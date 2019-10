Ústavní soud odmítl stížnost dědiců právníka Altnera ve sporu s ČSSD ohledně Lidového domu

Ústavní soud odmítl stížnost dědiců právníka Zdeňka Altnera, která se týkala jejich stamilionového sporu s ČSSD ohledně Lidového domu. Informaci serveru Blesk Zprávy v pátek ČTK potvrdil jejich právní zástupce Václav Veselý. Dědici si u Ústavního soudu stěžovali na to, že po dovolání sociálních demokratů k Nejvyššímu soudu o věci rozhodoval jiný senát, než měl, a bylo porušeno jejich právo na zákonného soudce. Praha 19:13 11. 10. 2019 (Aktualizováno: 19:56 11. 10. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Advokát Zdeněk Altner na fotografii z roku 2007 | Foto: Radim Beznoska | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Proti samotnému meritornímu rozhodnutí jsme vlastně nic namítat nemohli. U kasačního rozhodnutí není možné podávat ústavní stížnost,“ uvedl Veselý. Se zdůvodněním Ústavního soudu se teprve bude seznamovat.

„Jsem přesvědčen, že bylo porušeno právo na zákonného soudce při rozhodování na Nejvyšším soudu, byť se s tím Ústavní soud neztotožnil. Jsem toho názoru, že pokud by naším dlužníkem nebyla vládnoucí politická strana, pravděpodobně by to dopadlo jinak. Můj otec dlouhých 16 let bojoval za své nároky proti vládnoucí politické straně, aby se v této zemi nevyplatilo sebemocnějšímu subjektu nedodržovat smlouvy, bohužel poslední vývoj v této věci dle mého přesvědčení ukazuje, že mocní v této zemi dodržovat smlouvy nemusí,“ napsal serveru iROZHLAS.cz jeden z dědiců Petrik Altner.

ČSSD v červnu u Nejvyššího soudu s dovoláním uspěla, a spor s Altnerovými dědici se tak vrátil prakticky na začátek. Opět bude rozhodovat Obvodní soud pro Prahu 1. Veselý uvedl, že už je spolu s klienty se soudem v kontaktu, na řízení se připravují.

Nejvyšší soud zrušil verdikt, podle kterého měla ČSSD vyplatit Altnerovým dědicům více než 300 milionů korun v souvislosti se zastupováním ve sporu o Lidový dům, hlavní sídlo sociálních demokratů. Na rozhodnutí Nejvyššího soudu čekali účastníci sporu od roku 2016, jeho přípravu zdrželo i dědické řízení.

Nejvyšší soud uvedl, že smluvní ujednání o odměně za právní služby nebylo dostatečně určité. Není ani jasné, co konkrétně Altner pro stranu vykonal. Mohlo by to znamenat nutnost vycházet při stanovení odměny ze zákona o advokacii a advokátního tarifu. Kvůli tomu by bylo nutné, aby Altnerovi dědicové doložili, jaké právní služby advokát pro stranu provedl.