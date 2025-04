Úřad o kyberútoku na správu pražských služeb: O úniku dat se poškození dozví, případ řešíme

Kdo jsou zločinci z cicada3301?

Podle bezpečnostního experta Borise Mutiny by mohlo jít o čistě ruskou kyberkriminální skupinu, která o sobě dala poprvé vědět útokem v roce 2024. Při svém vzniku jasně deklarovala, že nebude útočit na cíle ve Společenství nezávislých států, které zahrnuje některé bývalé republiky Sovětského svazu.

„Mohl by to být nástupce známé skupiny Black Cat, která skončila svou činnost právě v roce 2024 poté, co na ni vypsaly americké federální úřady odměnu deset milionů dolarů. Šlo o reakci na útok skupiny na platební systém amerického zdravotnického sektoru. Podobnost obou skupin spočívá i v užívání stejných technik a nástrojů. Zaměřují se též na podobné cíle,“ popisuje Mutina.