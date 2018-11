Úroda jablek překonala loňská čísla, i když bylo suché léto. Mohou být až o polovinu levnější

Už jen poslední dny mají pěstitelé na to, aby sklidili jablka ze stromů. Letošní úroda je někde podle ovocnářů až o polovinu vyšší než loňská. Kvůli suchému létu jsou ale jablka často menší nebo zdeformovaná. To tlačí jejich cenu dolů. Jablka z letošní úrody by tak mohla být až o polovinu levnější než loni. Litoměřice 9:21 5. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Letos se jablek urodilo více než loni. (ilustrační foto) | Foto: zdroj: Flickr.com, CC BY 2.0

„Urodilo se toho hodně. Víc než vloni. Loni nám to pomrzlo téměř všechno. Takže zřejmě tady něco zůstane. Nejsem sám, tady i kolegové to nechávají na stromech. Výkupní ceny jablek jsou na minimech,“ popisuje Radiožurnálu Jiří Vojík, ovocnář z Maškovic. „Je to kolem koruny, i pod korunu,“ dodává.

Přitom loni se podle majitele čtyřhektarového sadu na Litoměřicku kilogram jablek od ovocnářů vykupoval za šest korun. I proto teď spousta z nich otvírá své sady lidem, aby si jablka za symbolický poplatek sami nasbírali. Platit brigádníky se jim nevyplatí.

„Mám v plánu udělat přesnídávku pro malého, protože mám malé miminko, které teď bude začínat příkrmy. Z toho zbytku - něco usuším a zbytek sníme,“ popisuje Jana Mandy, která si v sadech nasbírala dvě bedny jablek.

O poznání víc - celkem asi 600 kilogramů - si odvezli dobrovolníci, jak říká Anna Strejcová z platformy Zachraň jídlo. „Jezdíme takto už čtvrtou sezonu a musím říct, že oproti minulému roku, kdy byla skutečně špatná úroda ovoce, je letos velká nadúroda,“ přiblížila Strejcová.

Propad cen

A to i přesto, že během letošního léta trpěla země extrémním suchem. „Letošní srážky, které na řadě míst dosahovaly pouze třicet až padesát procent dlouhodobého normálu, způsobily, že plody jablek jsou výrazně menší a velký objem těchto jablek z letošní sklizně bude určen pouze na zpracování,“ řekl předseda ovocnářské unie Martin Ludvík. Do obchodu se podle něj kvůli malému vzrůstu nedostanou dvě ze tří jablek.

„V běžných letech je na zpracování určena zhruba jedna třetina produkce, v tom letošním roce předpokládáme, že to budou až dvě třetiny produkce,“ doplňuje Ludvík.

Nadúroda jablek nejen v Česku, ale i ve zbytku Evropy navíc způsobila výrazný propad cen - až o polovinu. Pěstitelé tak nemůžou počítat s nijak vysokými zisky.

Potvrzuje to i mluvčí Českého zahrádkářského svazu Marta Pawlicová. „Nikdy se neurodí tolik, abychom si řekli, že teď toho máme akorát, vždy je buď málo nebo moc,“ říká.

Nejen na stromech v sadech pana Vojíka tak zůstanou jablka až do zimy, kdy si na nich pochutná první mráz.