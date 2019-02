Antimonopolní úřad musí znovu řešit kartel stavebních firem, za který dal pokutu 1,66 miliardy

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže musí znovu posoudit případ stavebních firem, kterým v roce 2016 uložil pokutu celkem 1,66 miliardy korun za kartel. Rekordně vysokou pokutu svým rozhodnutím z května 2017 zrušil Krajský soud v Brně, antimonopolní úřad ale proti rozsudku podal kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu (NSS). Svým středečním rozhodnutím NSS tuto stížnost zamítl a platí tedy rozhodnutí krajského soudu. Brno 16:42 20. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Úřad pro ochranu hospodářské soutěže | Foto: Tomáš Adamec | Zdroj: Český rozhlas

„Pokud byla kasační stížnost úřadu zamítnuta, znamená to, že případ bude náš úřad znovu projednávat. Ve svém rozhodnutí bude muset zohlednit rozhodnutí obou soudů. Zdůvodnění NSS však zatím nemáme k dispozici,“ uvedl mluvčí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Martin Švanda.

Podle antimonopolního úřadu fungoval kartel v letech 2006 až 2008. Krajský soud v Brně vyhověl žalobám sedmi firem. Pokuty, které podniky musely zaplatit, jim byly po rozhodnutí krajského soudu vráceny i s úroky.

Podle rozhodnutí krajského soudu se v tomto případě ÚOHS dopustil závažné procesní vady, neboť použil nezákonné postupy při získávání informací o případu.

„ÚOHS překročil rozsah místních šetření, která z hlediska svého průběhu a zajištěných dokumentů neodpovídala původnímu podezření. Nevyhověl tedy podmínce nezbytnosti a provedená místní šetření nelze jinak než pokládat za nezákonná z důvodu zakázaného lovu informací. Kvůli tomu není možné použít některé klíčové důkazy získané během místních šetření a bez nich závěr o vině neobstojí a logicky tak neobstojí ani jeho závěr o trestu, tedy uložených pokutách,“ uvedl soud.

Největší pokutu dostala firma Skanska, a to 529,9 milionu korun. Skoro půlmiliardové sankce dostal i Strabag a Eurovia. Další pokuty byly nižší. SWIETELSKY stavební měl zaplatit 76,2 milionu, M-SILNICE a.s. 46,1 milionu, BERGER BOHEMIA a.s. 13,5 a Lesostavby Třeboň a.s. 4,2 milionu.

Firmy podle ÚOHS koordinovaly účast a svoje nabídky ve výběrových řízeních na výstavbu R4 v úseku Mirotice - Třebkov (kromě firmy Lesostavby), dále na rekonstrukci lokality na Bakalářích v Písku (pouze Strabag a Lesostavby) a při rekonstrukci Jeronýmovy ulice v Třeboni (pouze Strabag a Lesostavby).

Informace o kartelu získal ÚOHS při 12 neohlášených šetřeních ve dvou letech. „Zadržené důkazy vypovídají o tom, že účastníci kartelu mezi sebou domlouvali a připravovali tzv. krycí nabídky na uvedené veřejné zakázky, z nichž některé byly záměrně neúplné a jiné nadhodnocené. Tímto způsobem účastníci kartelu ve výběrových řízeních zcela vyloučili prvek hospodářské soutěže a zvítězila společnost, která byla kartelem předem určena,“ uvedl v roce 2016 k pravomocnému rozhodnutí úřadu jeho předseda Petr Rafaj.

Jde už o druhou kasační stížnost ÚOHS týkající se rozhodnutí o kartelu stavebních firem, kterou Nejvyšší správní soud tento měsíc zamítl. Na začátku února potvrdil rozhodnutí brněnského krajského soudu, který zrušil pravomocně uložené pokuty ve výši 300,7 milionu korun.