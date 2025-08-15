‚Ušetři nás názoru, jak je všechno v pohodě.‘ Decroix se na sítích opřela do Blažka kvůli bitcoinové kauze
Ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS, kandiduje do Sněmovny jako lídryně koalice Spolu na Vysočině) se v pátek ostře vymezila proti názorům svého předchůdce Pavla Blažka (ODS) na bitcoinovou kauzu. Na síti X mu napsala, že „je to celé od začátku úplně blbě“ a „tyhle moudra jsou teď ministerstvu fakt platný jak mrtvýmu zimník“. Reagovala tak na Blažkovo vyjádření, kterým komentoval zadržení Tomáše Jiřikovského, dárce bitcoinů ministerstvu.
Podle exministra by odsouzení Jiřikovského potvrdilo, že darovací smlouva byla jediným účinným způsobem, jak se dobrat zabavení případného výnosu z trestné činnosti.
Dvě bedny plné eur. Na místě spojeném s Jiřikovským se našly bankovky v hodnotě desítek milionů korun
„Hele Pavle, nechtěl bys nás, aspoň z nějaké elementární právní či politické kolegiality, ušetřit názorů, jak je to všechno úplně v pohodě?“ vzkázala Decroix Blažkovi. Mluvčí ministerstva Vladimír Řepka potvrdil, že vyjádření psala ona.
Blažek kvůli přijetí daru od odsouzeného obchodníka s drogami Jiřikovského rezignoval a pozastavil členství v ODS.
Jeho nástupkyně zadala k objasnění postupů ministerstva při přijetí daru externí audit, podle jehož dílčích závěrů ministerstvo bitcoiny přijímat nemělo – vědělo totiž o okolnostech, které naznačovaly existenci významného rizika, že dar může pocházet z výnosů trestné činnosti.
Decroix také jmenovala koordinátora objasňování kauzy Davida Uhlíře, spolupráci s ním ale ukončila předčasně. Uhlíř poté zveřejnil názor, že ministerstvo dar přijímat nemělo, a to hlavně kvůli možnému ohrožení důvěry veřejnosti v nezávislou justici.
Decroix zveřejní aktualizovanou časovou osu k bitcoinové kauze. Publikovat ji chce příští týden
Exministr Blažek komentuje zveřejňovaná zjištění kolem bitcoinové kauzy pravidelně. Trvá na tom, že při přijetí daru postupoval správně. Minulý týden například na síti X uvedl, že vyjádření auditu i koordinátora nezávisle na sobě potvrdila, že uzavřením darovací smlouvy nenastalo porušení žádného právního předpisu.
„Ve zbytku obsahují jen etické a spekulativní osobní názory, jež byly a jsou i bez nich dlouho veřejně diskutovány a nic nového, co ještě jako názor nebylo někým řečeno, nepřinesla,“ napsal. Policie prověřuje okolnosti darování bitcoinů i pro možné zneužití pravomoci.