‚Poradenské a konzultační služby.‘ Exministr Bursík bude vládě radit v otázkách životního prostředí

Bývalý ministr životního prostředí v Topolánkově vládě Martin Bursík bude opět spolupracovat se Strakovou akademií. Ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek (za STAN) si ho totiž vybral jako svého poradce pro oblast životního prostředí. Kontrakt, který má server iROZHLAS.cz k dispozici, uzavřel Bursík s Úřadem vlády v polovině srpna. Původní zpráva Praha 7:00 18. srpna 2022

Bývalý předseda strany Zelených a Liberálně ekologické strany (LES) a zároveň exministr školství a životního prostředí bude opět působit na Úřadu vlády. Tentokrát pod hlavičkou ministra pro evropské záležitosti Mikuláše Beka (za STAN). Vyplývá to z kontraktu, který Úřad vlády zveřejnil v registru smluv.

Úřad přitom počítá s tím, že za poradenské služby zaplatí exministrovi souhrnně zhruba 120 tisíc korun. Částka se bude odvíjet od počtu odpracovaných hodin. Hodinová taxa činí 300 korun, náročnost poskytovaných služeb ale nesmí měsíčně překročit více než 80 hodin. Z toho vyplývá, že Bursík získá měsíčně za vykonanou práci nejvýše 24 tisíc korun.

Co ale bude Bursík pro vládu dělat? Smlouva v tomto bodě není příliš konkrétní. Podle ní má poskytovat „komplexní poradenské a konzultační služby v oblasti životního prostředí, a to především v problematice Evropské unie“. Jak smlouva dále uvádí, půjde třeba o zpracování odborných vyjádření nebo stanovisek, konzultací a analýz. A to právě na základě zadání ministra pro evropské záležitosti.

A z hlediska počtu analýz a jejich konkrétní podoby nebyla konkrétnější ani mluvčí vlády Veronika Lukášová. „Podoba výstupů bude vždy v souladu s aktuálními potřebami Úřadu vlády jakožto centrálního koordinátora českého předsednictví v Radě EU,“ komentovala pouze krátce mluvčí.

Server iROZHLAS.cz se pokoušel s otázkami na náplň práce kontaktovat i přímo exministra, ten ale na opakované telefonáty nereagoval.

Výhradně Bursík

Mluvčí Lukášová ale detaily kontraktu přece jenom rozvedla. Podle ní na poradenský post Úřad vlády nevypisoval žádné zvláštní výběrové řízení. Bursíka si na tuto pozici vybral sám ministr Bek.

„Ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek oslovil RNDr. Martina Bursíka napřímo jakožto respektovaného odborníka k tématu obnovitelných zdrojů energie, který navíc detailně sleduje aktuální vývoj evropských politik v této oblasti,“ popsala Lukášová.

Z toho se odvíjí i jeden z bodů smlouvy. Tu totiž sice úřad podepsal s celou Bursíkovou firmou Climate Consulting, s. r. o., zároveň ale stanovuje, že rady bude vládě poskytovat výhradně Bursík.

„Poskytovatel je povinen poskytovat poradenské služby dle této smlouvy výhradně prostřednictvím jednatele RNDr. Martina Bursíka. Poskytování poradenských služeb dle této smlouvy prostřednictvím jiné osoby je možné pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele,“ upozorňuje smlouva.

Ta nabyla platnosti jejím pondělním podpisem. Bursík je tedy na jejím základě vládě už oficiálně k dispozici.