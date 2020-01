Zbydou jen sklepy a základy. Ústav pro studium totalitních režimů hledá peníze na opravu za půl miliardy

Obnažené torzo. Tak už dva roky vypadá rekonstruované sídlo Ústavu pro studium totalitních režimů na pražském Žižkově. Práce se zkomplikovaly už na začátku a vedení instituce utratilo za částečnou demolici 60 milionů. Letos na jaře chce vypsat výběrové řízení na dodavatele, který na místě postaví skoro celou novou budovu. Ústav odhaduje, že přijde na 400 milionů. Kde na to instituce vezme peníze, není jasné. Rekonstrukce navíc zajímá i policii. Praha 7:11 8. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Budova Ústavu pro studium totalitních režimů na pražském Žižkově. | Foto: Václav Štefan | Zdroj: Český rozhlas

Odhalená konstrukce někdejšího Ústavu ekonomických informací na pražském Žižkově je pobitá OSB deskami a zakrytá plachtou. Nakonec by z ní měly zůstat jen základy a suterén. Na nich vyroste budova nová.

Ústav pro studium totalitních režimů s tím počítá ve změnách projektu, které předložil stavebnímu úřadu. Na jaře by chtěl vypsat výběrové řízení na firmu, která budovu postaví. Hodnotu zakázky odhaduje náměstek ředitele ústavu Ondřej Matějka na 400 milionů korun.

„Zároveň ale opakuji, že tu částku určí až výběrové řízení a my s tím těžko něco uděláme. Můžeme se samozřejmě snažit o to, aby ta stavba byla navržena hospodárně, vždy volíme úspornější řešení, také se snažíme na tu stavbu sehnat nejrůznější dotace tak, abychom zatížili státní rozpočet co nejméně,“ řekl Matějka pro Radiožurnál.

Neúspěšná rekonstrukce

Rekonstrukce začala v roce 2017. Původně měli dělníci vyměnit jen opláštění budovy obsahující toxický azbest. To mělo přijít na 140 milionů korun. Při bourání ale statik zjistil, že by ocelová konstrukce nové opláštění neunesla. Přidaly se i další problémy a oprava se začala prodražovat.

Ústav dohromady utratil 60 milionů a rekonstrukci zastavil. Pak vedení ukončilo smlouvu se zhotovitelem, firmou Strabag. Současná situace je podle předsedy Rady ústavu Eduarda Stehlíka komplikovaná. Navíc si myslí, že oprava sídla bude stát mnohem víc než odhadovaných 400 milionů.

„Já se obávám, že ta částka, těch 400 milionů korun, vzhledem k tomu, jak jsme měli možnost být seznámení s tím projektem, že určitě nebude konečná, ale bude daleko vyšší. A je samozřejmě otázkou, jestli bude šance na to sehnat takhle velké finanční prostředky,“ uvedl s tím, že nereálný je podle něj i plánovaný termín dokončení rekonstrukce koncem roku 2021, se kterým vedení ústavu stále počítá. Už jednou se přitom termín o tři roky posouval.

Peníze nejsou

Není jasné, z čeho chce ústav skoro celou novou budovu zaplatit. Státní rozpočet počítá jen se zlomkem potřebné částky.

„Pro Ústav pro studium totalitních režimů je v letošním roce v rozpočtu vyčleněna na rekonstrukci sídla v Siwiecově ulici částka 67 100 000 korun,“ upřesnila mluvčí ministerstva financí Anna Fuksová.

Fuksová dodala, že příští rok by mělo jít na opravu 60 milionů korun. V roce 2022 pak už ani koruna. Sám ústav uvedl, že má letos na rekonstrukci k dispozici zhruba 188 milionů. Mimo jiné z peněz, které mu zbyly z minulých let.

Opravu budovy zároveň prověřuje policie kvůli podezření z porušení povinnosti při správě cizího majetku a poškození finančních zájmů Evropské unie. V listopadu zasahovala na dočasné adrese ústav, zatím ale žádná obvinění nepadla. Vedení instituce jakékoliv pochybení odmítá.

