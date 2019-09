Nebudu generál bez vojska, říká Věra Jourová o svém novém postu v Evropské komisi

Ursula von der Leyenová představila v úterý složení nové Evropské komise. Věra Jourová, která měla doposud na starosti spravedlnost, ochranu spotřebitele a rovnost pohlaví, bude místopředsedkyní Evropské komise. Jejím úkolem bude kontrolovat dodržování hodnot a transparentnosti. „Je to opravdu portfolio, kde budu mít velký vliv na další směřování Evropy,“ říká v rozhovoru pro Český rozhlas Plus. Rozhovor Praha/Brusel 6:00 11. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Eurokomisařka Věra Jourová | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Když jste se dozvěděla, které portfolio vám bylo přiděleno, pocítila jste radost, nebo zklamání?

Pocítila jsem radost. Samozřejmě je to něco, co už jsem tak trošku dělala z jiné pozice, teď to budu dělat o příčku výše. Když se podíváte na všechny úkoly, které mám před sebou, je to opravdu portfolio, kde budu mít velký vliv na další směřování Evropy. Ať už to bude fungování institucí, pozice komise k zásadním věcem, protože místopředsedkyně komise má vliv na strategická rozhodování.

Bude to také doufám to, jak se lidé dívají na Evropskou unii. V dopise, který jsem dostala od budoucí předsedkyně Ursuly von der Leyenové, čtu hodně velkou výzvu k tomu, abych jezdila do členských zemí, abych mluvila s lidmi o tom, jaké jsou evropské hodnoty, proč potřebujeme demokracii a právní stát. Na tuto práci se tedy těším, protože jsem ráda mezi lidmi.

Ve zmíněném dopise od předsedkyně jsou také témata jako ochrana voleb, dezinformace, pluralita médií, svoboda slova, transparentní rozhodování. Budete mít dostatek kompetencí, abyste ty věci, které vám byly svěřeny, mohla opravdu reálně ovlivňovat?

Pozice místopředsedkyně Evropské komise je zajímavá tím, že má horizontální dosah. Nechci tím říct, že budu moct všem eurokomisařům mluvit do všeho, ale budu mít opravdu veliký vliv na věci, které jste zmínil, a to byla jen část toho dopisu. Musím říct, že zároveň s tím, jak je ta pozice koncipovaná, přichází potřeba nevyužívat jen formální autoritu. To neznamená, že vám někdo dá funkci a řekne „tady máš lidi, tady máš proceduru, teď konej“. Ale bude veliký prostor pro uplatňování neformální autority. Pro mě bylo překvapením, jak byly formulovány moje úkoly. Jsou tam tři roviny. První je ten název – místopředsedkyně pro hodnoty a transparentnost. To je samo o sobě abstraktní, měla jsem problém to vydefinovat.

Budete muset vysvětlovat, co je náplní vaší práce.

Přesně tak. To teď dělám tak nějak za pochodu, když s vámi mluvím. Druhá věc je, co mám napsáno v tom dopisu, kde je ten formulovaný úkol. A třetí věc je, co s tím udělám, ve smyslu prosazování vlivu. Obecně: být v komisi znamená mít ostřejší lokty, protože je to velice konkurenční prostředí. Každý si prosazuje to své. A já to své chci prosazovat, protože to jsou opravdu důležité věci pro lidi, kteří tady žijí.

Když se zastavím u toho, jak budete chtít prosazovat věci, které si vydefinujete a budou pro vás prioritní. Jakou budete mít reálnou šanci něco prosadit, když pod sebou nebudete mít tzv. DG neboli generální ředitelství, což je úřednický aparát, který připravuje celou unijní legislativu?

Tak, jak fungovali doteď místopředsedové, například pan Timmermans, o kterém se v Čechách hodně mluvilo. Ten využíval plně servis toho tzv. „mého DG“, protože já jsem dosud komisařka pro justici. Nikdo si nehraje na to, že „tihle jsou moji, tohle jsou tvoji úředníci“, co se týče rozdělování rolí mezi místopředsedy a řadovými komisaři.

