Policisté navrhli obžalovat bývalou pracovnici Úřadu vlády. Viní ji z podvodu za miliony

Policie navrhla obžalovat bývalou zaměstnankyni Úřadu vlády, která podle ní podvodem připravila úřad během několik let o téměř osm milionů korun. V případě odsouzení jí hrozí až osm let vězení. České televizi to sdělil státní zástupce z Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1 Jan Lelek.

