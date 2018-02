Česko jsem si vybral bez váhání. A země překonala má očekávání, říká nový americký velvyslanec

Když se ho ptali, ve které zemi by chtěl jako velvyslanec pracovat, bez váhání jmenoval Česko. Očekávání amerického ambasadora v Praze Stephena B. Kinga byla vysoká. Česko je ale překonalo. Ve vysílání Českého rozhlasu Plus pak bývalý aktivní skaut mluvil také o vztazích s prezidentem Milošem Zemanem, o czexitu nebo sankcích proti Rusku. Rozhovor Washington 16:55 7. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Stephen B. King v Českém rozhlase. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Co je podle vás základem dobrých vztahů mezi Českem a Spojenými státy, o kterých jste mluvil v létě během slyšení v Senátu?

Základem těchto dobrých vztahů je 100 let minulosti, 100 let opravdu velmi přátelského vztahu. Rád se dívám na vzájemné vztahy jako na něco, co se dá přirovnat ke stoličce se třemi nohami. Základem vztahu jsou tři pilíře.

Nejdůležitější je přátelství. Myslím, že za sebou máme sto let přátelského vztahu, opravdu skvělého vztahu, který se pořád vylepšuje. Už od Woodrowa Wilsona a Tomáše Garrigua Masaryka, kteří se v roce 1918 shodli, že by Spojené státy měly podporovat vznik nezávislého Československa. A tento vztah se pořád vylepšuje.

Na ambasádě budeme toto stoleté výročí slavit, budeme mít různé akce, a dokonce tato spona, kterou mám nyní na sobě, by měla vyletět s americkým astronautem do vesmíru. Někteří lidé z rodiny jeho manželky pocházejí z Československa.

Z toho stoletého silného přátelství vzniká druhý pilíř, kterým je bezpečnost. Přátelé se starají o přátele. Nejen že máme silný bilaterální vztah, ale samozřejmě je tu také členství v NATO, takže je to také multilaterální vztah. Tato bezpečnost, toto partnerství je absolutně pevné. Přátelé si samozřejmě kryjí záda. Vy je kryjete nám, my je kryjeme vám. Pokud by někdo zaútočil na nás nebo na vás, tak se vzájemně podpoříme.

Třetím pilířem je ekonomická prosperita. Z přátelství a bezpečnosti vychází vůle lidí, kteří mají peníze, aby investovali. Aby lidé v Česku s penězi investovali ve Spojených státech a samozřejmě aby Američané investovali v Česku.

Tyto tři pilíře, tato stolička stojí za tím naším fantastickým stoletým vztahem. Mojí prací je teď tyto pilíře vylepšovat a stavět na nich.

Měl jste nyní možnost poznat Česko osobně. Našel jste něco, co by vás vedlo k nutnosti tento názor na naši zemi poopravit?

Přijel jsem sem s vysokými očekáváními. A musím říct, že jste ta očekávání ještě překonali. To se změnilo. Velmi dobře jsem znal jednoho z předchozích velvyslanců (Richarda Grabera, pozn. red.), který tady byl od roku 2006 do roku 2009. Mluvil o Češích skvěle.

A když jsem dostal příležitost sloužit své zemi v roli velvyslance, když se mě zeptali, do které země bych rád jel, tak jsem neváhal ani na vteřinu a řekl jsem Česká republika. Očekával jsem hodně a ta očekávání za tři měsíce, které jsem tu zatím strávil, jste překonali.

Se Zemanem budeme mít dobré vztahy

Přijel jste v listopadu, pracovat jste začal oficiálně v prosinci. Jakou zemi jste našel, když jste přijel do Česka? Momentálně nemáme žádnou stabilní vládu, probíhala tady docela intenzivní prezidentská kampaň a sociologové mluvili o rozpolcené společnosti. Jaké jsou vaše aktuální dojmy z České republiky?

Vítejte ve skvělém světě politiky. Není to samozřejmě nic výjimečného, co by se týkalo jen vaší země. Není to unikátní ani pro žádnou západoevropskou nebo světovou demokracii. To se prostě občas děje po celém světě.

Kdo je Stephen B. King Stephen B. King vyrůstal v Chicagu ve státě Illinois. Na začátku své profesní dráhy vyšetřoval porušování občanských práv v FBI, když pracoval pro americký senátní stálý podvýbor pro vyšetřování. Byl také podnikatelem, který vybudoval a později prodal firmu na výrobu chemikálií. Deset let do roku 2017 vedl republikánskou stranu ve Wisconsinu. Má tři dospělé děti a sedm vnoučat.

