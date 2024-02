Úspory uložené u Sberbank stále chybí. Některé radnice na Bruntálsku kvůli tomu odkládají investice

Miliony korun letos chybí v rozpočtu Moravskoslezskému Kočovu anebo Světlé Hoře na Bruntálsku. Obce počítaly s tím, že letos proinvestují své úspory. Jenže peníze měly ve zkrachované Sberbank a výplata vkladů se oddaluje. Radnice tak musí šetřit. A třeba v Moravskoslezském Kočově některé své plány úplně zrušili. Berounsko 21:09 2. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Insolvenční správkyně Sberbank měla klienty vyplácet už v polovině loňského prosince (ilustrační foto) | Foto: Katherine Vašíčková | Zdroj: Český rozhlas

„Před sebou vidíme geodetem vykolíkovanou cestu, která vede k novým parcelám, které samozřejmě nejsou zastavěné a nemůžou být zastavěné, neb komunikace se nebuduje,“ popisuje nezávislý starosta Moravskoslezského Kočova Josef Havlík.

Jeho obec měla u Sberbank více než 10 milionů korun, které měly jít na inženýrské sítě nové domkové zástavby. Místo toho ale musí šetřit.

„Je tady deset úžasných stavebních parcel na strategicky významném místě, je to jižní svah. Zájemci měli vyřízené hypotéky, to všechno popadalo. Způsobilo nám to obrovské problémy a špatnou popularitu,“ dodává starosta.

Podobně je na tom i Světlá Hora. Obec má v plánu hned několik investic, například proměnu plynové kotelny, opravu čističky odpadních vod nebo rekonstrukci kulturního domu. V kase jí teď ale schází více než 16 milionů korun.

„Nějaké peníze sice máme na účtu, ale kdyby se nám ze Sberbank prostředky vrátily, tak je použijeme na urychlení těchto investic. Aby se ta obec spravila,“ vysvětluje nezávislý starosta Světlé Hory Alois Šimčík.

Čeká se na soud

Insolvenční správkyně Sberbank měla klienty vyplácet už v polovině loňského prosince. Ve většině případů jde o 95 procent uložených peněz. Proti tomu se ale jeden z věřitelů odvolal. Teď musí rozhodnout Vrchní soud v Praze.

„Termín vyřízení této věci nelze v tuto chvíli předjímat,“ říká mluvčí Vrchního soudu Kateřina Kolářová.

Kdy tedy věřitelé dostanou své peníze zpět, zatím jasné není. Přitom na vrácení financí čeká více než 15 tisíc klientů.