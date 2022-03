Poskytnou zbraň, střelivo, instruktora. Střelnice v Brně-Řečkovicích připravuje Ukrajince na válku

Zaměstnanci střelnice v Brně-Řečkovicích zdarma cvičí Ukrajince ve střelbě. Někteří muži totiž musí odejít bojovat za vlast, ale nemají žádné zkušenosti se zbraněmi a bojem. Jednotlivci i skupiny zájemců se učí jak nabíjet, střílet, nebo se pohybovat na bojišti. Brno 22:11 3. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vitalij s instruktorem Petrem na střelnici | Foto: Petr Tichý | Zdroj: Český rozhlas

„Co se používá na východ od nás, tak se natahují touhle pákou závěru…“ Instruktor Petr vysvětluje základní manipulaci s útočnou puškou, kterou s největší pravděpodobností nafasují muži odcházející bojovat na Ukrajinu. AK-47, známá také jako kalašnikov. Poprvé v životě z něho bude střílet Vitalij.

Poskytnou zbraň, střelivo a instruktora. Střelnice v Brně-Řečkovicích zdarma cvičí muže, kteří odcházejí do války na Ukrajinu.

„Ve škole v učení jsme rozebírali ‚ákáčko‘. Přišel jsem, abych byl připravený na výcvik pro Ukrajinu, jestli bude ruská armáda dál pokračovat v útoku na moji zemi.“ Elektrikář, který dva roky pracuje v České republice, působí lehce nervózně. Při plnění zásobníku náboji se mu mírně třesou prsty. Podle instruktora Petra to ale chce jen chytit ten správný gryf.

„Po napáskování zásobníku je nutné tu zadní stranu poklepat – jak je to vidět ve filmech. O helmu, o botu, poměrně značnou silou, aby náboje dolehly.“ Po zacvaknutí zásobníku se s respektem vzdaluji od Vitalije i Petra. Ti společně trénují střelbu v pohybu.

Každá hodina tréninku je podle organizátora výcviků Josefa Krause pro boj klíčová. „Neudělá to z něj zkušeného, ani dovedného bojovníka, na to není tak velký prostor. Srovnáme-li to s tím, že by ti lidé odjeli bez jakýchkoliv zkušeností, tak na daném místě se jim nebude věnovat nikdo, všechno budou řešit za pochodu – a je to situace, která bude nebezpečná pro ně, ale i pro jejich okolí,“ říká.

Výcvik, který je pro Ukrajince zdarma, otevřeli tento týden. Hlavní nápor zájemců tak v řečkovické střelnici v Brně teprve očekávají. „Máme čas, vůli i energii, tak pojďme pomoci jiným způsobem, pojďme dát k dispozici tyto naše kapacity.“

Kurzy jsou podle Krause připraveny jak pro úplné začátečníky, tak i pro ty, kteří už v armádě sloužili. Jejich délku upravují podle potřeb jednotlivých Ukrajinců.