Těším se a cítím se požehnán, že jsem sem dorazil zrovna v roce, kdy si připomínáme sto let od vzniku Československa. Je to fantastická doba.

Vláda tady nepochybně vznikne. Gratuloval osobně jsem panu prezidentu Zemanovi za vládu Spojených států, že byl znovu zvolen prezidentem České republiky. Měli jsme spolu krásnou a přátelskou schůzku, když mě uváděl do úřadu. Myslím, že budeme mít dobrý vztah.

Už jsem se také dvakrát setkal s panem premiérem Babišem (ANO). Opravdu se těším, až vznikne vláda a budeme spolupracovat nejen s ním, ale i s celým jeho týmem, s jeho ministry.

Chápu správně, že to, co tady pozorujete, vnímáte jako standardní demokratickou proceduru?

Přesně tak. Winston Churchill řekl, že demokracie je nejhorší forma vlády, kterou jsme kdy vymysleli, ale je jediná, která funguje.

Třetí nejvyšší představitel USA v Česku

Několikrát jste připomněl letošní výročí sta let od vzniku Československa, ke kterému by asi nedošlo bez podpory amerického prezidenta Woodrowa Wilsona. Je pravda, že v rámci tohoto výročí přijede do Česka předseda Sněmovny reprezentantů Paul Ryan?

Ano. Doufáme, že dorazí celá řada vysokých představitelů Spojených států amerických. Mám s panem Ryanem skvělé vztahy. Mimochodem je po prezidentovi a viceprezidentovi třetím nejvyšším představitelem Spojených států. Myslím, že to bude nejvyšší představitel americké vlády, který sem dorazí za opravdu hodně dlouhou dobu.

Měl by tu strávit několik dnů oficiálně a poté zde stráví několik dnů i soukromě s manželkou a dětmi, aby si prohlédl vše krásné, co je v Praze k vidění.

Už máte nějaké detaily k této cestě? Jsou ještě nějaké pochybnosti, o tom, jestli Paul Ryan přijede?

Samozřejmě nic v životě není na sto procent, ale na 99 procent mohu říct, že tady na konci března opravdu bude.

Řada lidí nejen v Česku přemýšlela o tom, jak bude nutné vztahy se Spojenými státy předefinovat poté, co do prezidentského úřadu nastoupil Donald Trump s heslem America First, tedy Amerika na prvním místě. Mění se nějak podle vás vztahy se spojenci poté, co bylo vyhlášeno, že pro amerického prezidenta je Amerika na prvním místě?

Vím, že tohle pan prezident řekl, ale měli bychom si to vykládat tak, že v jeho očích je opravdu Amerika na prvním místě, ale nikdy to neznamená Amerika sama o sobě. Máme bilaterální a multilaterální vztahy se zeměmi po celém světě. A žádné nejsou důležitější než ty, které máme s Evropou. Protože jsem v Praze, tak pro mě osobně není žádný vztah důležitější než ten mezi Spojenými státy a Českou republikou.

USA jako lídr svobodného světa

Co je z vašeho pohledu jinak v zahraniční politice Spojených států po nástupu Donalda Trumpa ve srovnání s érou Baracka Obamy?

Pravděpodobně dojde k nějakým změnám zahraniční politiky. Pokud jde o obrannou politiku, tak tam nějaké změny určitě nastanou. Vím, že už v prvním roce pana prezidenta Trumpa došlo ke škrtům, to se týká především Spojených států amerických.

Jak víte, pan prezident při několika příležitostech požádal o odstoupení od několika smluv, ať už to byly obchodní smlouvy, nebo ty týkající se životního prostředí. Ale to jen proto, že chce férovou a otevřenou společnost založenou na volném obchodu. Tyto smlouvy se asi budou zkoumat, aktuálně se budeme snažit přijít s nějakými lepšími řešeními.

Některé úvahy v médiích a u evropských politiků vedly k otázkám, jestli Spojené státy vůbec ještě mají vůli a snahu být tím pověstným lídrem svobodného světa. Jak to tedy je?

