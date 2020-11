O post šéfa antimonopolního úřadu se bude ucházet i bývalý místopředseda Neruda. Instituci chce rozdělit

O post předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže se bude ucházet i jeho bývalý místopředseda a právník Robert Neruda. Potvrdil to Radiožurnálu. Přihlášku podal ve středu. Šéfem antimonopolního úřadu se chce stát i současný náměstek ministerstva vnitra Petr Mlsna. Praha 8:56 4. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Právník Robert Neruda se o post šéfa antimonopolního úřadu nakonec bude ucházet, přesvědčilo ho vypsání výběrového řízení | Zdroj: HAVEL & PARTNERS

Že by byl Mlsna vhodným kandidátem prohlásil prezident Miloš Zeman v rozhovoru pro Mladou frontu Dnes na začátku října. Poté Mlsnu pozval na schůzku do Lán. Současný šéf antimonopolního úřadu Petr Rafaj podal rezignaci 7. října. V Úřadu má skončit 1. prosince. Jeho odvolání prezidentovi navrhovala vládní koalice. Premiér Andrej Babiš (ANO) a Jan Hamáček (ČSSD) o tom s prezidentem jednali už v září. Podle Hamáčka Úřad potřebuje restart.

Současný šéf Úřadu Petr Rafaj je v jeho čele 11 let. V poslední době čelil kritice například kvůli tomu, jak jeho úřad postupoval v tendru na nový mýtný systém. Rafaj trvá na tom, že se nedopustil žádného jednání, kterým by ohrozil nestrannost a nezávislost rozhodování a znevážil svou funkci.

Podle serveru ihned.cz a Aktuálně.cz se policie zajímá i o schůzky Petra Rafaje se zlínským hejtmanem a senátorem Jiřím Čunkem (KDU-ČSL). K odvolání Rafaje vyzvaly i neziskové organizace na jednání protikorupční rady vlády a Ústecký nebo Liberecký kraj.

Petr Mlsna svůj záměr kandidovat na šéfa antimonopolního úřadu potvrdil po schůzce s prezidentem v Lánech v polovině října. Mlsna je profesí právník. Post náměstka zastával i na ministerstvu školství nebo spravedlnosti. Ve vládě premiéra Petra Nečase byl ministrem bez portfeje a předsedou Legislativní rady vlády. Byl náměstkem i tehdejší místopředsedkyně vlády Karolíny Peake z Věcí veřejných později strany LIDEM. Náměstkem ministerstva vnitra je od roku 2015, kdy resort řídil Milan Chovanec z ČSSD.

Výběrové řízení

O funkci se bude ucházet i expert na soutěžní právo a současný společník, partner advokátní kanceláře Havel & partners a bývalý místopředseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Robert Neruda. Na konci srpna přitom v rozhovoru pro server Aktuálně.cz tento krok odmítal.

„Co mě přesvědčilo, bylo to, že vláda vůbec poprvé vypsala výběrové řízení na předsedu Úřadu, v rámci nějž by měla rozhodovat koncepce a zkušenosti kandidáta. Po výběrovém řízení jsem sám opakovaně a hlasitě volal. Když se ta šance objevila, přišlo mi dobré nabídnout alternativu v podobě kandidáta, který má zkušenosti jak z fungování v rámci Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, tak z advokacie. Protože jsem neměl jistotu, jestli se někdo přihlásí s těmito kvalifikačními předpoklady, tak jsem cítil jako povinnost se přihlásit sám,“ řekl Neruda Radiožurnálu.

Neruda byl od roku 2008 místopředsedou Úřadu a v roce 2009 byl jako první místopředseda pověřen jeho řízením, když se tehdejší předseda Martin Pecina stal ministrem vnitra v úřednické vládě Jana Fischera. V té době uvažoval Neruda o tom, že by se o křeslo předsedy antimonopolního úřadu ucházel. Podle jeho vyjádření pro server Aktuálně.cz mu tehdejší vládní činitelé řekli, že je na funkci příliš nezávislý a svému oboru příliš rozumí. Předsedou Úřadu se pak stal Petr Rafaj.

Součástí výběrového řízení je i koncepce směřování Úřadu. Neruda v tomto smyslu zdůrazňuje například nutnost rozdělení instituce na soutěžní a zakázkový úřad. Chce upravit i proces rozhodování.

„Stále jsem přesvědčen, že by Úřad měl rozhodovat pouze v jedné instanci, a že by toto rozhodnutí neměla přijímat jedna osoba, to znamená předseda, ale měl by rozhodovat kolektivní orgán, tedy rada. Podobně jako je tomu u jiných regulačních úřadů nebo u jiných soutěžních úřadů. V té koncepci navrhuji celou řadu dalších dílčích opatření celkově směřujících ke zvýšení transparentnosti činnosti Úřadu, zlepšení komunikace a modernizace jeho činnosti,“ dodal Neruda.