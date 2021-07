‚Ať nám ty jabloně vytrhají a odvezou.‘ Firma exministra Milka prohrála soud kvůli vrácení dotace

Městský soud v Praze zamítl žalobu koncernu Úsovsko, který se soudil s ministerstvem zemědělství kvůli vrácení dotací na ovocné sady. Podle resortu se tím potvrdilo rozhodnutí o odnětí státní podpory ve výši skoro 5 milionů korun. Velkopodnik s miliardovými obraty totiž čerpal dotace určené pro nejmenší farmáře. Úsovsko, v jehož čele stojí exministr za ANO Jiří Milek, však vratku stále odmítá. Podle něj verdikt skončil spíše ve prospěch koncernu. Původní zpráva Praha 5:00 6. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý ministr zemědělství za ANO Jiří Milek, který řídí zemědělský velkopodnik Úsovsko | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

„V případě podané žaloby Úsovsko Agro vydal Městský soud v Praze rozsudek, kterým podanou žalobu zamítl a potvrdil tak pravomocné rozhodnutí ministerstva zemědělství o odnětí dotace,“ uvedl pro iROZHLAS.cz mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý.

Vždy uvádíme, že jsme velká firma, říká Milek k dotacím na ovocné sady. Peníze vracet nechce Číst článek

Dceřiná společnost koncernu ovládaného exministrem Milkem Úsovsko Agro se na soud obrátila kvůli státním dotacím na obnovu jabloňových sadů. Na nich v roce 2017 získala necelých 5 milionů korun. Ministerstvo zemědělství ale posléze došlo k závěru, že podnik na peníze neměl nárok.

Důvod? Zemědělský kolos se sídlem v Klopině na Šumpersku, kam Úsovsko Agro spadá, měl tehdy obrat přes dvě miliardy korun. A dotace spojené s ovocnými sady byly určeny pro ty nejmenší tuzemské farmáře. Resort pochybení odhalil v rámci vnitřní prověrky a rozhodl proto o vratce.

Městský soud v Praze prohlášení resortu potvrdil s tím, že žalobu zamítl koncem dubna jako nedůvodnou. „Zamítnutí žaloby znamená, že ve věci vrácení dotace zůstala v platnosti rozhodnutí ministerstva zemědělství o odnětí dotace a zamítnutí rozkladu Úsovsko Agro,“ přiblížila zástupkyně ředitele správy soudu Ludmila Machyánová.

Vytrhání jabloní

Sám Milek ale od začátku jakékoli pochybení odmítá a peníze získané na nové jabloně vracet nechce. Podle něj se Úsovsko tím, že spadá do kategorie velkých firem, netajilo, a přesto dotaci na ovocné sady a jejich závlahu získalo.

Malé a střední podniky Podle definice Evropské komise z roku 2003 je malý a střední podnik (MSP) firma, která zaměstnává méně než 250 zaměstnanců a jejíž roční obrat nepřesahuje 50 milionů eur (asi 1,3 miliardy korun). V případě, že firma nastavené stropy překročí, dostává se do ochranné lhůty. Status MSP tak ztrácí až po dvou letech. To však neplatí v případě změny vlastnické struktury, kdy se firma spojí s větší skupinou. Pak status MSP ztrácí okamžitě ke dni transakce.

„V žádost jsme vyplnili, že jsme velká firma, a dotaci nám odsouhlasili a my jsme sady vysadili. A pak se někdo probudí a řekne, že jsme na to neměli nárok. Tak ať sem přijedou a ty jabloně vytrhají a odvezou si je do Prahy,“ nastínil exministr.

Podniková právnička Úsovska Michaela Lahrová navíc říká, že soud dopadl spíše ve prospěch koncernu. Proto proti verdiktu nepodal ani kasační stížnost. „Výrok rozsudku je sice negativní, jeho odůvodnění je ale pro nás mimořádně příznivé,“ vysvětlila.

Z rozhodnutí ministerstva o odnětí dotace podle Lahrové totiž nevyplývá povinnost peníze vracet. „Soud tak došel k závěru, že nebylo zasaženo do našich majetkových práv. Žaloba proto nebyla důvodná,“ doplnila právnička.

„Rozhodnutí ministerstva zemědělství o odnětí dotace podniku Úsovsko Agro bylo vydáno dne 14. ledna 2019,“ napsal k tomu mluvčí resortu Bílý. Pražský soud zdůvodnění rozsudku odmítl poskytnout, redakci odkázal na informační zákon.

Další žaloby

Podobně přitom pražský městský soud podle ministerstva minulý týden zamítl také žalobu podniku Pomona Těšetice, za kterou stojí miliardář Gabriel Večeřa. Resort totiž dotace na ovocné sady požaduje vrátit nejen od Úsovska, ale i dalších velkých firem, které peníze pro malé a střední zemědělce čerpaly.

Je mezi nimi i trojice podniků holdingu Agrofert, tedy Sady CZ, M+A+J a Lužanská zemědělská. V letech 2016 a 2017 na ovocnářských dotacích inkasovaly celkem 5,5 milionu. Koncern ze svěřenského fondu premiéra Andreje Babiše (ANO) přitom dosahuje ročně stomiliardových obratů.

„Trváme na tom, že v případě jakýchkoli dotací jsme vždy postupovali podle zákonů, příslušných pravidel a uzavřených smluv,“ řekl serveru iROZHLAS.cz už dříve mluvčí Agrofertu Karel Hanzelka. Koncern – podobně jako Úsovsko a Pomona Těšetice – podal na rozhodnutí ministerstva správní žalobu.

Přehled firem, od kterých požaduje resort vrácení ovocnářských dotací, si můžete prohlédnout v následující tabulce. Seznam serveru iROZHLAS.cz poskytlo ministerstvo zemědělství. Informaci o koncovém vlastnictví doplnila redakce:

Jak bude ministerstvo nyní postupovat, zatím není jasné. Další kroky podle mluvčího Bílého vyplynou mimo jiné z „z výsledků současných jednání s Evropskou komisí v rámci vedeného formálního šetření“.

Dotace na obnovu ovocných sadů, které braly i zemědělské velkopodniky, se totiž dostaly také do hledáčku Evropské komise. Ta celou záležitost oficiálně prošetřuje od 12. ledna. Ačkoli jde o národní dotace, Brusel podle Bílého kontroluje soulad s unijními pravidly.

„Nejde o žádný audit či kontrolu Evropské komise, toto formální vyšetřovací řízení má za cíl detailně posoudit notifikovaná opatření a získat hlubší informace z různých zdrojů,“ doplnil Bílý. Resort do Bruselu zaslal požadované materiály v únoru. Od té doby podle něj komise věc „detailně“ posuzuje.