Tohle slýchám po celý svůj život, že jsme policistou celé planety. Nesouhlasím s tím, nejsme. Neměli bychom ostatním lidem říkat, co mají dělat. Jde nám přece o to, abychom dokázali zajistit, že demokracie budou mít možnost vzkvétat. Aby občané všech zemí po celém světě, kteří to tak chtějí, aby měli svobodu, právo a mohli žít šťastně.

Pokud mluvíme o lídrovství, nemusí to být přece v pozici světového policisty. Vést se dá třeba i příkladem. Otázka směřuje k tomu, zda Spojené státy chtějí být v té pozici čelného ochránce svobodného světa.

USA existují 242 nebo 243 let. Jsme asi tou nejdéle trvající demokracií v historii. Naše společnost, naše vláda je otevřená úpravám, je absolutně transparentní. Všichni vědí, co se v naší zemi děje. Všichni po celém světě to mohou sledovat. Myslím, že asi toto nás předurčuje k tomu, abychom byli lídrem.

Čeští vojáci byli s námi v Afghánistánu a Iráku

Zmínil jste spolupráci mezi Spojenými státy a Českou republikou v oblasti bezpečnosti. Vidíte její základ v členství v Severoatlantické alianci?

Jednoznačně ano. Máme skvělé bilaterální, ale i multilaterální vztahy s Českou republikou. Můžeme se vrátit už do roku 1993, kdy začala naše spolupráce a vznikla vaše země a kdy začalo to výjimečné přátelství a spolupráce mezi našimi zeměmi. Například státy Texas a Nebraska mají dokonce partnerství s Českou republikou, pokud jde o národní gardu. Každý rok dochází k výměně lidí a spolupráci. Myslím, že žádné další země v Evropské unii nic podobného nemají.

Když v roce 1999 Česká republika vstoupila do NATO, tak začala podporovat nejen NATO, ale je velkou pomocí i pro Spojené státy na Balkáně nebo v Sýrii. Je to velice důležitý spojenec. Čeští vojáci byli s námi v Afghánistánu a Iráku.

Je mi opravdu velikou ctí, které se mi dostalo v posledních čtrnácti dnech, že jsem mohl vyznamenat 17 českých členů armády, kteří byli členy nemocnice a sloužili bok po boku v Iráku s americkými vojáky a zachránili tam 55 životů.

Jak významnou organizací je dnes Severoatlantická aliance? Někteří politici, hlavně krajně levicoví, jsou přesvědčeni, že jde o překonaný formát, že v dnešní době nemá NATO už žádné důležité úkoly. Jak významné je podle vás NATO v dnešní době?

Myslím, že pan ministr obrany Mattis řekl, že žijme v době, která je nejnebezpečnější a nejkomplikovanější od skončení studené války. A z toho důvodu NATO je a vždy bylo páteří obrany vaší země, naší země, střední Evropy i západní Evropy. Je to to nejsilnější vojenské partnerství, které máme, a musí t o tak zůstat.

Mátě nějaké speciální pověření připomínat českým politikům jejich sliby o navýšení rozpočtu na obranu?

Všichni máme nějaké závazky, všichni jsme podepsali nějaké smlouvy a Česká republika podepsala smlouvu, kde se zavázala, že bude platit až dvě procenta HDP na obranu. Česko na ně zatím nedosáhlo, stejně jako celá řada dalších členských států v západní Evropě.

Nicméně existuje tu plán, který zní, že do roku 2024, myslím, byste se na ta dvě procenta měli všichni dostat. Je to samozřejmě těžké a pro Česko je to i těžké proto, že vám rok od roku krásně roste HDP. Ekonomicky se vám daří, jste asi nejlepší v Evropské unii. Takže tím, že vám roste HDP, je samozřejmě těžší dosáhnout ta dvě procenta a zároveň zmíněného cíle.

Jestli tomu správně rozumím, tak vy se nebudete rozpakovat o tom veřejně mluvit a českým politikům tyto sliby a závazky připomínat.

Pochopitelně, už jsem jim to za těch pár měsíců, co tu jsem, připomněl. Je to závazek, který jste podepsalyi ale Spojené státy tady pro vás vždy budou.

Sankce proti Rusku fungují

Je z vašeho pohledu důležité, aby zůstaly v platnosti sankce proti Rusku uvalené po okupaci Krymu?

