Příspěvky vyřízené z gauče, poradenství klientům a úbytek administrativy, plánuje nový šéf Úřadu práce

Na pozici generálního ředitele Úřadu práce před měsícem zasedl Daniel Krištof, který do funkce přišel ze společnosti ČEZ Prodej, kde měl na starost marketing. „Rád bych zlepšil vnímání úřadu práce, aby to nebyl pracák a sociálka, ale aby byli lidi hrdí na to, že pracují na úřadu práce. A aby se občané nebáli říct o pomoc," říká ve svém prvním rozhovoru ve funkci ředitele, který poskytl Českému rozhlasu. Praha 0:10 4. října 2023

Na jakých pilířích stojí vaše představa správného fungování Úřadu práce?

Já mám v zásadě čtyři priority. Pro mě je klíčové, abychom udělali opravdu obrovský skok v tom, co chce klient vyřídit z pohodlí gauče a nezapotil se u toho, aby šlo opravdu takto vyřídit.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Venku je první plně digitální příspěvek, rodičovský příspěvek. Do konce roku bude ještě příspěvek na bydlení, přídavek na dítě a potom se vrhneme na digitalizaci evidence a podpory v nezaměstnanosti, vypočítává nový generální ředitel Úřadu práce Krištof

Druhým bodem je, aby úřad fungoval efektivně. To znamená, že když nás lidi platí, aby měli jistotu, že tu práci děláme co nejefektivněji. A potom bych rád, aby tím, že odbřemeníme lidi na úřadech práce od administrativy, se mohli věnovat poradenství.

A aby to poradenství bylo zaměřeno na člověka. Abychom měli jiný proces pro člověka, který je starší a potřebuje doučit digitální dovednosti a jiný pro maminku, která se vrací po mateřské do práce.

Když jsem řekl, že je úřad práce největší pomáhající organizace, hodně to zarezonovalo a já bych rád zlepšil vnímání úřadu práce, aby to nebyl pracák a sociálka, ale aby byli lidi hrdí na to, že pracují na úřadu práce. A aby se občané nebáli říci o pomoc.

Zaujalo mě, co jste řekl o odbřemenění administrativy. To je asi ten nejtěžší úkol, jak toho chcete dosáhnout?

Vidíme, že už teď se to daří. Máme venku díky skvělé práci digitalizačního týmu na ministerstvu práce a sociálních věcí rodičovský příspěvek, který je plně digitální. To znamená, že to nevypadá digitálně jen pro klienta, ale opravdu i ten příspěvek pak úřadem prosviští bez dotyku lidské ruky.

Není to navoněná labuť, která zvenku vypadá krásně, ale pod tím pořád jedou ruce. Je vidět, že je o to obrovský zájem, 45 procent žádostí už prosviští digitálně a ze všech žádostí kolem 80 procent projde úřadem bez dotyku lidské ruky. Takže je vidět, že tam reálná potřeba lidí po digitalizaci už je.

Jak je na tom váš úřad obecně s digitalizací? Vím, že před vaším nástupem si zaměstnanci mimo jiné stěžovali na to, že je to hrůza.

Rodičovský příspěvek je první vlaštovka. Do konce roku bude ještě příspěvek na bydlení, přídavek na dítě a potom se vrhneme na digitalizaci evidence a podpory v nezaměstnanosti.

Dělat věci rychle

Před třemi lety ombudsman Stanislav Křeček kritizoval, že žadatelé o příspěvek na péči umřou dřív, než se jim úřad začne věnovat. Zní to cynicky, ale v mnoha případech se to skutečně stalo. Co s tím hodláte dělat? Protože lhůty jsou tam opravdu v řádu let, trvá to třeba rok.

Není nutné čekat jenom na digitalizaci. Děláme hodně i proto, abychom zefektivnili stávající procesy. Je potřeba říct, že už předchozí pověřený generální ředitel Karel Trpkoš udělal obrovskou práci na tom, aby největší a nejmarkantnější zpoždění ve vyplácení dávek byly minimalizovány. A jsou to opravdu už jednotky případů.

To byli nějací kostlivci, kteří tam vypadli po předchozím vedení. Ale to je právě změna příslušného modelu, efektivita, abychom byli schopni věci dělat rychle.

Ještě k tomu dodám jednu věc. Když se řekne digitalizace, člověk si představí ten samý formulář, jako byl hnusný na papíře, že je to tisíc kolonek v digitálu.

Ale hlavní představa je, aby klient nemusel věci přepisovat. Když je na tom gauči, aby se u toho nezapotil. Aby si stát o data, o která si může říct digitálně, řekl. Když si vezmeme nějakou administrativně komplikovanou dávku, třeba příspěvek na bydlení, musíte dokazovat nájem, výdaje za energie. Není důvod, aby se stát sám nepodíval na moje výpisy z energetiky, sám si o ně řekl a stáhl si ta data.

Tím ubyde nejenom administrativy v prvním kroku podání, ale hlavně pak ten nekonečný ping-pong, kdy to klient špatně vyplní, my mu to musíme zamítnout, nebo se ho ještě doptat. Tímto ta pracnost odpadne.

Vaši podřízení často otevřeně přiznávají, že své povinnosti nestíhají plnit. Kdy se jejich postavení zlepší a klienti dostanou to, co očekávají?

Teď jsme uzavřeli první část projektu vyvažování, která má toto přesně řešit. V rámci toho jsme se dívali na to, jak jsou zatíženy jednotlivé pobočky napříč zemí. Teď konkrétně tedy v agendě zaměstnanosti.

Co se týká zaměstnanosti, vyvažování tam proběhne do konce roku a pak v první půlce příštího roku dojdeme i do dávek. A máte pravdu, že tam byly obrovské rozdíly. Byly pobočky, do kterých potřebujeme doplnit lidi a naopak pobočky, kde těch lidí máme víc, a ty teď naopak přemlouváme, aby šli do výběrových řízení na pozice v rámci dávek nebo v rámci projektů.

Takže to jsou změny na úřadu práce, které už jste měl připraveny. Co dalšího?

Čeká nás adopce příspěvku na bydlení, přídavku na dítě, které budou digitálně. Jak budeme postupně dávky digitalizovat, stane se, že v některých místech už nebude dávat smysl mít pobočku a my se budeme muset velmi citlivě dívat na to, kde má skutečně cenu mít pobočku a kde to dokážeme obsluhovat jinak.

Jak?

Nabízí se spolupráce s Českou poštou. To je něco, co v médiích zaznělo a je to určitě úvaha, na které aktivně pracujeme. A další téma je, že úřad práce je opravdu záchranná síť. Když máte nehodu, tak nejdřív nezachraňuje ty, co nejvíc křičí, ale ty, co nekřičí.

My pořád máme větší problém s tím, že lidi, kteří na dávku mají nárok, si o ní nezažádají. Nezažádají si kvůli tomu, že se bojí stigmatizace, když půjdou na úřad práce anebo že si myslí, že to bude příliš složité. A nás pořád čeká výzva té poslední míle, abychom se vydali za lidmi, kteří na úřad nepřišli.

