‚Jen mi dali do ruky letáček.‘ Česko rozšířilo seznam rizikových zemí o USA, Čína na něm už není

Karolína B. měla studovat ve Spojených státech více než čtyři měsíce. V minulém týdnu tam ale začal dramaticky stoupat počet nakažených koronavirem, proto se rozhodla vrátit do Česka.

Z USA přiletěla v sobotu, hygiena jí ale povinnou karanténu nenařídila, její lékařka přesto izolaci doporučila.

Ministerstvo zdravotnictví totiž podle mluvčí rezortu Gabriely Štěpanyové Spojené státy přidalo na seznam rizikových zemí až v pondělí pozdě odpoledne. „Náměstek Prymula zhodnotil, že vývoj v USA není ideální,“ vysvětlila pro server iROZHLAS.cz.

Na seznam rizikových zemí přibyly USA, Austrálie, Portugalsko, Kanada, Malajsie a Izrael. Čína a Jižní Korea už mezi ně nepatří. Praha 19:17 24. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Češi, kteří se vracejí z USA nebo Austrálie, mají od pondělí povinnou karanténu (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Spojené státy americké jsou momentálně třetí nejzasaženější zemí světa v počtu nakažených koronavirem. Na konci ledna, když Karolína B. odletěla do USA na studijní pobyt, byla situace jiná. V médiích se sice už objevovaly zprávy o koronaviru, ale v Číně bylo nakažených v porovnání s pozdějším stavem jen několik desítek lidí. Až během jejího pobytu se situace výrazně změnila.

Chytrá karanténa pomůže uvolnit opatření, věří Prymula. Podle Vojtěcha se blíží netradiční Velikonoce Číst článek

„Ještě v úterý před odletem jsem si myslela, že nikam nepojedu. Hrozilo ale, že nám zavřou koleje, ve středu jsem se proto rozhodla odjet,“ popisuje studentka události minulého týdne pro server iROZHLAS.cz.

V době, kdy sháněla letenky, se z New Yorku do Česka vrátil také Vít S. Jak říká, na pražském letišti dostal po přistání letáček s informacemi o rizikových zemích. „Stál tam muž v ochranném obleku. Vůbec na mě nepromluvil, jen mi dal do ruky letáček. Spojené státy na něm nebyly. Přesto jsem volal na hygienu, ale tam jsem se nedovolal,“ řekl redakci. V karanténě se tedy rozhodl zůstat dobrovolně.

Karolíně mezitím aerolinky zrušily první koupený let, na letadlo tak nasedla až v pátek. Z Minneapolis, kam chodila do školy, letěla do Bostonu, poté do Francie a nakonec do Prahy. „Sehnat let z USA je teď hrozně komplikované,“ dodala.

Do Česka se vrátila v sobotu. Na letišti jí přišla esemeska od ministerstva zahraničí, ve které byly vyjmenované rizikové země. Stálo v ní, že pokud se z nich vrací, má zůstat v karanténě. USA, ve kterých v současnosti žije třetí největší počet nakažených, mezi nimi ale nebyly.

Esemeska dorazila Karolíně B. v sobotu, když se vrátila na letiště | Zdroj: Archiv Karolína B.

„Po návratu jsem nejdříve volala na pražskou hygienu, kde mi řekli, že USA nepatří mezi rizikové země, takže v karanténě být nemusím. Paní mi ale doporučila, abych v ní zůstala, protože seznam je podle ní starý,“ řekla pro iROZHLAS.cz Karolína B. „Poté jsem volala doktorce a ta mi řekla, ať v karanténě zůstanu,“ dodala.

Rozšíření po 11 dnech

Seznam rizikových zemí ministerstvo zdravotnictví obnovilo v pondělí odpoledne, tedy po jedenácti dnech od chvíle, kdy je Česko poprvé vyhlásilo. Přibylo na něj šest zemí. K USA se přidala Austrálie, Portugalsko, Kanada, Malajsie a Izrael. Naopak z něj zmizely Čína a Jižní Korea. Česko tak považuje za vysoce rizikové celkem 19 zemí.

Češi se z celého světa vracejí domů přes Berlín. ‚Byla to poslední možnost,‘ popisuje jeden z nich Číst článek

„Do seznamu jsme zařadili země, kde je absolutní výskyt vyšší než v Česku a u velkých zemí jsme brali v potaz poměr výskytu onemocnění k obyvatelstvu. U USA došlo k nárůstu prakticky o 100 % až v posledních dvou dnech. Do té doby byl výskyt pod 100 na milion obyvatel,“ vysvětlila serveru iROZHLAS.cz mluvčí ministerstva zdravotnictví.

Karolíně, Vítovi ani dalším, kteří se stihli vrátit z těchto zemí do pondělního odpoledne, tak povinná karanténa podle Štěpanyové nařízená nebude. Roli nehraje ani to, že Karolína během svého letu dvakrát přestupovala. „Pro povinnou karanténu je určující místo pobytu, nikoliv přestupu,“ popsala mluvčí resortu.

Zatím není jasné, jestli ministerstvo bude v nejbližších dnech nebo týdnech seznam znovu upravovat. „To bude záležet na dalším vývoji onemocnění ve světě, který budeme nadále vyhodnocovat,“ dodala.