Ústavní právník Wintr: Povinné očkování by bylo legální. Vynucovat by se dalo jednorázovou pokutou

Může vláda v demisi kvůli koronavirové vlně vyhlásit nouzový stav, nebo to náleží až nastupujícímu kabinetu? Jaký vliv na vyhlášení nouzového stavu má stanovisko hejtmanů? A existuje v době nouzového stavu soudní ochrana před opatřeními, která omezují život občanů? Hostem Vladimíra Kroce ve Dvaceti minutách Radiožurnálu je ústavní právník profesor Jan Wintr. „Náš model je, že tomu, kdo neočkuje sebe nebo nenechá očkovat svoje dítě, hrozí pokuta až 10 tisíc korun," říká Wintr

Za jakých okolností je v Česku možné nařídit povinné očkování, jak to chystají od února v Rakousku? A je to vůbec možné?

Je to možné. Máme důležitý nález Ústavního soudu z roku 2006, kdy byla napadena vůbec existence povinného očkování. Ústavní soud řekl, že je možné, aby v České republice existovalo povinné očkování.

Zákon o ochraně veřejného zdraví obecně říká, že lidé mají povinnost se očkovat a je tam zmocnění pro vyhlášku, aby vyhláška ministerstva zdravotnictví určila, která očkování, v jakých frekvencích a proti čemu jsou povinná.

Kdyby se tato vyhláška změnila a novou vyhláškou se doplnilo očkování proti covidu-19, tak by to legální bylo. Z toho, co čtu jako laik za podklady, jsem přesvědčen, že očkování významně tu epidemii zlepšuje. Myslím si, že zavedení povinného očkování by bylo legální a zároveň by bylo i správné.

A jak může stát takovou povinnost vymáhat?

O tom, jak přesně to bude vynucováno, se diskutuje i v Rakousku. Existují různé modely. Náš model je, že tomu, kdo neočkuje sebe nebo nenechá očkovat svoje dítě, hrozí pokuta až 10 tisíc korun, kterou je možné ukládat jen jednorázově. Čili pokud se ten zákon nezmění, tak donucování bude touto jednorázovou pokutou.

V Rakousku se uvažuje, pokud jsem to dobře pochopil, o nějakých vyšších pokutách. Myslím, že v Americe skutečně byla možnost nějakého fyzického donucení k očkování, ale k tomu jistě nesáhneme. U nás to podle mého názoru vždy budou jen pokuty.

V Česku je nemalá množina lidí, kteří navzdory realitě veškerá opatření, například respirátory, ignorují. Neselhává stát? Neměl by dodržování opatření důsledněji vymáhat?

Určitě měl. Já si myslím, že stát udělal dvě chyby. První chyba byla, že některá opatření byla příliš široká, včetně těch pověstných roušek v lese, na jaře 2020 a pak se ani v podstatě moc nečekalo, že budou úplně dodržována.

A druhá je, že ta důležitá opatření dodržována a vynucována nejsou. Kdyby stát používal nějaká přiměřená opatření, která toho zakazují méně, ale trval na tom, že je bude vynucovat, tak si myslím, že by to bylo mnohem lepší, jak pro fungování právního státu, tak pro zvládání epidemie.