Pokuty za milion pro 83 subjektů. Dohledový úřad potrestal rekordní počet politických hnutí a stran

Pokuty v rekordním objemu 1,19 milionu korun rozdal dohledový úřad politickým stranám a hnutím. Potrestal jich celkem 83, a to kvůli porušování pravidel hospodaření. Nejčastěji včas nepředložily výroční finanční zprávu za minulý rok nebo v ní neodstranily nedostatky. Na stránkách úřadu chybí přehled hospodaření například u hnutí Slušní lidé, České suverenity nebo Úsvitu - Národní koalice. Brno 6:00 5. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí v Brně | Foto: Tomáš Kremr | Zdroj: Český rozhlas

Dohledový úřad ve středu stranám rozesílá napomenutí i pokuty formou příkazu. Sankce se pohybují v rozmezí tří až třiceti tisíc korun.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí rozdal pokuty v rekordním objemu 1,19 milionu korun. Více si poslechněte v reportáži Václava Štefana.

„Buď ty sankcionované subjekty neoznámily úřadu adresu svých internetových stránek, na kterých je zpřístupněn přehled platebních transakcí na zvláštním účtu, pak nepředložily v zákonné lhůtě, to znamená do 1. dubna, výroční finanční zprávu za rok 2017, anebo neodstranily v úřadem stanovené lhůtě nedostatky ve svých finančních výročních zprávách. Žádné parlamentní strany se to netýká, spíše jenom těch malých politických uskupení,“ vysvětlil Radiožurnálu člen Úřadu pro dohled nad hospodařením stran a hnutí Tomáš Hudeček, za jaká provinění tresty padly.

Pokuty jsou v celkové výši 1 190 000 korun. To je zatím nejvyšší souhrnná částka za dobu existence brněnského úřadu. Strany můžou proti jeho rozhodnutí podat odpor. To by znamenalo zrušení příkazu a projednání v běžném správním řízení.

Česká suverenita i Slušní lidé

Mezi potrestanými stranami zřejmě bude Česká suverenita, za kterou kandiduje do Senátu David Rath. Uskupení zatím úřadu nedodalo výroční zprávu na správném formuláři.

Prověrky stranických financí jsou v nedohlednu. ‚Dohledový úřad je paralyzovaný,‘ říká kontrolor Sivera Číst článek

„Výroční finanční zprávu jsme podávali k 1. dubnu, tak jak vždycky. Pak nám přišla asi za měsíc a půl nebo za dva nějaká informace, že to máme dát podle tabulek. Musím přiznat, že tabulky jsme ještě nesplnili,“ vysvětlila předsedkyně strany Jana Volfová.

Výroční zpráva za minulý rok chybí na stránkách dohledového úřadu například taky u brněnského hnutí Slušní lidé. Jeho lídr Zdeněk Pernica (kandiduje do zastupitelstva v Brně) řekl, že přehled už by měl být odeslaný.

Volby to neovlivní

Dokument není k dispozici ani u hnutí Úsvit - Národní koalice. Ještě loni jeho poslanci seděli ve sněmovně. V prosinci se Úsvit rozhodl přeměnit na spolek. Bývalý místopředseda hnutí Jan Zilvar, který kandiduje v komunálních volbách v Plzni, potvrdil, že dohledovému úřadu zprávu nedodali.

Brněnský soud dal dohledovému úřadu nad stranami za pravdu. Pokutu pro ODA ale snížil Číst článek

„Když jsme to konzultovali s právníky, tak nám bylo řečeno, že vlastně jako spolek je to vlastně jedno, protože sankce, které jsou z výroční zprávy, tak by hrozilo jakoby zaniknutí té politické strany, která už fakticky zanikla,“ popsal Zilvar. Úsvit byl formálně politickým hnutím až do 20. března letošního roku, jak uvádí databáze ministerstva vnitra.

Stranám a hnutím hrozí za opakované nedodání výroční zprávy pozastavení činnosti, případně rozpuštění. Jejich kandidaturu v podzimních volbách to ale neovlivní.

„Podle zákona nelze pozastavit činnost strany a hnutí nebo je rozpustit v době, kdy jsou vyhlášené volby. Případné návrhy na pozastavení činnosti nebo rozpuštění politické strany či hnutí může tak ministerstvo vnitra předložit vládě až po podzimních volbách,“ vysvětluje Klára Pěknicová z ministerstva vnitra.

Podněty k pozastavení činnosti stran posílá nově vládě dohledový úřad. Zatím se k tomu ale kvůli chybějícím výročním zprávám nechystá. Udělal by to až v případě, že by se situace opakovala. O návrzích vlády pak rozhoduje Nejvyšší správní soud.