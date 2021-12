USA jsou připravené bránit spojence NATO. V případě ruské agrese uvalí sankce, ‚jaké režim ještě neviděl‘

Americký prezident Joe Biden ujistil během čtvrteční večerní videokonference členy východního křídla NATO o tom, že Spojené státy jsou plně připraveny bránit spojence v rámci článku pět Severoatlantické smlouvy o kolektivní obraně. Ve čtvrtek to po jednání, kterého se účastnil také ministr zahraničí v demisi Jakub Kulhánek (ČSSD), sdělil premiér v demisi Andrej Babiš (ANO). Praha 23:37 9. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americký prezident Joe Biden | Foto: Jonathan Ernst | Zdroj: Reuters

U ukrajinských hranic Moskva podle Washingtonu a Severoatlantické aliance shromažďuje desetitisíce vojáků v přípravě na invazi, Kreml to však opakovaně popírá. Biden ve středu novinářům řekl, že by USA v případě ruské agrese nevyslaly na východ Evropy svoje vojáky, uvalily by však vůči Putinově režimu sankce, „jaké ještě neviděl“.

„Oceňuji, že nás prezident informoval o jeho rozhovorech s ruským prezidentem (Vladimírem) Putinem a ukrajinským prezidentem (Volodymyrem) Zelenským. Všichni máme zájem na deeskalaci napětí na hranici Ukrajiny s Ruskem,“ uvedl Babiš. Nikdo si podle něj nepřeje válečný konflikt, ale navyšování počtu ruských vojáků u hranic ničemu nepomáhá a jen prohlubuje nedůvěru.

Dnes jsme hovořili spolu s kolegy z východního křídla @NATO s americkým prezidentem @POTUS. Shodli jsem se, že musíme usilovat o snížení napětí na hranicích Ukrajiny s Ruskem. Harašení zbraněmi ničemu nepomáhá a Rusko by mělo upustit od zbytečných provokací. pic.twitter.com/WvqzXVD7bc — Andrej Babiš (@AndrejBabis) December 9, 2021

Rusku je podle Babiše třeba jasně říct, že případná vojenská agrese proti Ukrajině by se mu nevyplatila a znamenala by uvalení ekonomických a politických sankcí.

„Pokud Rusko zmírní napětí, nebráníme se diplomatickým jednáním, ale míč je teď na straně Ruska. Případná jednání s Ruskem by měla proběhnout mezi NATO a Ruskem, žádní spojenci by neměli být vynecháni. Za důležité považuji, aby spojenci postupovali jednotně a nikdo neměl pocit o nás, bez nás,“ uvedl Babiš a ocenil Bidenovo ujištění o připravenosti USA bránit spojence.

Vojáci v Pobaltí

Bílý dům ve středu uvedl, že Biden chce v telefonátu lídrům ČR, Slovenska, Polska, Maďarska, Estonska, Litvy, Lotyšska, Bulharska a Rumunska přiblížit závěry svého hovoru s Putinem, „vyslechnout si jejich názory na aktuální bezpečnostní situaci a zdůraznit zapojení Spojených států do transatlantické bezpečnosti“.

Litevský prezident Gitanas Nauséda Bidena požádal o stálou přítomnost amerických vojáků v Pobaltí. Biden spojencům z východního křídla NATO slíbil nasazení dodatečných kapacit v regionu. Informovala o tom s odvoláním na zástupce kanceláře litevského prezidenta agentura Reuters po videokonferenci prezidenta USA s lídry takzvané bukurešťské devítky.

Putin se dlouhodobě ohrazuje proti rozšiřování Severoatlantické aliance na východ a v úterním rozhovoru s Bidenem požadoval záruky, že se tak nestane. Americký prezident mu je podle Bílého domu odmítl dát a řekl, že každá země má svobodnou volbu ohledně toho, s kým uzavře spojenectví.