Generální ředitelka úřadu práce odchází z funkce, povede krajskou pobočku v Liberci

Kateřina Sadílková, která působila od roku 2015 v roli generální ředitelky úřadu práce, odchází z rodinných důvodů funkce a nově povede krajskou pobočku úřadu práce v Liberci. Řekla to mluvčí ministerstva práce Barbara Hanousek Eckhardová. Ministerstvo na pozici vyhlásí výběrové řízení. Praha 14:29 20. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Generální ředitelka Úřadu práce České republiky Kateřina Sadílková | Zdroj: ČTK

Sadílková se stala v roce 2011 první šéfkou Úřadu práce ČR po reformě někdejšího ministra Jaromíra Drábka. Vznikl tehdy velký úřad s kontaktními místy po republice, který převzal i agendu radnic. Sadílková se přihlásila do konkurzu jako jediná kandidátka. Po dvou měsících se pak ale rozhodla z funkce odejít. Do ředitelského křesla se vrátila v listopadu 2015 poté, co zvítězila ve výběrovém řízení.

„Paní generální ředitelka Sadílková končí na vlastní žádost z rodinných důvodů. Paní ministryně Maláčová jí děkuje za odvedenou práci a přeje jí mnoho úspěchů jako krajské ředitelce úřadu práce v Liberci,“ uvedla mluvčí.

Třiapadesátiletá Sadílková libereckou pobočku vedla od roku 2013 do svého druhého nástupu na centrálu do funkce generální ředitelky. V této pozici tehdy nahradila Marii Bílkovou, kterou náhle odvolala tehdejší ministryně práce Michaela Marksová (ČSSD). Resort pak vyhlásil výběrové řízení dvakrát. Při prvním pokusu ministryně nikoho nejmenovala.

V úřadech práce by mělo být od ledna 11.834 míst. Celkem 331 pozic se škrtá. Některá malá pracoviště v krajích omezí svůj provoz, nebo se zavřou. K dispozici v místě budou schránky na žádosti a formuláře. Důvodem jsou úspory a méně peněz v rozpočtu na výdaje.

Česko má nejnižší nezaměstnanost v EU. Vedle agendy zaměstnanosti mají úřady práce na starosti také vyplácení dávek. Od ledna se mění rodičovský příspěvek. Chystá se revize dávek na bydlení. Od roku 2021 by podle plánů úřady měly používat nové informační systémy.