Budou jasně daná pravidla, kdo může využívat jaký odborný tým. Já budu hodně využívat generální sekretariát, legal service (právní službu), budu také šéfovat skupinám, které se budou zabývat určitými tématy. Pro mě to tedy neznamená, že budu generál bez vojska.

Neoslabuje tedy vaši pozici to, že nebudete mít pod sebou žádné generální ředitelství?

Takhle to nefunguje. Bude spolupráce a já budu moci využívat služeb, expertizy, analýz několika direktorátů, protože například když budu mít na starost transparentnost a volby, tak je to zásah i do DG Home, což je jakési komisní vnitro. Budou tam další vstupy do dalších generálních ředitelství, a opravdu to funguje tak, že když místopředseda řídí nějaký tým, pracuje na nějakém úkolu, tak ty odborné služby komise fungují a jsou k dispozici.

Ursula von der Leyenová na tiskové konferenci zmínila, že vládu práva budete hlídat a kontrolovat vy společně s belgickým eurokomisařem Reindersem. Pokud to ale správně chápu, on bude ten, kdo bude mít například pravomoc zahájit sankční řízení s některým státem, pokud shledá, že daný stát nedodržuje vládu práva. Nebude tedy on ten klíčový člověk, ten „zlý muž“ Evropské komise?

Na spolupráci s panem Reindersem se těším, má velice dobré renomé. S problematikou vlády práva se seznámil velmi podrobně, právě když seděl v Radě pro všeobecné záležitosti, kde se řešilo Polsko, Maďarsko. Má tedy dobrý vhled do situace.

Je to teď naplánováno podobně, jako to bylo ve stávající komisi. Tedy že pan Timmermans řídil, koordinoval a jednal s příslušnými zeměmi a já jsem jako komisařka pro justici dělala analytickou práci právě s týmem direktorátu pro justici. Fungovala spolupráce, která bude muset fungovat zase. Já ale budu v jiném gardu, o příčku výš, a budu využívat k dobrému řešení věcí právě spolupráci s panem Reindersem a služeb ředitelství pro justici. Takže si myslím, že to bude fungovat velmi dobře. Uvidím se s ním poprvé v úterý večer (rozhovor vznikl v úterý odpoledne, pozn. red.). Předpokládám, že už si budeme povídat o tom, jak na záležitosti budeme spolupracovat.

,Plán A vyšel‘

Premiér Andrej Babiš (ANO) během vyjednávání o portfoliích opakovaně mluvil o tom, že je pro Českou republiku prioritní získat silné, ekonomické portfolio. Mluvilo se buď o digitální agendě, vnitřním trhu, nebo hospodářství. Silné ekonomické portfolio jste nezískala, proto jsem se v úvodu ptal, jestli pro vás není přidělená agenda zklamáním.

Dovolila bych si připomenout, že jsme s panem premiérem Babišem o portfoliích hovořili již poměrně dávno. Měli jsme plán A a plán B. Plán A byl vyjednat pro Českou republiku pozici místopředsedkyně Evropské komise, což je pozice, kterou Česká republika nikdy neměla. Já jsem za to ráda. Nejenom proto, že na té židli budu sedět já osobně, ale protože někdy z Česka slyším takové poraženecké nálady, že se nikdy nikam nevyškrábeme. Že my Češi vždycky zůstaneme někde pozadu. Co na nás zbude, to budeme muset vzít.

Takhle to není a je potřeba, abychom budovali silnější pozici, a toto je super krok správným směrem. Plán A tedy vyšel. Ekonomické portfolio byl plán B a myslím si, že je dobře, že vyjednávání ukázalo, že je potřeba být razantnější. Pan premiér byl hodně razantní, jako jeden z prvních se sešel s budoucí předsedkyní von der Leyenovou, několikrát spolu telefonovali, byl v kontaktu s klubem liberálů. Opravdu velmi intenzivně tlačil na plán A.

Nejdůležitější posty takzvaných výkonných místopředsedů obsadí Nizozemec Frans Timmermans, Dánka Margrethe Vestagerová a Valdis Dombrovskis. Ve vrcholném orgánu unijní exekutivy Ursuly von der Leyenové bude 14 mužů a 13 žen. Celou komisi bude muset ještě po slyšení schválit Evropský parlament.

