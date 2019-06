Nová pravidla pro žadatele o víza do USA se dotknou i Čechů. ‚Ve formulářích nelžete,‘ radí agentury

Ministerstvo zahraničí USA aktualizovalo formuláře pro vízové žádosti. Změny se od června týkají i žadatelů z Česka, kteří na základě nových pravidel mají úřadům poskytnout informace o svých uživatelských jménech na sociálních sítích či e-mailové adresy. Podle tiskového atašé Edwarda Findlaye z americké ambasády v Praze krok zefektivňuje prověřování a potvrzování totožnosti žadatelů. Kritici namítají, že povede k sebecenzuře na internetu. Praha 7:00 4. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nová pravidla pro žadatele o víza do Spojených států se týkají také Čechů. Úřadům musí poskytnout informace o svých sociálních sítích i e-mailových adresách či telefonních číslech. | Zdroj: Koláž iROZHLAS/Profimedia, Pixabay

„Nově požadují od většiny žadatelů dodatečné informace včetně identifikátorů (uživatelských jmen) na sociálních sítích. Tato aktualizace byla ohlášena už v roce 2018. Pro návštěvníky cestující v rámci bezvízového programu (ESTA), který zahrnuje i občany České republiky, je otázka na identifikátory sociálních sítí součástí webového formuláře žádosti ESTA od roku 2016,“ uvedl Findlay pro iROZHLAS ke změnám týkajícím se přistěhovaleckých a nepřistěhovaleckých víz.

Na rozdíl od bezvízového programu ale není informace o sociálních sítích v případě víz volitelná. Informace o svých účtech na těchto sítích spolu s e-mailovými adresami a telefonními čísly budou muset lidé udávat za posledních pět let.

Opatření se má týkat všech, kteří míří do USA za studiem či prací. Ačkoliv mají žadatelé možnost uvést, že žádné účty na sociálních sítích nemají, v případě lživých informací ministerstvo zahraničí varovalo před „vážnými dopady“, jak uvedl americký server The Hill.

Ověřování způsobilosti

„Pracovníci konzulárního oddělení použijí tyto informace pouze pro účely ověření způsobilosti žadatelů získat vízum podle současného amerického práva,“ dodal Findlay s tím, že národní bezpečnost je při posuzování žádostí o víza nejvyšší prioritou a každý potenciální cestovatel a imigrant do USA je podroben rozsáhlé bezpečnostní prověrce.

Dříve tyto informace museli uvádět pouze lidé, kteří podléhali zvláštnímu prověřování, tedy například ti, kteří cestovali do Spojených států z oblastí ovládaných teroristickými organizacemi. Dosud do této kategorie spadalo zhruba 65 000 žadatelů ročně. Podle odhadu AP by se mohlo nové opatření dotknout ročně až 14,7 milionu lidí.

Jeden z kritiků nových pravidel, jímž je Americký svaz pro občanské svobody, uvádí, že nic v současnosti nedokazuje, že by monitorování sociálních sítí mělo být efektivní či férové. Podle organizace povede k sebecenzuře žadatelů.

Vždy pravdivě

Podle Nikoly Miřitínské ze společnosti Student Agency, která svým klientům pomáhá s vyřízením vízových žádostí, se s novými pravidly zatím nesetkali. „Vždy je ale potřeba, aby klient nebo student vyplnil informace v žádosti pravdivě,“ řekla pro iROZHLAS. „Pro nás je tohle novinka, tuto informaci jsme zatím od ambasády nedostali,“ dodala s tím, že poslední žádost klientů vyřizovala agentura na jaře.

Další z českých agentur World Visa Service iROZHLASu odpověděla, že svým klientům v současné době specifické rady s ohledem na nová pravidla neposkytuje, vždy však upozorňuje na to, aby lidé vyplňovali do formulářů pravdivé a celistvé informace.

V zahraničí jsou rady klientům ještě rozsáhlejší. Server The South China Morning Post už dříve napsal, že podobné agentury v Číně klienty varují, aby na sociálních sítích například neužívali výrazy, jako je zelená karta, migrace, zbraně nebo porod v USA.