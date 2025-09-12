Úřad práce v Říčanech zavírá. Lidé budou muset dojíždět do pražských Holešovic

Tento týden měli obyvatelé Říčan u Prahy poslední možnost navštívit tamní úřad práce. Pobočka bude od pondělí oficiálně uzavřená. Úřad práce tak pokračuje v postupném rušení svých pracovišť. Za rok jich po celém Česku zavřel přes sedmdesát.

Úřad práce

Úřad práce chce podle jeho mluvčí soustředit více služeb na jednom místě (ilustrační foto) | Foto: Anna Jadrná | Zdroj: Český rozhlas

Do zdejšího pracoviště docházela třeba paní Alena s dcerou. Obě jsou v invalidním důchodu. Paní Alena říká, že ze zavření pobočky radost nemá. Přestože si část záležitostí může vyřídit elektronicky – což se taky pokusí dělat co nejvíc – někdy je potřeba konzultace s úředníky.

Dojíždění podle ní může být složité třeba pro lidi se sníženou pohyblivostí. Podle starosty Říčan Davida Michaličky z uskupení Klidné město chtěl tuto pobočku úřad práce původně jen omezit, o úplném zavření se dozvěděl až nedávno. Doplnil, že přestože vedení města z toho taky není šťastné, negativní reakce veřejnosti vůbec nezaznamenal.

Na konci srpna bylo v Česku 333 624 nezaměstnaných. Jedná se o nejvyšší počet od března 2017

Uzavření pobočky úřadu práce tak podle něj není kritická situace.

Obyvatelé okresů Praha-východ a Praha-západ spadají pod pracoviště v pražských Holešovicích. Část služeb můžou lidé vyřídit v některých pobočkách České pošty.

Úřad práce chce podle jeho mluvčí Kateřiny Pavlíkové soustředit více služeb na jednom místě, to znamená, že lidé můžou na jedné pobočce nejen podávat žádosti třeba o příspěvky, ale využít taky možnosti poradenství. Úřad také může zajistit lepší zastupitelnost pracovníků.

Podle Kateřiny Pavlíkové je jedním z cílů zajištění bezpečného prostředí pro zaměstnance a veřejnost. Jak jsme zmínili, od loňského roku úřad práce zavřel přes sedmdesát pracovišť, z toho sedm ve Středočeském kraji. Úřady práce zanikly třeba v Městci Králové, Stochově nebo Zruči nad Sázavou.

Laura Hájková

