Na Úřadu vlády by mělo vzniknout 74 nových míst. Další pak přibudou na ministerstvech

Na Úřadu vlády by mělo vzniknout celkem 74 nových služebních a pracovních míst, především kvůli zřízení útvarů pro ministry bez portfeje pro vědu, legislativu a evropské záležitosti. Vyplývá to z návrhu tzv. systemizace služebních a pracovních míst k začátku roku 2022, který má ČTK k dispozici. V souvislosti se zřízením nových míst počítá návrh se zvýšením objemu peněz na platy téměř o 43 milionů korun. Praha 14:12 21. prosince 2021

Nová vláda Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se STAN zřídila při Úřadu vlády posty tří ministrů. Ministryni pro vědu, výzkum a inovace Helenu Langšádlovou (TOP 09), ministra pro evropské záležitosti Mikuláše Beka (STAN) a ministra a předsedu Legislativní rady vlády Michala Šalomouna (za Piráty) uvedl do úřadu premiér Petr Fiala (ODS) v sobotu.

Zvláštní útvar na Úřadu vlády bude mít vedle nich k dispozici i vicepremiér pro digitalizaci Ivan Bartoš (Piráti).

Langšádlová by na Úřadu vlády měla podle systemizace vést dva útvary náměstků a několik odborů a oddělení. „Z důvodu zajištění výkonu činností tohoto útvaru je navrhováno navýšení systemizovaných míst o 21 pracovních míst a 10 služebních míst,“ stojí v návrhu.

Šalomoun dostane k dispozici útvar náměstka, odbor kabinetu, oddělení pro tisk a administrativu a oddělení poradců, dohromady s 11 pracovními místy.

Bek bude mít dva útvary náměstků, odbor kabinetu, PR oddělení a oddělení poradců, na která se počítá se 13 novými pracovními místy. Pod Bartoše bude spadat odbor kabinetu, oddělení administrativní podpory, oddělení odborné podpory a již existující oddělení evropské digitální agendy, které bude převedeno z odboru věcných politik EU.

Návrh předpokládá pro útvar místopředsedy vlády pro digitalizaci 12 pracovních míst.

Schváleno ANO a ČSSD

Další změnou bude na Úřadu vlády patrně zrušení ekonomické a správní sekce, kterou má nahradit sekce pro právo a ekonomiku.

„Důvodem navrhované změny je sjednocení uvedených agend pod jednoho představeného, čímž vznikne útvar, který bude komplexně zabezpečovat koordinaci agendy veřejných zakázek, dotací, investic a jejich právního zajištění a kontroly,“ stojí v návrhu. Vzniknout by mělo šest míst v technickém a provozním odboru.

V sekci pro evropské záležitosti má vzniknout oddělení evropských programů a fondů a oddělení hospodářských politik EU, znamenat to bude zřízení jednoho místa. Zaniknout by naopak mělo oddělení ekonomických a fiskálních vztahů EU.

„V souvislosti se zřízením 74 nových systemizovaných míst se navrhuje navýšení objemu prostředků na platy o částku 42,96 milionu korun,“ stojí v návrhu.

Systemizaci na příští rok již 5. listopadu schválil kabinet ANO a ČSSD, nový návrh ji má upravit. „Navrhované úpravy jsou předkládány zejména z důvodu změn, které nebylo možné z časových důvodů zařadit do materiálu k systemizaci schváleného vládou 5. listopadu,“ vysvětluje v návrhu ministerstvo vnitra.

Desítky náměstků

K začátku nového roku by mohla na ministerstvech vzniknout více než desítka pozic náměstků. Vyplývá to z návrhu úpravy tzv. systemizace služebních a pracovních míst, kterou má ČTK k dispozici. Se zřízením dvou náměstkovských pozic počítá návrh na ministerstvech průmyslu, dopravy, životního prostředí a pro místní rozvoj. Po jednom místě má vzniknout na ministerstvech financí, zemědělství, kultury a spravedlnosti.