Pro vás tedy bylo důležitější mít post místopředsedkyně než silné ekonomické portfolio, jako například vnitřní trh nebo digitální agendu?

Znovu opakuji, že obsahově to portfolio, které jsem dostala, vůbec není slabé. Mám samozřejmě velké plány, jak s tím naložím. Budu ve vedení komise, kde se bude debatovat včas, předtím, než přijdou na stůl strategické návrhy, plány komise. Budoucí předsedkyně říkala, že chce, aby komise byla geopolitická. Aby unie dávala větší důraz a byla silnější nejen dovnitř, ale také navenek.

Je tedy místopředsednický post pro vás důležitější než ekonomické portfolio?

Ano.

Petr Fiala, předseda opoziční ODS, řekl, že získané portfolio pro vás není v zájmu České republiky. Hovořil o tom, že předseda vlády obelhal veřejnost, když říkal, že vyjednávání se vyvíjejí dobře. Je tedy to vyjednané portfolio v zájmu České republiky?

Vyjednávání dopadlo dobře, máme post místopředsedkyně. Nechci se míchat do české politiky a komentovat komentáře českých politiků, ale moc mě nepřekvapilo, že tyto komentáře proběhly, například ze strany pana Fialy. Ale překvapuje mě, že on sám, politolog, teď se omlouvám budu trochu osobní – že řekne, že je slabé portfolio to, které má za cíl prosazovat demokracii, lidská práva, transparentnost. To jsou přece zásadní věci, stojí za to pro ně pracovat a posilovat je v Evropě. To chci dělat.

Tady o těchto kompetencích ale nebyla během vyjednávání řeč. Pan premiér opakoval ekonomickou, digitální agendu. Možná proto je to pro část české politické reprezentace překvapením, jak to ve finále dopadlo.

K té digitální agendě – ono to vypadá, že jsem byla z té agendy úplně odsunutá pryč, ale ono to tak nebude. Když se podíváte do dopisu předsedkyně, mám za úkol zodpovědnost za prosazování principu nejenom demokracie, ale i základních práv. A digitální sféra nebo vývoj v technologiích, to je něco, co jde na jedné straně velmi dobrým směrem a může to obrovsky pomáhat evropské ekonomice, pokud v té digitální agendě budeme silní, například i v umělé inteligenci.

Zároveň se musí velice hlídat to, aby nám ty digitální technologie nezačaly s prominutím přerůstat přes hlavu. Aby nám platformy nezpůsobily to, že lidé nebudou mít žádná práva na internetu, že bude přes technologie možné diskriminovat část našich občanů. Myslím si, že tam je obrovský kus práce.

Budete se tedy snažit vyprofilovat i v těchto tématech?

Profiluji se v nich doteď a můžu vám říct, že tam je práce jako na kostele. Když se podíváme na to, jak by s námi mohly technologické změny jako se společností zacvičit, tak bude potřeba hlídat a dávat návrhy právě do sféry rozvoje technologií tak, aby zůstaly příznivé pro jednotlivé lidi a pro jejich práva. Je to zásadní věc, kterou dnes řeší Amerika, Japonsko, vůbec to není triviální věc.

Není příliš vysoký počet osmi místopředsedů? Nesnižuje to jejich váhu?

Nerada bych to komentovala, bylo to rozhodnutí paní budoucí předsedkyně. Jaká bude naše váha, ukáže čas. Přesně tyto komentáře a kritiku „slabé portfolio, k ničemu, odpadkový koš“ si dobře pamatuji z roku 2014, tomu jsem čelila tehdy a troufám si tvrdit, že jsem z toho portfolia vyždímala maximum a že tuto komisi opouštím jako někdo, kdo opravdu měl velké slovo na věci, které byly nejen v mém portfoliu, ale které se odehrávaly v jiných portfoliích. Takže jsem připravená si tu pozici i neformální autoritou vydobýt.

Poselství V4?

Vyjednávali jste například i o tom, že byste mohla být jednou z těch tří statutárních místopředsedkyní Evropské komise? Ti budou mít bezesporu větší váhu, pokud jsem to dobře pochopil, budou mít pod sebou i generální ředitelství.

