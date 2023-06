Úsporný balíček ruší daňovou slevu na nepracujícího manžela, ministerstvo požaduje výjimku pro péči

Konsolidační balíček úsporných opatření počítá se zrušením daňové slevy na nepracující manželku nebo manžela. Nově by ji tak mohly uplatňovat jen rodiny s dětmi do tří let. Zaměstnavatelské svazy i ministerstvo práce a sociálních věcí ale chtějí při projednávání balíčku v poslanecké sněmovně prosadit ještě jednu výjimku. A sice, aby měly na daňovou úlevu nárok i domácnosti, kde jeden z manželů nepracuje kvůli péči o těžce nemocného člena rodiny. Praha 12:12 18. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministerstvo financí oponuje tím, že bude lepší změnit příspěvek na péči (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Mají různé vývody z těla, vyživovací sondy, žilní katetry, plicní ventilátory…“ popisuje náročnost péče o lidi s postižením Kristýna Mlejnková z Aliance pro individualizovanou podporu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž Ivy Vokurkové o rušení slevy na nepracující manželku nebo manžela

Pečující proto nemůže chodit do práce a vydělávat, náklady má přitom rodina vyšší než ostatní. „Mají doplatky na léky, na zdravotnické pomůcky, jako je vozík nebo kočárky, jsou to desetitisíce. Mnohdy počítají každou korunu na benzin, kterou musí vydat, když děti dovážejí do zdravotnických zařízení – a někdy to jsou dlouhé cesty, které jsou absolvovány často a opakovaně,“ vysvětluje.

Aliance proto poslala ministru financí Zbyňku Stanjurovi (ODS) i ministru práce a sociálních věcí Marianu Jurečkovi (KDU-ČSL)otevřený dopis. Žádá v něm, aby slevu na vyživovanou manželku nebo manžela zachovali i pro rodiny pečující o člena se zdravotním postižením.

Odpovědi zatím aliance nedostala, resort práce podle náměstkyně Šárky Jelínkové (KDU-ČSL) chce ale změnu prosadit.

„Je to pro nás velmi důležité a nechceme, aby se jakkoliv zhoršovala situace rodin, které pečují o své postižené dítě, poté třeba i dospělého. Samozřejmě uvidíme, jak se nám to podaří dostat do úsporného balíčku, chystáme k tomu několik variant,“ tvrdí Jelínková.

Příspěvek na péči

Proti plánu ministerstva financí se v připomínkovém řízení postavili i zástupci firem.

„Naše unie hodně sdružuje veřejné služby, včetně právě sociálních, zdravotních a neziskových organizací. Naše připomínky leckdy reflektují právě i sociální přesah. Navíc, když rodiče budou více zajištění, tak třeba i jeden z partnerů bude lépe pracovat,“ říká ředitel Unie zaměstnavatelských svazů Vít Jásek.

Žádat o příspěvek na dítě lze už jenom dva týdny. Stát vyplácí rodinám pět tisíc korun Číst článek

Ministerstvo financí ale věcné připomínky ke konsolidačnímu balíčku na základě dohody vlády do návrhu nezapracovalo. Pomoc rodinám s těžce nemocným členem má navíc podle mluvčího Stefana Fouse vypadat jinak.

„Vhodným nástroje pro kompenzaci finančních nákladů rodin pečujících o postižené nejsou daňové úlevy včetně slevy na nepracujícího manžela či manželku, ale hlavně příspěvek na péči. U něj je ministerstvo financí připraveno jednat o jeho lepším rozčlenění podle míry postižení s tím, že by se příspěvek mohl navýšit těm skutečně potřebným,“ přibližuje Fous.

Sleva na dani teď může být až necelých 25 tisíc korun. Využije ji poplatník, jehož choť má roční příjem do 68 tisíc korun hrubého. Loni to tak udělalo přes 80 tisíc lidí. Víc než 1 300 z nich byly rodiny s těžce nemocným dítětem do 26 let.

V kolika případech vyživovaný choť pečuje o jiného nemohoucího člena rodiny, finanční úřad nezjišťuje.