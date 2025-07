Úspěch české diplomacie. Celníci v EU by mohli získat více pravomocí proti obcházení sankcí

Osmnáctý balík protiruských sankcí Evropské unie obsahuje mechanismus z dílny českých úřadů. Ty na něm pracovaly přes deset měsíců. Evropským zemím má pomoct se zachycováním společností, které sankce obcházejí a přes třetí země do Ruska vyvážejí sankcionované produkty nepodléhající kontrole, popsala webu iROZHLAS.cz Veronika Stromšíková z ministerstva zahraničí. Původní zpráva Praha/Brusel 5:00 1. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kuličková ložiska jsou jednou z položek na seznamu „běžného zboží a technologií s vysokou prioritou pro Rusko“ | Foto: Jim Young | Zdroj: Reuters

V Česku už dlouhodobě platí systém kontroly vývozu zboží dvojího užití nebo přímo vojenských materiálů.

Vývozy společností, které do zahraničí posílají například určité chemikálie, technologie pro noční vidění nebo drobnou elektroniku, podléhají podrobným kontrolám státního aparátu, pokud jejich produkty lze používat pro vojenské účely, nebo jsou na seznamech zboží dvojího užití.

Česku se nyní po desetiměsíční diplomatické práci podařilo prosadit tento mechanismus do již hotového, ale neschváleného 18. balíku protiruských sankcí.

Mechanismus by tak platil v celé Evropské unii, ale národní kontrolní orgány by ho využívaly flexibilně dle své vlastní úvahy, popsala pro web iROZHLAS.cz Veronika Stromšíková, ředitelka bezpečnostní a multilaterální sekce ministerstva zahraničí.

‚30 sekund na kamion‘

Evropská unie od začátku plnohodnotné invaze Ruska na Ukrajinu začala významně omezovat seznam položek, které do Ruska vyváží. Jen v minulém týdnu se nicméně objevilo hned několik dosud neověřených zpráv týkajících se obcházení unijních sankcí, kvůli kterému se do Ruska jinak znepřístupněné zboží dostane.

Deník N popsal, že přepravit tuny ložisek do Ruska pro českou společnost nemusí být vůbec složité, pokud využije služeb jiné firmy v Turecku, a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj bez podrobností vyzval k sankcím proti osmi českým firmám, které stále dodávají Rusku stroje využitelné k výrobě zbraní.

Česká diplomacie se k Zelneského obvinění staví obezřetně a po jednání s ukrajinským velvyslancem věc prošetřuje. „Na základě informací získaných od ukrajinské strany jsme neidentifikovali žádné náznaky, které by potvrzovaly, že skutečně došlo k proliferaci daných položek do Ruska,“ uvedl pro iROZHLAS.cz ministr Jan Lipavský (nestr.).

Naopak ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN) v České televizi uvedl, že by ho „nepřekvapilo“, kdyby některé české společnost do Ruska dovážely.

Server iROZHLAS.cz už loni popsal, že nárůst exportu ze zemí Evropské unie do bývalých sovětských republik Střední Asie po začátku ruské války na Ukrajině narostl o stovky až tisíce procent.

Nový mechanismus z dílny Česka by měl členským státům poskytnout větší manipulační prostor pro kontroly vývozu sankcionovaného zboží do třetích zemí, pokud je podezření, že by mohlo skončit v Rusku, a to u položek, jež lze nyní běžně vyvážet bez kontroly.

„Když se celníků zeptáte, jak to na hranici reálně vypadá, řeknou vám, že mají na jeden kamion 30 sekund. A pokud má papíry v pořádku, tak možnost ho zastavit je minimální,“ popisuje Stromšíková s tím, že zdržení na hranici pro dotyčnou firmu může znamenat prodlení a smluvní pokuty, pro které by pak žalovala stát, který kamion na hranici zdržel, ačkoliv u zásilky nakonec žádné pochybení nenašel.

„Když bychom kontrolní systém měli, celník může na dobrovolné bázi a dle svého uvážení nechat rozhodnout že určitý vývoz může podléhat povolení a konkrétní případ důkladně prozkoumat. Zapojit se do něj může zpravodajská služba, ministerstvo si často vyžádá spolupráci našich ambasád v dotčených zemích,“ pokračuje ředitelka sekce resortu zahraničí.

Česko podle Stromšíkové jako zřejmě jediná země Evropské unie pověřuje své diplomaty, aby fyzicky kontrolovali udávané cílové podniky, kde například stroje nebo chemikálie z Česka skončí, zda tam zásilka skutečně putuje.

Exportní licence

Na udělování vývozních licencí se v Česku podílí „kolečko“ státních úřadů, mezi nimi je kromě ministerstva průmyslu a obchodu ministerstvo zahraničí, obrany a vnitra, zpravodajské služby a celní správa.

Česko na evropské bázi navrhuje rozšířit tuto metodu ověřování i do sankčního režimu na Rusko, kdy si zároveň každá členská země sama rozhodne, zda a kdy ji aplikuje.

Jednotný však bude seznam zboží, u kterého by členské státy mohly mechanismus aktivovat. Podrobný přehled položek, včetně jejich technických specifikací, je součástí Přílohy VII unijního zákona o protiruských sankcích.

„Když získáme tento Čechy prosazovaný nástroj, který se doufejme jako součást 18. balíku sankcí co nejdříve schválí, tak by členské státy měly možnost říct vývozci například jednodušších obráběcích strojů, které běžně nejsou při vývozech do třetích zemí kontrolované, ať si vyžádá exportní licenci. To v současném stavu nelze, protože ty stroje nejsou na seznamu kontrolovaného zboží dvojího užití,“ říká Stromšíková.

Balík sankcí musí z procesních důvodů schválit ministři členských zemí ve formátu Rady Evropské unie, kvůli odporu Slovenska v oblasti energetiky však shoda dosud nebyly nalezena.