Jsou důležité. Rusko bylo agresorem a za to musí nějakým způsobem pykat. Sankce fungují, mají dopady. A tato zpráva byla na druhé straně obdržena. Museli jsme jasně ukázat náš názor. Mnozí ve Spojených státech a části Evropy mluví o Rusku jako o nepříteli, ale musíme najít nějaké věci, kde máme stejné zájmy, a tam musíme začít jednat.

Český prezident Miloš Zeman ale říká, že sankce nefungují. Dává za příklad Kubu, kde se po desetiletí navzdory sankcím udržel komunistický režim. Nemyslíte, že se dá o funkčnosti sankcí pochybovat?

Máte absolutní pravdu, kubánský režim se udržel u moci. Ten, kdo opravdu trpěl, byli Kubánci. A nakonec to přivedlo změnu na Kubě. Možná to není nejefektivnější způsob, jak bychom doufali, ale sankce rozhodně fungují. Stejně tak fungují například i v Severní Koreji.

Schůzka Zemana s Trumpem

Prezident Miloš Zeman ještě před americkými prezidentskými volbami podpořil Donalda Trumpa. Po volbách Zemanovi spolupracovníci oznámili, že od Trumpa dostal pozvání do Bílého domu, k setkání ale zatím nedošlo. Máte nějaké informace o tom, zda by k němu mělo dojít?

Přiznám se, že nevím, zda byl, nebo nebyl pozván. Budeme mu ale věřit, když říká, že ano. Upřímně nevím, nestarám se o schůzky v Bílém domě, to je opravdu na nich, aby na to odpověděli.

Neplynuly tedy přes ambasádu nebo vás osobně informace o této schůzce?

Opravdu nemám žádné informace, že by se ta schůzka měla brzy konat.

Podpora malých a středních podnikatelů

Máte za sebou úspěšnou kariéru v byznysu. Vidíte nějaký nenaplněný potenciál v obchodních vztazích mezi Českem a USA?

Jednoznačně ano, ten vztah by se měl ekonomicky rozvinout ještě dál. Je to ten třetí pilíř, který jsem zmiňoval na začátku. Tím, že se bude tento třetí pilíř posilovat, vztahy mezi oběma zeměmi by měl být silnější.

Americký velvyslanec v Praze Stephen B. King | Foto: Jana Přinosilová | Zdroj: Český rozhlas

Vždy se snažím přijít s nějakou vizí nebo misí, a kdybych si měl představit svou misi na tři roky, které tady asi strávím, tak by to bylo snažit se maximalizovat hodnotu pro českou vládu a Čechy, aby si užívali lepšího vztahu se Spojenými státy americkými. Jako byznysmen tady vidím, že prosperita může růst na obou stranách Atlantiku. Můžeme si vzájemně prospět.

Těším se, že najdeme české investory, kteří budou investovat USA, a naopak americké investory, kteří budou chtít investovat v Česku. Nebo aby ty existující případy spolupráce dokázaly růst. Rád bych viděl, aby to výrazně rostlo rok od roku.

Myslím, že by to mělo obzvlášť platit pro ty malé a střední podniky, protože ty ve Spojených státech za dvěma třetinami pracovních míst. Je úžasné, že tu máme velké firmy jako Google, Amazon nebo McDonald's, ale já jako podnikatel chci především podporovat malé a středně velké podnikatele, aby investovali.

Právě ty malé a střední firmy ale mohou mít přílišný respekt navazovat obchodní vztahy se Spojenými státy. Jak byste povzbudil třeba české podniky, aby se zajímaly o byznys s americkými podniky?

Na začátku je třeba říct, že USA společně s Čínou jsou největším trhem, a to chtějí obchodníci slyšet. Chtějí investovat tam, kde jsou největší trhy. My nejsme saturovaní, je tam celá řada nových a skvělých příležitostí, došlo také v posledních několika měsících k daňové reformě a můžu říct, že je celá řada úžasných příležitostí pro podnikatele, aby investovali v USA. A my je chceme všechny přivítat.

Objevil jste už nějaké konkrétní oblasti ekonomiky, ve kterých byste viděl možnosti lepší spolupráce?

Nic specifického zatím přesně nevím. Co jsem viděl a co se mi tady líbí, je jak jste podnikaví, a máte tady skvělé školy. Jsou tady úžasní, chytří skvělí lidé, kteří vycházejí z vašich univerzit a chtějí zakládat nové společnosti.

