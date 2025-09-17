Úsek tunelu Blanka má problémy s kolaudací. Během deseti let fungování ji soud opakovaně zrušil
Tunelový komplex Blanka nemá po deseti letech od svého spuštění kompletně dokončenou kolaudaci. Mají ji všechny části komplexu krom té mezi Špejcharem a Pelc-Tyrolkou, tu opakovaně úspěšně napadají žalobami místní spolky kvůli hluku v oblasti Holešoviček. Soud naposledy kolaudaci zmíněné části zrušil letos v červnu, město podle mluvčího magistrátu Víta Hofmana očekává, že v dalším řízení ji opět získá. Komplex byl do provozu uveden 19. září 2015.
„Všechny části tunelového komplexu Blanka jsou zkolaudovány již přes šest let, s výjimkou stavby městského okruhu s číselným označením 0079 Špejchar – Pelc-Tyrolka. U té nadále pokračuje kolaudační řízení kvůli sérii po sobě jdoucích správních žalob. Předpokládáme, že výsledkem tohoto řízení bude opětovné vydání kolaudačního rozhodnutí,“ uvedl Hofman.
Kolaudační rozhodnutí získal problematický úsek v roce 2019, soud jej poprvé zrušil v roce 2021 na základě žaloby spolku Holešovičky pro lidi.
Úřad následně rozhodnutí znovu vydal, ale v červnu 2023 jej opět zrušil Městský soud v Praze a vrátil věc k dalšímu řízení. Další souhlas vydal úřad loni v říjnu, na což spolek reagoval další žalobou, opět úspěšnou.
Protihluková opatření
Problém se točí především kolem protihlukových opatření na několika domech u severního výjezdu z tunelu, ke kterým se město ve stavebním povolení zavázalo. V případě jednoho z nich však podle posledního rozsudku Městského soudu v Praze město nijak neodůvodnilo, proč opatření neuskutečnilo, ani k němu nepodalo žádné další informace.
Věc tak soud vrátil zpět magistrátnímu odboru pozemních komunikací a drah, který znovu rozhodne. Magistrát k tomu uvedl, že šlo o čistě formální důvody spočívající v tom, že soud nedostal doklady, které byly v jiném spise.
Obyvatelé ulice V Holešovičkách dlouhodobě kritizují hlavní město za míru hluku a požadují zahloubení rušné komunikace v ulici pod zem, zatím bezvýsledně.
Tunelový komplex Blanka se třemi tunely je součástí severozápadního úseku městského okruhu, jehož celková délka je téměř 6,4 kilometru. Trojice tunelů měří 5,5 kilometru.
Stavba Blanky začala v roce 2007, postupně nabrala několikaleté zpoždění a také se prodražila na 43 miliard korun. Některými částmi tunelu denně projede podle Technické správy komunikací v průměru přes 90 tisíc aut.