Tohle ve hře nebylo, protože jsem nebyla mezi tzv. vedoucími kandidáty (spitzenkandidáty). Evropská rada, to znamená státnici, premiéři, prezidenti, se dohodli na tom, že paní Ursula von der Leyenová bude předsedkyně a že bude mít místopředsedy se silnými pravomocemi. A jsou to právě oni dva, kdo byli mezi oněmi spitzenkandidáty. O nikom jiném se tam nehovořilo.

První otázka na tiskové konferenci s předsedkyní Ursulou von der Leyenovou byla, jaké politické poselství chce vyslat některým zemím tím, že nominovala právě vás na právě tento post, zatímco premiér Andrej Babiš byl předmětem vyšetřování OLAFu (Evropského úřadu pro boj proti podvodům). Zda to tedy spíše než s vašimi kompetencemi nesouvisí s poselstvím zemím, které mají problém s právním státem.

Byla jsem spokojená s odpovědí paní předsedkyně, protože říkala, že není pochyb o tom, že mám znalosti, zkušenosti a veliký přehled. Vybrala si prostě člověka, u něhož si je jistá, že zná velmi dobře a precizně ústavní systémy členských států, kdo má tzv. pod kůží to, jak by mělo vypadat vyvážení mocí a demokratický systém. A taky si mě vybrala jako člověka, který projevil nestrannost a velkou odolnost.

A tedy podle vás, jaké politické poselství vysílá vaše nominace a dohled transparentnosti vůči zemím Visegrádské čtyřky? (V4)

Myslím, že tam není poselství, které by bylo geograficky určeno. Je to poselství určeno pro celou Evropskou unii, pro všechny členské státy. Poselství, že právní stát je jeden ze základních principů, který si zaslouží soustředěnou práci místopředsedkyně, která tu problematiku dobře zná.

Na druhou stranu dobře víme, se kterými zeměmi se nejčastěji „dostával do křížku“ bývalý místopředseda Timmermans – Polsko, Maďarsko, s těmito zeměmi byly v některých oblastech zahájena trestní řízení ze strany Evropské komise. Předpokládám, že to míří na tyto země o něco více než na jiné. Nebo ne?

Momentálně probíhají procedury, které hodnotí situaci jak v Polsku, tak v Maďarsku. Tyto procedury budou dále probíhat, ale je tam jedná nová věc a té bych se ráda chopila s plnou razancí. Je to monitorování právního státu ve všech členských zemích, protože jedna z těch kritik, které já jsem mockrát odpovídala, byla, že komise se pořád zaměřuje na některé a že neměří stejným metrem. Proto ještě tato stávající komise přišla s návrhem, že budeme dělat každoroční hodnocení a porovnávání úrovně právního státu ve všech členských zemích. Chci se zaměřit i na tuto širší oblast, protože zacházíme s velice složitou matérií, nemáme moc času na vysvětlování, ale když se podíváte na Evropskou unii, tak máme, zatím ještě 28 členských států, bude jich nejspíše 27, z nichž každá má unikátní ústavní systém, unikátní metodu dělení mocí.

Vidíte v jiných zemích podobné problémy, jako například v Polsku, co se týče justice nebo dodržování evropských demokratických hodnot?

To jsem neřekla. Říkám, že se budeme dívat na všechny státy.

Plošný monitoring

To ale předpokládám, že už Evropská komise dělá. Je to její podstata.

Plošný monitoring a hodnocení jsme zatím nedělali. Zabývám se například efektivitou justice, dělala jsem velice precizní každoroční šetření toho, jak funguje civilní a správní soudnictví. Jak dlouho čekají lidé na rozhodnutí, jak funguje boj proti korupci atd. Ale takto systematické monitorování v oblasti právního státu si Evropská komise prozatím nedělala. Chci se zaměřit na všechny státy s tím, že převezmu jednání s Polskem a Maďarskem a budu pokračovat v dialogu. Věřím tomu, že se můžeme rozumně bavit o tom, jaké jsou parametry právního státu a kde už se domníváme, že ty státy jsou přes čáru.

