Úřad práce chce zavřít 83 malých poboček. 403 zaměstnanců by se mělo přesunout na jiné pozice

Úřad práce se chystá postupně zrušit 83 svých poboček, tedy více než pětinu. Týkat se to má hlavně malých pracovišť, pracuje v nich 403 zaměstnanců. Propouštění se ale nechystá, pracovníci by se měli přesunout do větších poboček, sdělil mluvčí generálního ředitelství Úřadu práce Michal Kovařík. Na takzvané racionalizaci pobočkové sítě pracuje vedení úřadu od loňska. Chystané zavírání pracovišť vychází z analýzy, jejíž výsledky má ČTK k dispozici. Praha 18:29 4. 11. 2024 (Aktualizováno: 19:21 4. 11. 2024)

Úřad práce má v zemi 369 pracovišť v 256 městech a obcích. Podle takzvané systemizace je v něm od července 9837 služebních a 647 pracovních míst.

„Dostupnost našich služeb se v jednotlivých regionech značně liší, nerovnoměrné je také vytížení pracovišť v jednotlivých krajích. Klíčová je i bezpečnost našich kolegů na pobočkách... Cílem není služby úřadu omezovat, ale naopak zkvalitnit a posílit tam, kde je to skutečně potřeba,“ uvedl v tiskové zprávě generální ředitel úřadu Daniel Krištof.

Podle něj každý rok přibývá incidentů, výhrůžek i napadení úředníků a v malých pobočkách je obtížné bezpečnost zajistit.

Analýza se zaměřila na spádové oblasti. Autoři sledovali to, kolik lidí se dostane do úřadu veřejnou dopravou do 45 minut a autem do 25 minut. Roli hrál také počet a velikost takzvaných vyloučených lokalit. Využila se i data mobilních operátorů o pohybu lidí v daném místě. Zohlednil se i počet úředníků v pobočce. Jednotlivá pracoviště se pak bodovala.

‚Pozvolný a mírný‘

Podle výsledků autoři vybrali 83 pracovišť ve všech krajích kromě Prahy, po jejichž zrušení ke službám úřadu práce do 45 minut veřejnou dopravou dojede 98,9 procenta obyvatel a do 25 minut autem pak 99,7 procenta. Ve vybraných místech je 403 zaměstnanců.

„Kolegové zracionalizovaných poboček se postupně přesunou na naše klíčová pracoviště, rozhodně to tedy neznamená, že bychom měli v plánu někoho propouštět,“ uvedl generální ředitel. Před nedávnem novinářům řekl, že proces přeměny a zeštíhlení pobočkové sítě bude „pozvolný a mírný“. Už letos se v minulých měsících zavřelo po dohodě se starosty 15 pracovišť.

Rušení by se mělo týkat většinou malých poboček, které fungují pár hodin v týdnu a kde pracuje pár zaměstnanců. Uzavření 83 pracovišť by se dotklo 10 200 lidí z okolních vyloučených lokalit. Krajští ředitelé budou o záměru utlumit pobočky jednat se starosty daných míst. K takzvané racionalizaci úřadu má přispět i spolupráce s Českou poštou.

Pět desítek pošt v Libereckém a Ústeckém kraji a na Vysočině začalo od července testovat přijímání žádostí o rodičovskou, příspěvek na bydlení a dětské přídavky. K těmto místům přibyly pak ještě další malé pošty. Výsledky ověřování by mělo mít vedení úřadu práce na konci listopadu.

‚Nemyslí se na obyčejné lidi‘

V Libereckém kraji se počítá se zrušením šesti pracovišť. Starosta dotčené Chrastavy u Liberce a senátor Michael Canov (Starostové pro Liberecký kraj) to považuje za špatné rozhodnutí. „Pro sociálně slabé bude finančně problém i to, jak se dostat do Liberce,“ řekl.

Za zachování detašovaného pracoviště v Chrastavě vzdálené od Liberce asi deset kilometrů už v minulosti bojoval. „Úřad práce má u nás prostory pronajaté zdarma, bez nákladů,“ uvedl Canov. Záměr zrušit detašované pracoviště se pokusí ještě zvrátit. Trend centralizace úřadů považuje obecně za špatný. „Na obyčejné lidi se nemyslí,“ dodal.

„Zavřela se tady pobočka pošty na největším sídlišti a městskou dopravu nemáme, aby se hlavně starší lidé dostali přes celé město. Nedávno se v Nejdku zavřely postupně i pobočky tří bank a teď úřad práce. Pro lidi bude jeho návštěva v Karlových Varech znamenat výdaj okolo 120 korun, což je pro mnohé z nich nemožné zaplatit, jelikož ty peníze nemají,“ okomentovala starostka Nejdku na Karlovarsku Ludmila Vocelková (ANO) plánované uzavření tamní pobočky.

Starosta pětitisícového Horšovského Týna na Domažlicku Josef Holeček (Pro město, ODS) neměl o rušení tamního úřadu informace. „Nebude to zas taková komplikace, lidé budou muset do Domažlic. Problémy s tím mohou mít ti, kteří musí na úřad docházet častěji,“ uvedl. Autem je to zhruba 20 minut cesty, veřejnou dopravou asi půl hodiny. Podle Holečka fungují úředníci v Horšovském Týně denně v nájmu ve firmě Karpem.

Chystanou optimalizaci sítě poboček pracovních úřadů oznámil ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) loni v létě. Sdělil tehdy, že je plánované rušení pracovišť možné díky digitalizaci a už se kvůli němu zastavil nábor nových pracovníků. Přeměna se měla uskutečnit do dvou let.