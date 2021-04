Plaga znovu odmítl úřední maturity. Letošní maturanti ale dostanou možnost jedné opravy navíc

Neúspěšní maturanti dostanou letos navíc možnost opravy didaktických testů v červenci a opravy praktické zkoušky do konce léta, řekl po zasedání vlády novinářům ministr školství Robert Plaga (za ANO). Ministerstvo zvýší počet opravných pokusů z běžných dvou na tři. Pokud maturanti neudělají testy napoprvé na konci května, budou si je moct opravit v termínu 7. až 9. července, řekla mluvčí ministra Aneta Lednová. Zástupci středních škol souhlasí. Praha 22:40 26. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Studentky střední školy | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

K zajištění dostatečného množství opravných termínů zejména praktických částí maturit vyzvala minulý týden ministra Sněmovna. Poslanci v čele s bývalou ministryní školství Kateřinou Valachovou (ČSSD) argumentovali tím, že některé školy neodložily praktické zkoušky a začaly s nimi už minulé pondělí po otevření škol, což se údajně negativně odrazilo na výsledcích maturantů.

Člověk s maturitou se státu vyplatí. Na daních odvede o 2,5 milionu více než se základním vzděláním Číst článek

Sněmovna zároveň Plagovi uložila, aby do 28. dubna připravil interní předpis k možnosti úředních maturit. Ministr v pondělí opět úřední maturity odmítl s tím, že požadovaný postup je nezákonný a vnáší mezi maturanty pouze nejistotu. Návrh označil za populistický, podle něj nepomáhá psychickému stavu středoškoláků. Naopak možnost rychlé opravy zkoušky má Plaga za racionální prvek debaty. Změna podle něj může pomoct těm, kteří by při zkoušce mohli mít problémy s psychikou.

Proti posunutí termínu nemají zásadní výhrady ani předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová a šéf Unie školských asociací CZESHA Jiří Zajíček. „Pokud to někomu pomůže, tak budiž,“ řekla Schejbalová. Podle Zajíčka tak dostanou další šanci ti, kteří zkoušku berou vážně. Domnívá se, že ji ale ani nebudou potřebovat. Oba zástupce škol těší především to, že ministr dál odolává tlaku na prosazení úřední maturity. Podle nich by byla nespravedlivá k žákům, kteří se na zkoušku poctivě připravují.

Letošní změny

Již dříve ministerstvo rozhodlo, že termín státních maturitních testů se letos kvůli epidemii covidu-19 posune ze začátku května na 24. až 26. květen. K mimořádnému termínu zkoušky 7. až 9. července se budou moct přihlásit i maturanti, kteří budou při řádném termínu testů nemocní nebo v karanténě. Období školních maturit nezačne 16. května, jak se předpokládalo, ale bude od 1. června do 23. července. Praktické zkoušky, které měly začít od 1. dubna, se mohou konat od 19. dubna do 27. srpna.

V lednu ministr rozhodl o zrušení slohů u letošních maturit. V březnu pak oznámil, že maturanti nebudou muset tento rok skládat ani ústní maturitní zkoušky z češtiny a cizího jazyka. Rozhodnout se pro ně budou moci dobrovolně. Maturanti, kteří pracují kvůli epidemii covidu-19 v nemocnicích či domovech seniorů, nebudou muset dělat ani státní didaktické testy. Pro ostatní zůstanou povinné, pouze se u nich prodlouží čas. Všechny pak bude čekat školní maturita ze dvou či tří předmětů včetně případné praktické zkoušky podle oboru. Obsah praktických zkoušek mohly školy upravit.

89939