Samozřejmě budou existovat ve vaší zemi, ale samozřejmě ještě trochu větší příležitosti se pro ně nacházejí ve Spojených státech. Takže jsme otevření a já jsem otevřený hovořit s kýmkoli a o čemkoli. Jde nám o to zajistit, jak bychom po tyto lidi mohli zjednodušit třeba zakládání firem i ve Spojených státech.

Máte nějaké nápady, jak vy sám byste se chtěl angažovat v této oblasti? Třeba že byste navštěvoval veletrhy nebo chodil na přednášky do škol. Jak byste to podpořil?

Budu se snažit navštěvovat tolik společností, kolik bude jen možné. Na ambasádě budeme mít každý měsíc specifické téma, když oslavujeme stoleté výročí vzniku Československa. Leden byl věnován vědě a technologii. Velvyslanectví podporovalo konferenci o nanotechnologiích, kterou navštívili američtí a čeští vědci a byznysmeni. Byl to obrovský úspěch, lidé si vyměňovali nápady a kontakty. A já věřím, že z toho třeba vzniknou nějaké skvělé příležitosti.

Je šílené, aby někdo mluvil o czexitu

V české politice se nedávno objevilo téma, o kterém se zatím vážně nediskutovalo, a to je možnost vystoupení z Evropské unie. Jak vy se jako americký diplomat díváte na to, jak důležité je to, že Česko je členskou zemí unie.

Je to velice důležité a myslím, že je trochu šílené, aby někdo mluvil o tom, že byste zrovna teď měli vystupovat z Evropské unie. Je tam příliš mnoho příležitostí pro podnikatele, je tam příliš mnoho investic, abyste mluvili o tom, abyste vystupovali.

Znamená to, že i v rámci rozvoje dobrých vztahů mezi Spojenými státy a Českem by bylo lepší, kdyby Česko zůstalo členem unie?

Jednoznačně.

S jakou pozorností sledujete to, co se děje v EU? Například ohledně migrace.

Migrace a imigrace samozřejmě není problém jen Evropské unie, je to celosvětový problém. Ve Spojených státech s tím máme také problémy.

Je to nesmírně komplikované, musí asi vzniknout nějaké nové procesy, protože tu na jedné straně máme ekonomické migranty a na druhé straně uprchlíky. Jsou tu lidé, kteří jdou za vzděláním nebo za prací.

Musí se nastavit regulace a nová pravidla, aby se to oddělilo. Myslím, že je potřeba to upravit, a to se také stane. Povedou se také diskuse, jak toho nejlépe dosáhnout, ale je to téma, které aktuálně řeší mnoho zemí.

Je potřeba se tomu věnovat a myslím, že už se tomu všichni věnujeme, ale je potřeba, aby zároveň každá země měla právo bránit sebe sama. Měli jsme v Evropě a Spojených státech asi příliš mnoho teroristických útoků a musíme se tomu začít věnovat.

Z pohledu Spojených států je lepší, když bude fungovat silná EU, nebo by v některých ohledech bylo pro USA lepší jednat bilaterálně s evropskými zeměmi?

Naším největším obchodním partnerem je pro nás Čína. Evropská unie je ale jako partner pro USA stejně tak důležitá, ne-li z geopolitického pohledu ještě důležitější.

V americkém zájmu mít unii jako fungující a prosperující celek tedy je. A je pro USA výhodnější, když bude fungovat jako unie?

Jednoznačně ano. Myslím, že EU je naším nejsilnějším spojencem a nejsilnějším obchodním partnerem.

Americký velvyslanec jako skaut

Jestli dovolíte jednu osobní otázku. Je pravda, že jste byl léta aktivním členem skautského hnutí?

Je to pravda. Byl jsem skautem jako chlapec, ale strávil jsem v podstatě celý svůj dospělý život jako dobrovolník u skautů v USA. Myslím, že neexistuje žádná lepší organizace pro vystavění charakteru pro mladé lidi, než jsou skauti.

Neuvažujete, že byste podpořil skauty v Česku?

Jednoznačně bych je rád nějakým způsobem podpořil. V USA je každé čtyři roky veliký sjezd, poté existuje ještě celosvětový sjezd, který se, myslím, koná jednou za čtyři nebo pět let už od roku 1990. S českými skauty, kteří se zúčastní tohoto celosvětového sjezdu, bych se velice rád setkal, pokud budu mít příležitost.

