Úprk ze SOCDEM. Kvůli spolupráci se Stačilo! letos stranu opustila třetina členů, zbývá jich několik tisíc
Za posledních osm měsíců Sociální demokracii (SOCDEM) opustila zhruba 1300 členů, tedy asi třetina. Nyní jich zbývá 3090. V pátek to uvedl deník Právo. Ještě před pěti lety měla nejstarší politická strana v zemi přes 11 tisíc členů. Odcházejícím podle deníku vadí podmínky volební spolupráce, které předsedkyně Jana Maláčová podepsala se šéfem Stačilo! Danielem Sterzikem, týkající se hlavně členství v Evropské unii a NATO.
„V dokumentu se sociální demokraté výslovně zavázali k ‚respektování a prosazování‘ programu Stačilo! Tedy včetně odchodu Česka z NATO a EU či zrušení Senátu,“ uvedlo Právo. Původní návrh memoranda o společné volební kandidátce přitom k podpoře programu hnutí sociální demokraty nezavazoval. Smlouvu zástupci stran podepsali koncem července.
Sterzikovo uskupení, ve kterém figurují i komunisté, prosazuje mimo jiné referendum o vystoupení z EU a NATO. V programu uvádí, že odmítá NATO „jakožto nástroj geopolitické dominance a prosazování útočné politiky jeho hlavního člena“. Sociální demokracie přitom dosud jasně podporovala členství v Evropské unii i v NATO.
‚Situace je kritická‘
Část odpůrců vedení SOCDEM převážně z hlavního města vytvořila uskupení nazvané Pražský aktiv sociálně demokratické opozice. „Apelujeme na svolání mimořádného sjezdu, který je jedinou legitimní autoritou, která může změnit směřování strany a zachránit její demokratický charakter,“ uvedli podle Práva nespokojení členové. Vyzvali zároveň své kolegy, aby ze strany neodcházeli a pokusili se její směřování zvrátit.
„Záměrem je ukázat, že ve straně zůstávají členové odhodlaní pokračovat v tradiční politice demokratické levice pro sociální spravedlnost, občanská práva a parlamentní demokracii. Na tom nic nemění ani kritická situace ve straně, kterou se v příštích dnech chystá opustit značná část členské základny,“ řekl listu mluvčí uskupení, pražský politik Radek Mikula.
‚Noví členové naopak přicházejí‘
Maláčová tvrdí, že SOCDEM dlouhodobě prosazuje obecné referendum a že bez kritiky se Evropská unie nezlepší. Za nejdůležitější považuje schválený sociální program. „Hlavní je pro nás zvyšovat mzdy, zajistit levné bydlení a zlevnit potraviny,“ dodala. Program SOCDEM a Stačilo! je z 98 procent podobný, uvedl místopředseda Lubomír Zaorálek.
I když ze SOCDEM stovky členů odcházejí, podle Zaorálka se jiní lidé do strany zase hlásí. „Přichází řada těch, kteří už stranu opustili,“ sdělil Právu. V době, kdy stranu vedl Michal Šmarda, tedy v letech 2021 až 2024, ji podle něj opustilo na 5000 lidí. Šmarda se ujal vedení strany po volbách, po nichž se SOCDEM poprvé v porevoluční historii nedostala do Sněmovny.
Sociální demokracie bude mít na kandidátkách Stačilo! 40 zástupců, zhruba polovinu míst obsadí komunisté. Maláčová bude jedničkou v Praze, Zaorálek dvojkou v Moravskoslezském kraji a další místopředseda Jiří Nedvěd povede kandidátku v Karlovarském kraji. Stačilo! se ve volebních modelech pohybuje nad pětiprocentní hranicí nutnou pro vstup do dolní parlamentní komory.