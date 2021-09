Úřad práce obdržel za dva měsíce přes 3000 žádostí o náhradní výživné. Čtvrtině zatím nevyhověl

Už dva měsíce mohou rodiče samoživitelé, kterým druhý rodič neplatí výživné na děti, žádat o náhradní výživné. Za tu dobu na úřad práce dorazilo přes 3 300 žádostí, ve čtvrtině případů zatím úřad dávku nepřiznal. Praha 15:21 9. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Náhradní výživné dělá v průměru 1 865 korun, dosahovat může nejvýše 3000 korun | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jedním z prvních rodičů, kterým náhradní výživné už začalo chodit, je i Marta Ondrášková z Brna. Při vyřizování žádosti po ní na úřadu chtěli potvrzení o probíhající exekuci na dlužného rodiče, ona měla jen ten o zahájení exekuce.

„Pak jsem měla teda problém na úřadu práce, kde mi paní úřednice řekla, že to je pro ně novinka a neví, jestli to bude takhle z e-mailu stačit. Tak jsem řekla, že nic víc nemám, a pokud s tím mají problém, ať se spojí s exekutorem, protože mi řekli, že víc mi poskytnout nemůžou,“ řekla Radiožurnálu Marta Ondrášková.

Nakonec úřad práce její žádost koncem července přijal a o měsíc později paní Ondrášková dostala na svoji dvanáctiletou dceru první výplatu náhradního výživného 2700 korun.

Prezident Exekutorské komory Jan Mlynarčík připomíná, která potvrzení by měla úřadu práce stačit.

„Žadatelům v těchto případech by měl postačovat exekuční návrh opatření s podacím razítkem exekutora nebo jiná listina, ze které bude zřejmé, že byla zahájena exekuce pro vymožení výživného. Ale pokud by snad vznikly nějaké pochybnosti, pak se úřady mohou obracet přímo na exekutory, kteří potvrdí zahájení a vedení té exekuce,“ uvedl Mlynarčík.

Z přiznání nové dávky nakonec paní Ondrášková kupodivu žádnou velkou radost nemá. Po přiznání nároku ji totiž napadlo, že kvůli novému příjmu nejspíš přijde o jinou dávku.

„Řekla bych, že to je z bláta do louže, protože o to mi zase sníží příspěvek na bydlení, takže já si asi prostě nepomůžu,“ doplňuje Marta Ondrášková.

Nárok na další dávky

Náhradní výživné se skutečně do příjmu, ze kterého se vypočítává nárok na testované nepojistné sociální dávky, započítává. Sem patří kromě příspěvku na bydlení i přídavek na dítě nebo porodné. Jak ale zdůrazňuje pracovnice brněnské pobočky úřadu práce Irena Judová, přiznání náhradního výživného rozhodně automaticky neznamená ztrátu jiné dávky.

„Můžou nastat různé jiné rozhodné skutečnosti, které s dávkou hýbou i bez náhradního výživného. Maminka například může mít doplatek na službách, nebo přeplatek. Ne, že začneme vyplácet náhradní výživné a přestane vycházet bydlení. To v žádném případě ne,“ uvedla Irena Judová.

Nesezdané páry

Judová upozorňuje zároveň na další problém, se kterým se na úřadu v souvislosti s podáním žádostí o náhradní výživné setkává, a to konkrétně u nesezdaných rodičů.

„U nesezdaných, kterým doposud stačily různé dohody o výživném, to k náhradnímu výživnému už není postačující podklad. To je přímo v zákoně o náhradním výživném, že musí jít o exekuční titul, což je rozsudek,“ vysvětluje Judová.

Některé žádosti tak musí úřad práce vracet k doplnění. „Jedná se především o případy, kdy lidé nedodali žádosti úplné, například bez návrhu na exekuci nebo soudního výkonu o rozhodnutí, tedy případy, kdy žadatelé výživné sami aktivně nevymáhají nebo chybí doklad o přijatém výživném,“ dodává mluvčí Kateřina Beránková.

Náhradní výživné dělá v průměru 1865 korun, dosahovat může nejvýše 3000 korun.