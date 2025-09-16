Ústavní soud bude řešit nepřiznané volební koalice. Obdržel podnět strany Volt Česko

Ústavní soud (ÚS) obdržel podnět strany Volt Česko, poukazuje na nepřiznané koalice ve sněmovních volbách. Podle Natálie Nechvátalové z odboru vnějších vztahů bude soudce zpravodaj určený na základě rozvrhu práce ve středu. Volt Česko své argumenty představí v úterý na tiskové konferenci v Praze.

Praha Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Ústavní soud (ilustrační foto)

Ústavní soud bude řešit stížnost Volt Česko kvůli nepřiznaným koalicím | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Délku rozhodování Ústavního soudu nelze předjímat. Plénum v roce 2024 průměrně vyřizovalo návrhy za 243 dní, ve výjimečných případech ale soud rozhodne i v řádu týdnů, zvláště pokud je výsledkem jen odmítavé usnesení, a nikoliv obsáhlejší nález. Volby se však konají už 3. a 4. října, za 17 dní.

Strany Volt Česko a Česká republika na 1. místě se kvůli „skrytým koalicím“ nejprve obrátily na správní soudy v různých krajích. Žádaly zrušit registraci hnutí Stačilo! a společné kandidátky SPD s dalšími stranami pro nadcházející sněmovní volby. Jde prý o obcházení zákona.

6:38

Pokud něco chodí jako kachna a vypadá jako kachna, tak to kachna bude, říká ke koalicím právnička

Číst článek

Koalice totiž musejí ve volbách překonat vyšší uzavírací klauzuli než základních pět procent. Koalice dvou subjektů potřebuje k zisku mandátu osm procent a koalicí tří a více uskupení 11 procent z celkového počtu platných hlasů.

Soudy ve všech krajích návrhy zamítly, většina poukázala na to, že v Česku jde o běžnou a zaužívanou praxi. Ovšem některé senáty daly argumentům Volt Česko a České republiky na 1. místě za pravdu. V rozhodnutích zkritizovaly obcházení zákona. Registraci ale nezrušily, aby se vyhnuly razantnímu zásahu do voleb.

Za hnutí Stačilo! se pokoušejí o návrat do Sněmovny komunisté a sociální demokraté. Na kandidátkách hnutí jsou i zástupci ČSNS, SD-SN, strany Moravané a Komunistické strany Československa (KSČ). Za hnutí SPD letos kandidují i zástupci Trikolory, Svobodných a PRO. Piráti mají v některých krajích na kandidátkách zástupce Zelených.

ČTK Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy z domova

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme