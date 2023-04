Jak bude vypadat dětský hospic na Cibulce? Podívejte se na vizualizace z virtuální reality

Brýle na virtuální realitu nás přenesou do roku 2026. Z ruiny usedlosti Cibulka je opravený dům. A po pravé straně je úplně nová budova. Je prosklená a světlá. Každý pokoj má před sebou malou terasu.

„Nahoře budeme mít 12 lůžek. Chtěli bychom rodinám poskytovat oddychovou službu, kdy s dítětem budou moct přijít. Budou tady týden nebo 14 dnů v případě, že si budou potřebovat něco zařídit. Nebo jenom načerpat síly,“ říká architekt Petr Hájek, který podobu hospice navrhl.

V nové budově budou pokoje pro děti, v památkově chráněné usedlosti pak zázemí pro rodiny, místo pro terapie nebo vzdělávání.

„Vždy stojíte před velkou komplikací, když musíte navrhnout velmi složitý provoz zdravotnického zařízení do historické budovy. Právě proto, že se snažíme šetřit budovu, tak do ní umisťujeme administrativní provozy. Zatímco v nových budovách jsou odborné provozy, například i bazén.“

Děti budou mít z pokojů výhled na historickou usedlost, ze společných prostor se můžou dívat do zahrady. Architekti na projektu pracovali i ve virtuální realitě. „Možnost ověřit si to skutečně jedna ku jedné, skutečně projít si to a vnímat atmosféru, je velmi přínosná,“ popisuje vedoucí projektu Cibulka František Brychta.

Architekti se dostali přímo do budovy, mohli procházet chodbami a vidět, jak je prostor velký. Co díky virtuální realitě upravovali? „Ukázalo se, že skrumáž technických místností trošku zavazí. Dohodli jsme se na tom, že zvolíme méně efektivní uspořádání, ale budeme mít jistotu, že se tam všude dostaneme tak, jak budeme potřebovat,“ říká Brychta.

Oprava usedlosti a stavba nové budovy bude stát podle Brychtova odhadu zhruba 350 milionů korun. Hlavní práce jsou naplánované na rok 2024, první část areálu by měla být lidem přístupná už letos.

„Je to domek zahradníka. Tam už máme novou střechu a rádi bychom ho otevřeli v průběhu letošního roku,“ uzavírá Brychta.

Hospic vybuduje Nadace manželů Vlčkových, kterou založili partneři Katarína a Ondřej.

„Jsou dva hlavní důvody, proč zrovna paliativní péče. Jeden z nich je, že Katarína je paliativní lékařka. A za druhé je to věc, která je u nás v plenkách. Dětská paliativní péče je starání se o děti, které mají před sebou roky nebo desítky let života. Je to zvyšování kvality života během léčby. A to je něco, co tady nefunguje. My se budeme hodně snažit o to, aby se to změnilo,“ říká Vlček.

Rodin s nevyléčitelně nemocnými dětmi je v Česku podle odhadu nadace až 13 tisíc.