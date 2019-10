K pochybení skutečně došlo, potvrdil poslancům ředitel rozvědky. Dům je několik měsíců prázdný

Ředitel civilní rozvědky Marek Šimandl ve středu potvrdil sněmovní komisi chybu bývalého příslušníka Úřadu pro zahraniční styky a informace, který si přihlásil živnost na adrese budovy této tajné služby. Novinářům to řekl předseda stálé komise pro kontrolu civilní rozvědky Pavel Blažek (ODS). Chyba se stala před 17 lety, žádné škody podle Blažka nezpůsobila, rozvědka už budovu tři čtvrtě roku nevyužívá. O případu v úterý informoval Radiožurnál. Praha 18:41 23. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Budova Úřadu pro zahraniční styky a informace (ilustrační foto). | Foto: Lucie Pařízková / Empresa Media | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Radiožurnál uvedl, že byla ohrožena bezpečnost důstojníků Úřadu pro zahraniční styky a informace, protože na adrese utajeného objektu měl registrovanou živnost jeden z náměstků, kterého loni pověřil tehdejší ministr vnitra Lubomír Metnar (za ANO) vedením tajné služby.

„Sídlo je tak jednoduše dohledatelné na internetu. A přes něj lze v otevřených zdrojích dohledat další krycí firmy i pracovníky, kteří v budově sídlí,“ uvedl Radiožurnál.

Blažek po středečním jednání komise novinářům řekl, že mediální informace byly do značné míry pravdivé. „Skutečně došlo k pochybení jednoho bývalého pracovníka rozvědky, který si přihlásil do veřejných rejstříků svou živnost i trvalý pobyt na určité adrese,“ uvedl.

Chyba ale nastala v roce 2002 a nezpůsobila škody. „Rozvědka o tom věděla. Dům, o který šlo, je už tři čtvrtě roku prázdný, takže je téměř vyloučeno, aby se tím nějaké konkrétní osoby prozradily,“ dodal Blažek. Nemovitost jako taková prozrazená samozřejmě je, dodal.

Zda pochybení nenastalo loni při pověření náměstka vedením služby, je podle Blažka spíš věcí politickou. „On byl do té funkce instalován politickými orgány, to je jasný fakt. Došlo ke dvojí chybě toho pracovníka, že to udělal a někam se přihlásil. A když bylo známo, že pracuje v rozvědce, a dokonce ve vedoucí funkci, tak to měl odstranit. Tady bohužel platí to, že jak to jednou v rejstříku je, tak to neodstraníte,“ řekl.

Vnitřní inspekce

Věc nyní prověřuje vnitřní inspekce zpravodajské služby, uvedl v úterý současný ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Blažek zdůraznil, že dotyčný důstojník už v rozvědce nepracuje, nelze ho nijak sankcionovat. „Ale pochybení to samozřejmě je, to vůbec není důvod zakrývat,“ konstatoval.

Šimandla, který se ujal vedení Úřadu pro zahraniční styky a informace loni v polovině září, komise vyzvala, aby zajistil, že se situace nebude moci opakovat. Ředitel podle Blažka členy komise ujistil, že opatření už byla přijata.

Komise ve středu v tajném režimu probírala i zprávu o činnosti Úřadu pro zahraniční styky a informace za loňský rok. „Ta zpráva se bere na vědomí. Podle mě je zpracována kvalitně,“ uvedl Blažek. Debata se podle něj vedla jen o tom, že by v ní mohly být další odstavce o činnosti ve světě. „Ale to je všechno, nebyly tam žádné vady nebo něco takového,“ řekl.