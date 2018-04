Střet zájmů? Advokátka sponzorovala politickou stranu, přesto získala kontrakty u dohledového úřadu

Kontroluje předvolební kampaně i politické strany, zda dodržují zákon. Sám se však nyní dohledový úřad dostal do možného střetu zájmů, právnické služby mu totiž poskytuje žena, která současně financovala stranu Referendum o Evropské unii, jak vyplývá z jejího transparentního účtu. Předseda úřadu Vojtěch Weis o tom podle svých slov nevěděl a nechá celou záležitost prošetřit. Původní zpráva Brno 6:00 28. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Hned třikrát zaslala brněnská advokátka Hana Kyjovská v uplynulém roce finanční příspěvek Referendu o Evropské unii, úspešná byla ale zřejmě až na poslední pokus, a strana tak její dar ve výši 20 tisíc korun přijala až letos v lednu.

Nakladatelství dostalo pokutu za propagaci Zemanovy knihy. 'Šlo o masivní kampaň,' říká kontrolor Outlý Číst článek

Stranu se přitom advokátka snažila podpořit už v době kampaně před volbami do sněmovny, jak vyplývá z jejího transparentního účtu. Přestože v nich referendum propadlo, když získalo 0,08 procenta hlasů, staví ji to do možného střetu zájmů.

„Je na zodpovědnosti úřadu, aby si prošetřil nezávislost nejen externích, ale i interních pracovníků,“ řekl serveru iROZHLAS.cz analytik protikorupční organizace Transparency International Milan Eibl. Podle něho nelze zaručit, že „politické preference“ najaté advokátky neovlivňují její práci pro dohledový úřad, který se sponzoringem politických stran a hnutí přímo zabývá.

Současně ale Eibl upozorňuje, že prokazatelně by se o střet zájmů jednalo až v okamžiku, kdy by „právnička buď měla přístup k informacím, které jsou relevantní pro prověřování dané strany, anebo kdyby byla zapojena do prověřování samotného.“

Kontrakty za 133 tisíc

Přesto s Kyjovskou Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí uzavřel kontrakty na právnické služby, a to podle registru smluv v hodnotě 133 tisíc korun.

„Není možné, abychom my jako úřad, který má být garantem dohledu nad činností politických stran a hnutí, měli spolupráci s někým, kdo v této věci vykonává jakoukoli činnost. To je pro mě extrémně nepřijatelné.“ Vojtěch Weis (předseda dohledového úřadu)

První kontrakt advokátka získala loni na podzim, druhý ještě běží – vyprší na konci ledna. Dohledový úřad jí podle dokumentů platí hlavně za konzultace a administraci v oblasti veřejných zakázek.

Redakce se proto na celou věc zeptala předsedy úřadu pro dohled Vojtěcha Weise. Ten tvrdí, že o sponzorství Kyjovské nevěděl. „To je pro mne nová informace,“ uvedl s tím, že celou záležitost nechá prošetřit.

„Pokud je to pravda, budu chtít vysvětlení od svých spolupracovníků a následně vyvodím patřičné důsledky. Není možné, abychom my jako úřad, který má být garantem dohledu nad činností politických stran a hnutí, měli spolupráci s někým, kdo v této věci vykonává jakoukoli činnost. To je pro mě extrémně nepřijatelné,“ doplnil Weis.

Redakce požádala o vyjádření také advokátku Kyjovskou, ta problém ve svém angažmá nevidí. „Necítím se ve střetu zájmů, jsem soukromá osoba, jsem advokát a nejsem členem žádné politické strany,“ řekla s tím, že se k věci vyjádří šířeji písemně. Do uzávěrky textu však reakci nezaslala.

Dar až napotřetí

O sponzorství Kyjovské však není záznam v aktuálních zprávách strany Referendum o Evropské unii – nově Strana nezávislosti – o vyúčtování předvolební kampaně i v přehledu jejího hospodaření za loňský rok.

Předseda František Matějka na dotaz serveru iROZHLAS.cz uvedl, že strana dary od Kyjovské musela nejdříve vrátit. Advokátka totiž neuvedla všechny ze zákona povinné údaje.

Referendum o EU Na možné problémy s financováním Referenda o Evropské unii už dříve upozornil server Hlídací pes nebo Lidovky.cz. Strana totiž obdržela od podnikatele Jiřího Mately příspěvek ve výši 10 milionů, od jednoho dárce si ale ze zákona může vzít maximálně 3 miliony korun, dar tak musela vracet. Pochybnosti vzbudilo také sponzorství firmy Sycorax, která má podle Hlídacího psa neprůhlednou vlastnickou strukturu.

„Poprvé jsme od paní Kyjovské obdrželi 20 tisíc korun dne 11. května 2017. Vrátili jsme jej 15. května 2017 z důvodu neuvedení povinných údajů u bankovní transakce,“ vysvětlil Matějka. Den pro vratce přitom advokátka zkusila dar zaslat znovu, tentokrát se jí vrátil podle Matějky až letos v lednu, a to ze stejného důvodu.

„V souladu se zákonem jsme vraceli více přijatých plateb, neboť u některých nebyly uvedeny povinné údaje ze strany odesílatelů a u dalších jsme nebyli schopni identifikovat zákonné údaje,“ uvedl dále s tím, že proto i záznamy o sponzorství chybí v závěrečných zprávách strany poskytnutých dohledovému úřadu.

Úspěšná tak Kyjovská byla nejspíš až napotřetí, a to letos ke konci ledna. Strana si dar ve výši 20 tisíc korun totiž vzápětí převedla na provozní účet. „Zjevně byl třetí pokus o správné údaje pro zákonnou platbu úspěšný. Dárce se tak stane součástí zveřejněných údajů za letošní rok,“ doplnil k tomu Matějka.