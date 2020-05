Abistore Sport dostal pokutu 1,8 milionu od antimonopolního úřadu. Velkoobchod podal rozklad

Pokutu dostala společnost za uzavírání zakázaných dohod v letech 2015 až 2018, kdy podle Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) odběratelům přímo určovala, za jakou cenu mají její zboží prodávat.

„U některých maloobchodních prodejců společnost Abistore Sport vyžadovala striktní dodržování cen, v opačném případě omezovala či přerušovala dodávky zboží nebo zamezila odběrateli přístup do systému B2B,“ uvedl úřad v tiskové zprávě.

Protisoutěžní jednání společnosti dokazuje podle ÚOHS e-mailová komunikace, kterou úřad zajistil. Kromě pokuty v celkové výši 1 851 000 korun uložil úřad firmě také to, aby všechny své odběratele informovala o neplatnosti uzavřených dohod do 30 dnů od okamžiku, kdy rozhodnutí nabude právní moci. Rozhodnutí ale zatím pravomocné není, a to vzhledem ke zmíněnému rozkladu, který společnost podala.

V minulosti za uzavírání takzvaných vertikálních dohod dostal pokutu například portál Booking.com, kterému ÚOHS vyměřil poutu 8,3 milionu korun, nebo společnost Baby Direkt, které stanovil pokutu 40 milionů korun za to, že svým odběratelům určovala minimální cenu, za kterou mohou zboží prodávat.