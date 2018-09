Prezidentským kandidátům hrozí až půlmilionová pokuta. ‚Duch zákona se neporušil,‘ brání se Hilšer

O půlnoci vyprší termín, dokdy mají prezidentští kandidáti převést nevyužité peníze z předvolební kampaně na dobročinné účely. Někteří z nich přitom finance ze svých transparentních účtů stáhli dříve, než měli. Za protiprávní transakci jim nyní hrozí od Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí pokuta až půl milionu korun, jak zjistil iROZHLAS.cz. Nevyčerpané peníze mají stále účtu prezident Miloš Zeman či Jiří Drahoš. Praha/Brno 6:30 27. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Všech devět kandidátů na prezidenta. Z levého horního rohu: Jiří Drahoš, Miloš Zeman, Michal Horáček, Marek Hilšer, Vratislav Kulhánek, Jiří Hynek, Petr Hannig, Pavel Fischer, Mirek Topolánek. | Foto: Michaela Danelová, Profimedia, MAFRA, Profimedia | Zdroj: Český rozhlas

Postih hrozí třeba Marku Hilšerovi, který letos současně kandiduje i do Senátu. Ten nevyužitou částku z kampaně - celkem 41 tisíc korun - poslal zkraje května domácímu hospicu Cesta domů.

„Víme o tom. Můj kolega si přečetl špatně jeden odstavec a poslali jsme to dříve. Došlo sice k porušení zákona, nedošlo ale k porušení ducha toho zákona,“ řekl Hilšer serveru iROZHLAS.cz s tím, že pokutu případně zaplatí ze svého.

SPD dostala za nezákonnou transakci na účtu pokutu 45 tisíc. 'Chybu jsme uznali, zaplatíme,' vzkazuje Číst článek

S penězi na volebním účtu nesměli letošní adepti na hlavu státu podle platné legislativy nakládat až do konce července.

Vedle Hilšera zákonný termín porušili také Jiří Hynek, Petr Hannig a Pavel Fischer. Všichni tři nyní kandidují v senátních volbách, Hannig a Hynek se navíc o hlasy voličů ucházejí i v komunálu.

„Peníze jsme posílali 27. března, hned po zastavení kampaně. Nebylo to moc peněz, šlo to na Hospic svatého Lazara,“ popsal redakci někdejší diplomat Fischer a dodal, že šlo o částku v řádech tisíců.

Ještě o den dříve odešlo přes 9000 korun na dobročinné účely z volebního účtu zbrojaře Hynka. „S úřadem jsme komunikovali a vysvětlili si to. Prezidentskou kampaň považuji za uzavřenou záležitost. Nyní se naplno věnuji senátním volbám,“ napsal v SMS.

Petr Hannig volební účet podle svých slov „uzavřel“ už ke konci ledna – zbylou částku přes 100 korun poslal nadaci Naše dítě. Že mohl v kampani pochybit, pro iROZHLAS.cz odmítl: „Má kampaň byla krystalicky čistá a účetnictví naprosto v pořádku.“

Pokuta až půl milionu

Uchazeči o post prezidenta ovšem měli peníze na účtu nechat ležet ladem celkem 180 dní ode vyhlášení celkového výsledku volby, jak se píše v zákoně. Výjimkou bylo pouze placení výdajů předvolební kampaně a případných sankcí za jiné prohřešky. Lhůta tak vypršela 27. července.

Poté měli kandidáti 60 dní - do 27. září - na to, aby peníze převedli na dobročinné účely. I to je přitom ze zákona závazný termín.

Pokud to některý z nich porušil, jde podle Jana Outlého z dohledového úřadu, který má kontrolu předvolebních kampaní na starosti, o přestupek.

„Úřad ověří informace, jestli je to tak, jak se jeví z veřejných zdrojů. Následně bude jednat podle zákona, to znamená řešit případný přestupek. V případě, že ta věc bude z pohledu úřadu nesporná, může to řešit příkazem. Pokud to nebude z dostupných zdrojů jednoznačné, tak zahájí klasické správní řízení,“ nastínil další postup.

„Ve všech případech každopádně úřad konat bude. Je to relativně jednoduchá záležitost, protože se jedná o to, kdy mělo do určitého data něco být, nebo naopak nemělo být,“ doplnil Outlý s tím, že provinilcům tak hrozí pokuta od 30 000 do půl milionu korun.

Zeman pošle peníze na Klokánky

Peníze na dobročinné účely správně v zákonné lhůtě poslali Vratislav Kulhánek a Michal Horáček. Zatímco Kulhánek částku bezmála 1300 korun poslal v srpnu Dětské dopravní nadaci, Horáček zhruba osm tisíc korun adresoval ve stejné době České asociaci paraplegiků.

Preventivní tresty? Podobně letos dohledový úřad pokutoval SPD Tomia Okamury. Hnutí za brzké převedení peněz z účtu v rámci kampaně před loňskými sněmovními volbami udělil sankci ve výši 45 tisíc korun.

Outlý z dohledového úřadu současně upozorňuje, že v případě prezidentských kandidátů šlo o první volby, na které se nové regule vztahovaly. Výše případných pokut by tak podle jeho názoru měla mít spíše preventivní charakter.

„Od začátku jsme říkali, že vždy v prvních volbách je funkce úřadu spíše preventivní, než restriktivní. Až na jeden případ se navíc nejedná o žádné vysoké částky, to znamená i ta společenská nebezpečnost není z mého pohledu až tak vysoká,“ doplnil.

Nevyužité peníze na kampaň zatím zůstávají na volebních účtech prezidenta Miloše Zemana, Jiřího Drahoše a Mirka Topolánka. Z jeho účtu nicméně ve středu odešlo několik menších částek a konečný zůstatek činí 1400 korun. Kam peníze zaslal, není z údajů zřejmé. „Pokud vás to zajímá, tak si to zjistěte. Pro mne je to uzavřená záležitost. Děkuji za zájem,“ reagoval na dotazy redakce.

Pokud však peníze z volebních účtů nezmizí do čtvrteční půlnoci, kdy uběhne zákonná lhůta, bude to podle Outlého rovněž problém. I v takovém případě se totiž jedná o přestupek.

Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček na dotaz redakce uvedl, že nevyužité prostředky z předvolební kampaně - konkrétně přes 4,5 milionu korun - budou převedeny včas. „Finance budou elektronicky - bezhotovostně - zaslány v termínu daném zákonem,“ reagoval.

Prezident Zeman už dříve avizoval, že nevyužité peníze daruje na projekt Fondu ohrožených dětí Klokánky. Podle šéfa fondu Jana Vaňka by částka měla být symbolicky předána 1. října na Pražském hradě, jak potvrdil serveru iROZHLAS.cz.

Jiří Drahoš, který má na svém účtu 425 tisíc korun, na dotazy redakce i přes urgence neodpověděl. Kam a kdy peníze zašle, tak není jasné.