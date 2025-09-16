Ústavní soud bude řešit nepřiznané volební koalice. Obdržel podnět strany Volt Česko
Ústavní soud (ÚS) obdržel podnět strany Volt Česko, poukazuje na nepřiznané koalice ve sněmovních volbách. Podle Natálie Nechvátalové z odboru vnějších vztahů bude soudce zpravodaj určený na základě rozvrhu práce ve středu. Volt Česko své argumenty představí v úterý na tiskové konferenci v Praze.
Délku rozhodování Ústavního soudu nelze předjímat. Plénum v roce 2024 průměrně vyřizovalo návrhy za 243 dní, ve výjimečných případech ale soud rozhodne i v řádu týdnů, zvláště pokud je výsledkem jen odmítavé usnesení, a nikoliv obsáhlejší nález. Volby se však konají už 3. a 4. října, za 17 dní.
Strany Volt Česko a Česká republika na 1. místě se kvůli „skrytým koalicím“ nejprve obrátily na správní soudy v různých krajích. Žádaly zrušit registraci hnutí Stačilo! a společné kandidátky SPD s dalšími stranami pro nadcházející sněmovní volby. Jde prý o obcházení zákona.
Pokud něco chodí jako kachna a vypadá jako kachna, tak to kachna bude, říká ke koalicím právnička
Číst článek
Koalice totiž musejí ve volbách překonat vyšší uzavírací klauzuli než základních pět procent. Koalice dvou subjektů potřebuje k zisku mandátu osm procent a koalicí tří a více uskupení 11 procent z celkového počtu platných hlasů.
Soudy ve všech krajích návrhy zamítly, většina poukázala na to, že v Česku jde o běžnou a zaužívanou praxi. Ovšem některé senáty daly argumentům Volt Česko a České republiky na 1. místě za pravdu. V rozhodnutích zkritizovaly obcházení zákona. Registraci ale nezrušily, aby se vyhnuly razantnímu zásahu do voleb.
Za hnutí Stačilo! se pokoušejí o návrat do Sněmovny komunisté a sociální demokraté. Na kandidátkách hnutí jsou i zástupci ČSNS, SD-SN, strany Moravané a Komunistické strany Československa (KSČ). Za hnutí SPD letos kandidují i zástupci Trikolory, Svobodných a PRO. Piráti mají v některých krajích na kandidátkách zástupce Zelených.