‚Určitě to ještě bude vlhké.‘ Lidé zasažení povodněmi stále nevysušili své domy, čekají na jarní slunce

V Česku dál silně mrzne. Komplikuje to situaci lidem z míst, které zasáhly loňské povodně a stále ještě musí své domovy vysoušet. Například na Bruntálsku, kde musí problémy řešit paní Danuta. Ta se navíc musí starat o manžela, který po povodních vážně onemocněl. Široká Niva (Bruntálsko) 17:38 19. února 2025

„Musí se topit i v době, kdy bychom třeba některý den běžně za normálního provozu jen přitápěli,“ popisuje paní Danuta, která kvůli silným mrazům musí začínat s topením mnohem dříve. Doufá, že pomůže příchod teplejšího počasí. Není si jistá, co nízké teploty udělají s domem.

„Topit musíme, nedá se nic dělat," popisuje Libor Pavézka, majitel penzionu v Karlovicích, který zničily říjnové povodně

„Určitě to vlhké ještě bude, akorát to bude vždycky místy vystupovat. Tak se to bude střídat, pokud opravdu nebude to permanentní jarní a letní sluníčko,“ dodává. Danuta má dům v Široké Nivě a řeku Opavu má přes cestu. Teď bydlí v náhradním bydlení, kde se musí starat také o manžela.

„Když tady proběhly povodně a byli jsme se tu podívat, manžel z té hrůzy vážně onemocněl, takže to máme takto zpestřené o péči,“ vysvětluje Danuta. Dřeva má naštěstí dost, podařilo se jí také sehnat brikety přes organizaci Člověk v tísni.

Na tabuli u penzionu u řeky v nedalekých Karlovicích je nalepená fotka povodně a nad ní nadepsáno: „Zavřeno napořád“. „Tady je vidět, kde byla voda. To jsme v té nejstarší části,“ ukazuje majitel penzionu Libor Pavézka a rukou přejíždí po stěně v jedné z místností, kde ubytovávali hosty. Stěna je stále viditelně mokrá.

Pavézka říká, že letos protopí víc než normální zimu: „Topit musíme, nedá se nic dělat.“ V současnosti bydlí ve vrchním patře. I když mu povodeň vzala všechno dřevo, podařilo se mu sehnat náhradní. Teď čeká, jak dům mrazy a vlhko zvládne. Penzion už ale neotevře a bude ho nabízet jenom přátelům.