Na ministerstvu průmyslu a obchodu by vedle dvou pracovních míst náměstků člena vlády měly vzniknout dvě pozice pro poradce a dvě pro asistenty.

Zrušit by se kvůli tomu mělo jedno místo v sekci průmyslu a stavebnictví a pětice míst v různých dalších odděleních. „Cílem navržených změn je realizace administrativní podpory ministra,“ stojí v návrhu, kterým by se měla zabývat do konce roku vláda.

Změny na dopravě reagují podle návrhu na skutečnost, že ministerstvo dosud řídil vedle ministerstva průmyslu a obchodu současně Karel Havlíček (ANO). Vzniknout mají funkce dvou náměstků a dvou asistentů, čtyři místa naopak zaniknou v jiných útvarech.

Zrušeno bude samostatné oddělení kancelář ministra a vznikne místo něj odbor kancelář ministra. Ten budou tvořit oddělení vládní a parlamentní agendy a oddělení podpory ministra.

Ministerstvo životního prostředí

Na ministerstvu životního prostředí vzniknou dvě pozice náměstků místo dvojice neobsazených služebních míst, která se zruší. Ministryně Anna Hubáčková (za KDU-ČSL) bude mít nově v přímé řídicí působnosti odbor kanceláře ministryně, stejně jako samostatné tiskové a PR oddělení.

Zaniknout by naopak měla sekce politiky a mezinárodních vztahů včetně služebního místa náměstka. V souvislosti s tzv. Zelenou dohodou pro Evropu (Green Deal) vznikne nová sekce ochrany klimatu.

V případě ministerstva pro místní rozvoj se počítá se zrušením odboru komunikace. „Agendu bude komplexně zajišťovat nové oddělení komunikace, které se včetně místa vedoucího zřizuje v odboru kabinetu,“ stojí v návrhu. Jako náhrada vzniknou dvě pracovní místa náměstků a dvou asistentů.

Na ministerstvu financí i zemědělství vznikne po jednom místu pro náměstka a po jednom pracovním místu. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) minulý týden uvedl, že bude mít dva politické náměstky. Jednoho si přivede sám a jednoho bude nominovat koalice Pirátů a STAN.

Na zemědělství vznikne kvůli digitalizaci agend sekce ekonomiky a informačních technologií. Z důvodu vyčlenění zemědělských komodit a lepšího zacílení a rozdělení prvovýroby by měla vzniknout také sekce ekologického zemědělství, komodit, výzkumu a vzdělávání.

Ministerstvo obrany

Na ministerstvu kultury mají vedle jednoho místa náměstka vzniknout také dvě nová místa v tiskovém oddělení.

Na ministerstvu spravedlnosti se počítá s jedním novým náměstkem, ale i s reorganizací oddělení kabinetu. Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) chce zrušit legislativní sekci a sekci koordinace boje proti korupci. Vzniknout mají sekce mezinárodní a evropské spolupráce, sekce koordinace tvorby právních předpisů a prevence korupce a sekce vězeňství a resortní kontroly.

Na ministerstvu obrany již skončil politický náměstek Vladimír Müller, informoval v úterý deník Právo. Odvolán byl po nástupu nové ministryně obrany Jany Černochové (ODS) v pátek. Jaké další změny Černochová chystá, zatím nechtěla přibližovat.

„Nejdříve se potřebuji seznámit s resortem, potkat se s náměstky a dalšími vedoucími pracovníky a pak teprve oznámím personální rozhodnutí,“ sdělila. „Také očekávám návrh jmen na pozici náměstka od našich koaličních partnerů, což by se mělo stát během ledna,“ dodala.

Organizační změny chystají i ministerstva školství a zdravotnictví. Na školství by měla nově vzniknout sekce IT a veřejných zakázek. V případě zdravotnictví by se mělo přesunout oddělení kontroly do přímé působnosti náměstka pro řízení sekce legislativy a práva.