Váš nový polský kolega Janusz Wojciechowski je vyšetřován OLAFem kvůli podezřením z korupce. Představuje to pro vás problém? Spekuluje se o tom, že by kvůli tomu nemusel projít slyšením v Evropském parlamentu.

Nechci kádrovat své budoucí kolegy. Ale pochopitelně takové věci jsou vždy velmi výživným soustem v tom slavném grilování v Evropském parlamentu. Jinými slovy, když si tam ten budoucí komisař sedne, tak musí snést kritiku, nepříjemné otázky. Předpokládám, že pokud je toto případ polského – možná – budoucího kolegy, tak se ho na to budou ptát.

Nevráží vaše nominace nějaký klín do spolupráce zemí V4?

Nevím, proč takovéto reakce musí neustále vyvolávat drama. Vstoupili jsme jako všechny země Visegrádu do Evropské unie s tím, že jsme podepsali naprosto jasný princip, že máme ve svých zemích dodržovat právní stát, a dalších několik principů, které jsou abstraktní, těžko se vysvětlují, ale které jsou důležité.

A právě proto se na druhou stranu můžete dostávat do křížku s polskou nebo maďarskou vládou. Maďarský premiér Viktor Orbán je, jak známo, blízkým spojencem Andreje Babiše.

Připadá mi nejen normální a žádoucí, ale i právně čisté vyžadovat od všech členských zemí, aby dodržovaly principy právního státu. Nevidím tady žádný rozpor. Tohle je věc pro premiéry, aby se pobavili o tom, jak jsou spokojeni s portfolii svých vyslanců Evropské komise. Já budu měřit všem stejně a je pro mě princip právního státu jasný a budu si ho chtít lépe vydefinovat se všemi, se kterými je potřeba o tom mluvit.

Předseda Starostů a nezávislých Vít Rakušan řekl, že je absurdní, že vaše portfolio připadne někomu ze země, jejíž premiér je obviněn mimo jiné z toho, že hodnoty Evropské unie nedodržuje. Bude pro vás trestní stíhání českého premiéra a to, že je vyšetřován i evropskými úřady, a že se jedná o auditních zprávách Evropské komise, problém?

Nebude, protože se zaměřuji na systém, zákony. Nikoliv na probíhající jednotlivé kauzy, byť by to byla kauza premiéra.

Je evropskou hodnotou mít trestně stíhaného premiéra?

Do této pasti mě nedostanete. Já to v žádném případě takto nechci definovat, vůbec se k tomu nechci vyjadřovat.

,Na signály nevěřím‘

Je to pro vás choulostivá věc, když víte, že se budete setkávat s věcmi, o nichž víte, že souvisejí s tím, kdo je váš stranický šéf a kdo je premiérem země, která vás vyslala a vlády, která vás nominovala?

Samozřejmě velice sleduji, co se děje v české politice. Ale jak říkám, budu se zaměřovat na věci, ke kterým mám kompetenci, a kde mám uplatnit vliv. A to nejsou konkrétní individuální kauzy. Co se týče otázky, kterou jste zvedl – kdo je premiérem České republiky, tak to je především rozhodnutí voličů, politického vyjednávání a je to otázka na tuzemské rozhodovací úrovni.

Objevily se také názory, že vaše nominace na tento post je jakýmsi danajským darem České republice..

No v žádném případě, kde to berete všechny tyto reakce, to jsou pořád nějaké problémy..

Stačí si projít twitter a světové agentury paní eurokomisařko...

Já vím, ještě jsem neměla čas projít si všechny reakce, ale umím si představit, že i takovéto reakce se nacházejí. Je to naprosto jasné, že ne každý bude nad tímto portfoliem jásat.

Vy to opravdu tak nevnímáte, že Ursula von der Leyenová vysílá určitý signál třeba panu Babišovi?

Já moc na vysílání signálů v politice nevěřím.

Není politika o signálech?

Připadá mi to jako strašné klišé. Myslím si, že to, že paní předsedkyně dala to portfolio právě mě, je velká pocta a důvěra nejen Věře Jourové, ale celé České republice. Je to uznáním masarykovské a havlovské tradice, jsem opravdu velmi poctěna a je to obrovský závazek.