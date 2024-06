Uspíšený ‚medard‘ přinesl déšť. Za 10 let poprvé je přelom května a června bez povrchového sucha

Díky dešťům, které byly v mnohých částech republiky v posledních třech dnech velmi intenzivní, není v povrchové vrstvě do 40 centimetrů až na drobné výjimky sucho, uvedli tvůrci projektu Intersucho na síti X. Za deset let existence monitoringu se to stalo na přelomu května a června poprvé. V hlubší vrstvě od 40 centimetrů do jednoho metru ještě suchá místa zůstávají. V nasycení půdy jsou poměrně velké regionální rozdíly.

Brno 11:43 3. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít