtmanka připomněla, že v hlavním městě i Středočeském kraji fungují odbory azylové a migrační politiky a oddělení cizinecké policie, kde si ukrajinští uprchlíci také mohou všechny doklady vyřídit.

Na běžence jsou připraveny i středočeské pobočky úřadu práce. „Takže předpokládáme, že když bude potřeba, tak se ta zátěž rovnoměrně rozprostře mezi celý Středočeský kraj,“ uvedla Pecková.

Rozhodnutí pražského primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) uzavřít centrum hejtmanka chápe, nepovažuje ho za politickou kampaň. Hřib podle ní na přetíženost hlavního města upozorňuje dlouhodobě.

Čtyřikrát víc uprchlíků v Praze

Středočeská asistenční centra odbavila od začátku března 28 398 ukrajinských uprchlíků. Centra v Mladé Boleslavi a Příbrami v květnu kvůli nízké vytíženosti skončila, v provozu zůstává centrum v Kutné Hoře.

Na něj se kvůli registraci a pomoci s ubytováním obrací v pracovním týdnu desítky běženců denně. Kraj kromě toho využívá společně s Prahou právě středisko v pražských Vysočanech.

V Praze je až čtyřikrát více uprchlíků na 1000 obyvatel než v jiných regionech. Vláda zároveň hlavnímu městu zatím nepředložila požadovaný plán přerozdělování uprchlíků do méně vytížených krajů. Na místě KACPU zůstane informační služba pro uprchlíky.

Hřib tvrdí, že uzavření KACPU nutně nemusí být definitivním řešením a že pokud by stát ve spolupráci se samosprávami vytvořil spravedlivý mechanismus distribuce uprchlíků, Praha se nebrání tomu centrum opět otevřít.

Místo Prahy ostatní kraje

Mluvčí pražské policie Jan Daněk v úterý sdělil, že registraci uprchlíků budou i nadále řešit odbory azylové a migrační politiky v Žukovského ulici v Praze 6 a v Cigánkově ulici v Praze 4, přičemž pracovní doba bude stejná, jako byla v KACPU.

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) už dříve uvedl, že i v případě uzavření pražského centra se o uprchlíky s ukrajinským pasem postarají asistenční centra v dalších regionech. Ministr věří tomu, že další kraje se ke kroku Prahy nepřipojí.

Pražského primátora zkritizoval za nesolidaritu a za to, že další pomoc Ukrajině pojal jako své předvolební téma. Spolu s premiérem Petrem Fialou (ODS) budou s Hřibem jednat v pátek.

Ve Středočeském kraji je podle údajů ministerstva vnitra nejvíce běženců v Mladé Boleslavi, Kladně a Kolíně, a to 3084, 2026 a 1568. Téměř 1900 zaregistrovaných uprchlíků eviduje také Bělá pod Bezdězem na Mladoboleslavsku. Spadá pod ni evidence běženců, kteří prošli zařízením Správy uprchlických zařízení v Bělé Jezové.

Podle odhadu úřadů pobývá v Česku asi 280 000 až 300 000 uprchlíků. Přesný počet ukrajinských běženců není možné určit, někteří z České republiky odjíždějí do jiných zemí nebo se vracejí do vlasti.

Systém přerozdělování uprchlíků

Pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) bude na pátečním jednání s premiérem Petrem Fialou (ODS) požadovat vytvoření systému rozmisťování ukrajinských uprchlíků do méně vytížených krajů. Ve hře je stále možnost motivovat uprchlíky k přesunu za pomoci snížení dávek v přetížených krajích, řekl po úterním jednání magistrátního krizového štábu.

„Já bych chtěl, aby se situace skutečně začala řešit, jak po tom volám už od března. To znamená, aby vznikl relokační mechanismus založený na motivaci uprchlíků daný tím, že stát jim poskytuje pomoc a že ta bude poskytována v místech, kde kapacita je, a ne tam, kde není. Aby se za státní peníze nevytvářel problém, který za státní peníze budeme muset řešit,“ řekl Hřib.

Ve hře je podle něj stále jeho návrh snížit uprchlíkům v přeplněných krajích dávky pomoci, což by je motivovalo přesunout se do těch méně zatížených. V uplynulých týdnech se na jednání se státem a ministerstvem vnitra dozvěděl, že to není možné.

Právní posouzení zamítnutí nápadu město dostane ve čtvrtek. „Mělo by se pracovat na motivačních mechanismech, ale žádné na stole nejsou. Očekával bych, že se už přestanou hledat důvody, proč to nejde,“ řekl.

Hotely pro turisty

Vysočanské KACPU bude odbavovat uprchlíky naposledy ve středu a v noci na čtvrtek se pak zavře. Provoz bude ukončen na dobu neurčitou.

„Pokud by se situace s rozdělováním uprchlíků změnila, tak jsme připraveni KACPU otevřít. Nemůžeme ale přijímat lidi v místě, kde se o ně neumíme postarat. Není to nic, co by přišlo z čistého nebe, já jsem upozorňoval, že kapacity jsou plné, od března,“ řekl Hřib. Kvůli velkému náporu musel být provoz KACPU na čas přerušen už v březnu.

Problém s nedostatkem ubytování bude muset město řešit rovněž v souvislosti se začínající turistickou sezonou. Řada z uprchlíků totiž bydlí v hotelech nebo hostelech, které primárně slouží pro ubytovávání turistů.

„To je další důvod, proč je nutné se zabývat dlouhodobým řešením problému,“ řekl Hřib. Primátor řekl, že se nelze spolehnout na kapacity na kolejích, které přes léto vzniknou. „To jen odsune problém o dva měsíce,“ dodal.

Zavření podle Grolicha nepomůže

Podle jihomoravského hejtmana Jana Grolicha (KDU-ČSL) zavření pražského asistenčního centra ničemu výrazně nepomůže. Uprchlíci podle něj mohou získat vízum na cizinecké policii nebo na odboru azylové a migrační politiky ministerstva vnitra (OAMP) a bydlet budou moci v Praze.

„Pomůže to nějak? Ne. Ono totiž to KACPU není jenom o tom, kde ten člověk bude bydlet, ale je to pomoc s vyřízením všech formalit a nabídnutí nouzového ubytování atd.,“ napsal v úterý na twitteru.

Jan Grolich

@JanGrolich 1/6 Co se stane, když v Praze primátor zavře Krajské asistenční centrum pomoci uprchlíkům? Nic.

Uprchlíci získají visum na cizinecké policii nebo OAMPu. A bydlet v Praze budou moct tak jako tak. 2 26

Uvedl, že pražské KACPU zajišťovalo ubytování pro asi deset procent registrovaných, zbytek si našel bydlení sám. Hřib kritiku ostatních krajů odmítá. Magistrát podle něj při svých rozhodnutích vychází z konkrétních čísel a dat.

Grolich řešení nevidí ani v návrhu pražského primátora omezit vyplácení dávek uprchlíkům v Praze. „Právně to nejde. A i kdyby... tak lidi si jednou za měsíc přijedou pro dávku do Pardubic a pořád budou bydlet v Praze... Pomůže to?“ ptá se Grolich.

Přesnější čísla o rozdělení uprchlíků získá stát podle něj v červenci, kdy budou platit nové podmínky pro výplatu pomoci. Bude se muset prokázat bydliště.